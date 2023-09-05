https://ria.ru/20230905/tsentr-1894331096.html
В Мариуполе откроют восстановленный петербуржцами Центр детского творчества
В Мариуполе откроют восстановленный петербуржцами Центр детского творчества - РИА Новости, 05.09.2023
В Мариуполе откроют восстановленный петербуржцами Центр детского творчества
Центр детского и юношеского творчества в Мариуполе, восстановленный петербургскими специалистами, откроется в сентябре, сообщила пресс-служба администрации... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T16:31
2023-09-05T16:31
2023-09-05T16:43
надежные люди
общество
мариуполь
санкт-петербург
валентина матвиенко
александр беглов
россия
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894335073_0:26:1059:622_1920x0_80_0_0_0ad2882ff0ebe9f608cd83be3ab86c78.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 сен - РИА Новости. Центр детского и юношеского творчества в Мариуполе, восстановленный петербургскими специалистами, откроется в сентябре, сообщила пресс-служба администрации губернатора Северной столицы. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о поддержке новых субъектов России на пленарном заседании V Форума социальных инноваций регионов, которое провела председатель Совета федерации РФ Валентина Матвиенко. Беглов напомнил, что Мариуполь уже больше года является городом-побратимом Петербурга. "Одной из главных задач, поставленных президентом, стало восстановление в Мариуполе социальной инфраструктуры. Мы восстанавливаем детские сады и школы, поликлиники и больницы. Регулярно отправляем туда гуманитарную помощь. В том числе подарки для ребят к 1 сентября", - сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении. Отмечается, что в настоящее время петербургские специалисты продолжают работу по восстановлению Мариуполя. Недавно там открылись три новых МФЦ, которые позволят быстрее перейти на российские стандарты предоставления государственных и муниципальных услуг. В Мариуполе ведется работа по благоустройству парков и скверов, запущено трамвайное движение. "В сентябре откроется Центр детского и юношеского творчества, а также детская спортивная школа", - говорится в сообщении. Петербург организует для детей из города-побратима "Петербургские каникулы". По словам Беглова, в прошлом году в детский оздоровительный лагерь приехали почти 2000 детей, в этом году – 2500. С момента установления побратимских связей 1 июня 2022 года Петербург активно помогает Мариуполю.
https://ria.ru/20230809/donetsk-1888262881.html
https://ria.ru/20230905/remont-1894272621.html
мариуполь
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894335073_163:0:1059:672_1920x0_80_0_0_1e1bec5176c9762d8704f21ae08132c3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, мариуполь, санкт-петербург, валентина матвиенко, александр беглов, россия, совет федерации рф
Надежные люди, Общество, Мариуполь, Санкт-Петербург, Валентина Матвиенко, Александр Беглов, Россия, Совет Федерации РФ
В Мариуполе откроют восстановленный петербуржцами Центр детского творчества
В Мариуполе откроют восстановленный специалистами из Петербурга Центр творчества
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 сен - РИА Новости.
Центр детского и юношеского творчества в Мариуполе, восстановленный петербургскими специалистами, откроется в сентябре, сообщила пресс-служба
администрации губернатора Северной столицы.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
рассказал о поддержке новых субъектов России
на пленарном заседании V Форума социальных инноваций регионов, которое провела председатель Совета федерации
РФ Валентина Матвиенко
. Беглов напомнил, что Мариуполь уже больше года является городом-побратимом Петербурга.
"Несмотря на сильный страх". Как восстанавливают Донецк под обстрелами
"Одной из главных задач, поставленных президентом, стало восстановление в Мариуполе социальной инфраструктуры. Мы восстанавливаем детские сады и школы, поликлиники и больницы. Регулярно отправляем туда гуманитарную помощь. В том числе подарки для ребят к 1 сентября", - сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время петербургские специалисты продолжают работу по восстановлению Мариуполя. Недавно там открылись три новых МФЦ, которые позволят быстрее перейти на российские стандарты предоставления государственных и муниципальных услуг. В Мариуполе ведется работа по благоустройству парков и скверов, запущено трамвайное движение.
"В сентябре откроется Центр детского и юношеского творчества, а также детская спортивная школа", - говорится в сообщении.
Петербург организует для детей из города-побратима "Петербургские каникулы". По словам Беглова, в прошлом году в детский оздоровительный лагерь приехали почти 2000 детей, в этом году – 2500.
С момента установления побратимских связей 1 июня 2022 года Петербург активно помогает Мариуполю.
Калмыкия отремонтирует крыши трех многоэтажек в подшефном Антраците в ЛНР