Явка на выборах в ДНР за шесть дней составила 43,01 процента
Избирком: явка на выборах в ДНР за шесть дней составила 43,01 %
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкБланк избирательного бюллетеня на выборах в ДНР
Бланк избирательного бюллетеня на выборах в ДНР
ДОНЕЦК, 5 сен - РИА Новости. Явка за шесть дней досрочного голосования на выборах в народный совет ДНР составила 43,01%, заявил глава регионального избиркома Владимир Высоцкий.
"Предварительная явка за 5 сентября (включая предыдущие дни - ред.) на выборах депутатов народного совета составила 43,01%. На выборах органов местного самоуправления (горсовет Донецка - ред.) явка составила 44,62%", - заявил Высоцкий на брифинге.
Он отметил, что есть участки, на которых уже проголосовали все избиратели. "На некоторых участках уже свой выбор сделали… По сообщению территориальных комиссий, большая часть участков уже проголосовали, свой выбор сделали. Голосование продолжаться будет, но уже не на всех 495 участках", - сказал Высоцкий.
Выборы в ДНР пройдут в единый день голосования 10 сентября, они впервые проходят по законодательству РФ и с участием российских партий. Кроме того, на них впервые изберут органы местного самоуправления. Будут избраны 90 депутатов народного совета ДНР, а также депутаты советов 21 городского и муниципального округов, включая Донецк и Мариуполь.
Выборы проходят по партийным спискам. Избирком ДНР зарегистрировал пять списков - "Единой России", "Справедливой России", КПРФ, ЛДПР и партии "Новые люди". На выборах в народный совет избирком ДНР зарегистрировал 570 кандидатов. На 615 мандатов в муниципальных и городских советах претендует свыше 3 тысяч кандидатов.
Досрочное голосование в обстреливаемых районах проходит с 31 августа по 7 сентября, задействованы 495 участковых избирательных комиссий из 615. Кроме того, с 1 по 4 сентября в 81 регионе РФ работали 329 экстерриториальных участков.