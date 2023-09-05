https://ria.ru/20230905/yavka-1894396968.html

Явка на выборах в ДНР за шесть дней составила 43,01 процента

Явка на выборах в ДНР за шесть дней составила 43,01 процента - РИА Новости, 05.09.2023

Явка на выборах в ДНР за шесть дней составила 43,01 процента

Явка за шесть дней досрочного голосования на выборах в народный совет ДНР составила 43,01%, заявил глава регионального избиркома Владимир Высоцкий. РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T19:42

2023-09-05T19:42

2023-09-05T20:36

донецкая народная республика

донецк

владимир высоцкий (автор песен)

единая россия

справедливая россия

кпрф

россия

единый день голосования в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893391679_0:0:3039:1710_1920x0_80_0_0_36c3d2065225562c8bbb23a0534558d9.jpg

ДОНЕЦК, 5 сен - РИА Новости. Явка за шесть дней досрочного голосования на выборах в народный совет ДНР составила 43,01%, заявил глава регионального избиркома Владимир Высоцкий. "Предварительная явка за 5 сентября (включая предыдущие дни - ред.) на выборах депутатов народного совета составила 43,01%. На выборах органов местного самоуправления (горсовет Донецка - ред.) явка составила 44,62%", - заявил Высоцкий на брифинге. Он отметил, что есть участки, на которых уже проголосовали все избиратели. "На некоторых участках уже свой выбор сделали… По сообщению территориальных комиссий, большая часть участков уже проголосовали, свой выбор сделали. Голосование продолжаться будет, но уже не на всех 495 участках", - сказал Высоцкий. Выборы в ДНР пройдут в единый день голосования 10 сентября, они впервые проходят по законодательству РФ и с участием российских партий. Кроме того, на них впервые изберут органы местного самоуправления. Будут избраны 90 депутатов народного совета ДНР, а также депутаты советов 21 городского и муниципального округов, включая Донецк и Мариуполь. Выборы проходят по партийным спискам. Избирком ДНР зарегистрировал пять списков - "Единой России", "Справедливой России", КПРФ, ЛДПР и партии "Новые люди". На выборах в народный совет избирком ДНР зарегистрировал 570 кандидатов. На 615 мандатов в муниципальных и городских советах претендует свыше 3 тысяч кандидатов. Досрочное голосование в обстреливаемых районах проходит с 31 августа по 7 сентября, задействованы 495 участковых избирательных комиссий из 615. Кроме того, с 1 по 4 сентября в 81 регионе РФ работали 329 экстерриториальных участков.

https://ria.ru/20230902/golosovanie-1893857025.html

донецкая народная республика

донецк

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, донецк, владимир высоцкий (автор песен), единая россия, справедливая россия, кпрф, россия, единый день голосования в россии, общество