https://ria.ru/20230906/kor-1894636285.html

На Кубани число заразившихся корью выросло в два раза

На Кубани число заразившихся корью выросло в два раза - РИА Новости, 06.09.2023

На Кубани число заразившихся корью выросло в два раза

Специалисты зарегистрировали 143 случая заболевания корью в Краснодарском крае, что почти в два раза превышает майские показатели, большая часть заболевших... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T21:28

2023-09-06T21:28

2023-09-06T21:28

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

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КРАСНОДАР, 6 сен - РИА Новости. Специалисты зарегистрировали 143 случая заболевания корью в Краснодарском крае, что почти в два раза превышает майские показатели, большая часть заболевших дети, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону. "В крае зарегистрировано 143 случаев кори, из них 84 ребенка", - сообщили в пресс-службе. В конце мая главный врач специализированной клинической инфекционной больницы Сергей Зотов рассказал, что на Кубани зарегистрировано 77 случаев заболевания корью, при этом большая часть заболевших были взрослые. Корь – высококонтагиозное острое инфекционное вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Дети раннего возраста подвергаются самому высокому риску заболеть с серьезными осложнениями, включая смертельный исход. Вакцинация от кори чрезвычайно эффективна: 97% вакцинированных не заболевают никогда. А вот невакцинированный при первом же контакте с заболевшим имеет почти 100-процентный шанс заразиться. В середине марта в пресс-службе Роспотребнадзора информировали РИА Новости, что случаи заболевания корью регистрируются в отдельных регионах России, территориальные органы Роспотребнадзора оперативно проводят все необходимые противоэпидемические мероприятия. В ведомстве уточняли, что рост заболеваемости корью связан с прибытием в регионы непривитых лиц из стран ближнего зарубежья. В дальнейшем в эпидемический процесс включаются непривитые граждане РФ. Для предотвращения распространения заболевания подписано постановление главного государственного санитарного врача РФ о проведении подчищающей иммунизации против кори. Документ предусматривает иммунизацию населения и трудовых мигрантов, не привитых против кори, не болевших корью ранее, а также тех, кто не имеет сведений о прививках против кори.

https://ria.ru/20230831/kor-1893300906.html

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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество