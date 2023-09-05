https://ria.ru/20230905/tsentr-1894331096.html

В Мариуполе откроют восстановленный петербуржцами Центр детского творчества

В Мариуполе откроют восстановленный петербуржцами Центр детского творчества - РИА Новости, 05.09.2023

В Мариуполе откроют восстановленный петербуржцами Центр детского творчества

Центр детского и юношеского творчества в Мариуполе, восстановленный петербургскими специалистами, откроется в сентябре, сообщила пресс-служба администрации... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T16:31

2023-09-05T16:31

2023-09-05T16:43

надежные люди

общество

мариуполь

санкт-петербург

валентина матвиенко

александр беглов

россия

совет федерации рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894335073_0:26:1059:622_1920x0_80_0_0_0ad2882ff0ebe9f608cd83be3ab86c78.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 сен - РИА Новости. Центр детского и юношеского творчества в Мариуполе, восстановленный петербургскими специалистами, откроется в сентябре, сообщила пресс-служба администрации губернатора Северной столицы. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о поддержке новых субъектов России на пленарном заседании V Форума социальных инноваций регионов, которое провела председатель Совета федерации РФ Валентина Матвиенко. Беглов напомнил, что Мариуполь уже больше года является городом-побратимом Петербурга. "Одной из главных задач, поставленных президентом, стало восстановление в Мариуполе социальной инфраструктуры. Мы восстанавливаем детские сады и школы, поликлиники и больницы. Регулярно отправляем туда гуманитарную помощь. В том числе подарки для ребят к 1 сентября", - сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении. Отмечается, что в настоящее время петербургские специалисты продолжают работу по восстановлению Мариуполя. Недавно там открылись три новых МФЦ, которые позволят быстрее перейти на российские стандарты предоставления государственных и муниципальных услуг. В Мариуполе ведется работа по благоустройству парков и скверов, запущено трамвайное движение. "В сентябре откроется Центр детского и юношеского творчества, а также детская спортивная школа", - говорится в сообщении. Петербург организует для детей из города-побратима "Петербургские каникулы". По словам Беглова, в прошлом году в детский оздоровительный лагерь приехали почти 2000 детей, в этом году – 2500. С момента установления побратимских связей 1 июня 2022 года Петербург активно помогает Мариуполю.

https://ria.ru/20230809/donetsk-1888262881.html

https://ria.ru/20230905/remont-1894272621.html

мариуполь

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, мариуполь, санкт-петербург, валентина матвиенко, александр беглов, россия, совет федерации рф