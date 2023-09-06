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На Кубани число заразившихся корью выросло в два раза - РИА Новости, 06.09.2023
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21:28 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/kor-1894636285.html
На Кубани число заразившихся корью выросло в два раза
На Кубани число заразившихся корью выросло в два раза - РИА Новости, 06.09.2023
На Кубани число заразившихся корью выросло в два раза
Специалисты зарегистрировали 143 случая заболевания корью в Краснодарском крае, что почти в два раза превышает майские показатели, большая часть заболевших... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T21:28
2023-09-06T21:28
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
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КРАСНОДАР, 6 сен - РИА Новости. Специалисты зарегистрировали 143 случая заболевания корью в Краснодарском крае, что почти в два раза превышает майские показатели, большая часть заболевших дети, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону. "В крае зарегистрировано 143 случаев кори, из них 84 ребенка", - сообщили в пресс-службе. В конце мая главный врач специализированной клинической инфекционной больницы Сергей Зотов рассказал, что на Кубани зарегистрировано 77 случаев заболевания корью, при этом большая часть заболевших были взрослые. Корь – высококонтагиозное острое инфекционное вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Дети раннего возраста подвергаются самому высокому риску заболеть с серьезными осложнениями, включая смертельный исход. Вакцинация от кори чрезвычайно эффективна: 97% вакцинированных не заболевают никогда. А вот невакцинированный при первом же контакте с заболевшим имеет почти 100-процентный шанс заразиться. В середине марта в пресс-службе Роспотребнадзора информировали РИА Новости, что случаи заболевания корью регистрируются в отдельных регионах России, территориальные органы Роспотребнадзора оперативно проводят все необходимые противоэпидемические мероприятия. В ведомстве уточняли, что рост заболеваемости корью связан с прибытием в регионы непривитых лиц из стран ближнего зарубежья. В дальнейшем в эпидемический процесс включаются непривитые граждане РФ. Для предотвращения распространения заболевания подписано постановление главного государственного санитарного врача РФ о проведении подчищающей иммунизации против кори. Документ предусматривает иммунизацию населения и трудовых мигрантов, не привитых против кори, не болевших корью ранее, а также тех, кто не имеет сведений о прививках против кори.
https://ria.ru/20230831/kor-1893300906.html
https://ria.ru/20230814/kor-1890021846.html
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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Здоровье - Общество
На Кубани число заразившихся корью выросло в два раза

На Кубани выросло число заразившихся корью, выявили 143 случая

© iStock.com / MilosBataveljicКорь у ребенка
Корь у ребенка - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© iStock.com / MilosBataveljic
Корь у ребенка. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 6 сен - РИА Новости. Специалисты зарегистрировали 143 случая заболевания корью в Краснодарском крае, что почти в два раза превышает майские показатели, большая часть заболевших дети, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.
«
"В крае зарегистрировано 143 случаев кори, из них 84 ребенка", - сообщили в пресс-службе.
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В конце мая главный врач специализированной клинической инфекционной больницы Сергей Зотов рассказал, что на Кубани зарегистрировано 77 случаев заболевания корью, при этом большая часть заболевших были взрослые.
Корь – высококонтагиозное острое инфекционное вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Дети раннего возраста подвергаются самому высокому риску заболеть с серьезными осложнениями, включая смертельный исход. Вакцинация от кори чрезвычайно эффективна: 97% вакцинированных не заболевают никогда. А вот невакцинированный при первом же контакте с заболевшим имеет почти 100-процентный шанс заразиться.
В середине марта в пресс-службе Роспотребнадзора информировали РИА Новости, что случаи заболевания корью регистрируются в отдельных регионах России, территориальные органы Роспотребнадзора оперативно проводят все необходимые противоэпидемические мероприятия. В ведомстве уточняли, что рост заболеваемости корью связан с прибытием в регионы непривитых лиц из стран ближнего зарубежья. В дальнейшем в эпидемический процесс включаются непривитые граждане РФ.
Для предотвращения распространения заболевания подписано постановление главного государственного санитарного врача РФ о проведении подчищающей иммунизации против кори. Документ предусматривает иммунизацию населения и трудовых мигрантов, не привитых против кори, не болевших корью ранее, а также тех, кто не имеет сведений о прививках против кори.
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