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Верховный суд Мексики декриминализовал аборты на всей территории страны - РИА Новости, 06.09.2023
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23:31 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/abort-1894646773.html
Верховный суд Мексики декриминализовал аборты на всей территории страны
Верховный суд Мексики декриминализовал аборты на всей территории страны - РИА Новости, 06.09.2023
Верховный суд Мексики декриминализовал аборты на всей территории страны
Верховный суд Мексики признал неконституционными нормы национального правосудия, предусматривающие наказание за аборт, как нарушающие права человека. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T23:31
2023-09-06T23:31
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МЕХИКО, 6 сен - РИА Новости. Верховный суд Мексики признал неконституционными нормы национального правосудия, предусматривающие наказание за аборт, как нарушающие права человека. "Первая палата суда постановила, что правовая система, предусматривающая наказание за аборт в Федеральном уголовном кодексе, является неконституционной, поскольку нарушает права человека для женщин и людей, способных вынашивать ребенка", - говорится в сообщении в блоге Верховного суда в социальной сети Х. До настоящего решения Верховного суда 12 из 32 мексиканских штатов уже приняли решение о декриминализации абортов на региональном уровне. Под это правило попадает прерывание беременности на сроках до 12 недель.
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в мире, мексика, здоровье - общество
В мире, Мексика, Здоровье - Общество
Верховный суд Мексики декриминализовал аборты на всей территории страны

Верховный суд Мексики декриминализовал аборты на всей территории страны

CC BY-SA 3.0 / Alfonsobouchot / Мексиканский город Вильяэрмоса
Мексиканский город Вильяэрмоса - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
CC BY-SA 3.0 / Alfonsobouchot /
Мексиканский город Вильяэрмоса. Архивное фото
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МЕХИКО, 6 сен - РИА Новости. Верховный суд Мексики признал неконституционными нормы национального правосудия, предусматривающие наказание за аборт, как нарушающие права человека.
«
"Первая палата суда постановила, что правовая система, предусматривающая наказание за аборт в Федеральном уголовном кодексе, является неконституционной, поскольку нарушает права человека для женщин и людей, способных вынашивать ребенка", - говорится в сообщении в блоге Верховного суда в социальной сети Х.
До настоящего решения Верховного суда 12 из 32 мексиканских штатов уже приняли решение о декриминализации абортов на региональном уровне. Под это правило попадает прерывание беременности на сроках до 12 недель.
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