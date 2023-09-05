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В Мариуполе откроют восстановленный петербуржцами Центр детского творчества - РИА Новости, 05.09.2023
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16:31 05.09.2023 (обновлено: 16:43 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/tsentr-1894331096.html
В Мариуполе откроют восстановленный петербуржцами Центр детского творчества
В Мариуполе откроют восстановленный петербуржцами Центр детского творчества - РИА Новости, 05.09.2023
В Мариуполе откроют восстановленный петербуржцами Центр детского творчества
Центр детского и юношеского творчества в Мариуполе, восстановленный петербургскими специалистами, откроется в сентябре, сообщила пресс-служба администрации... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T16:31
2023-09-05T16:43
надежные люди
общество
мариуполь
санкт-петербург
валентина матвиенко
александр беглов
россия
совет федерации рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 сен - РИА Новости. Центр детского и юношеского творчества в Мариуполе, восстановленный петербургскими специалистами, откроется в сентябре, сообщила пресс-служба администрации губернатора Северной столицы. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о поддержке новых субъектов России на пленарном заседании V Форума социальных инноваций регионов, которое провела председатель Совета федерации РФ Валентина Матвиенко. Беглов напомнил, что Мариуполь уже больше года является городом-побратимом Петербурга. "Одной из главных задач, поставленных президентом, стало восстановление в Мариуполе социальной инфраструктуры. Мы восстанавливаем детские сады и школы, поликлиники и больницы. Регулярно отправляем туда гуманитарную помощь. В том числе подарки для ребят к 1 сентября", - сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении. Отмечается, что в настоящее время петербургские специалисты продолжают работу по восстановлению Мариуполя. Недавно там открылись три новых МФЦ, которые позволят быстрее перейти на российские стандарты предоставления государственных и муниципальных услуг. В Мариуполе ведется работа по благоустройству парков и скверов, запущено трамвайное движение. "В сентябре откроется Центр детского и юношеского творчества, а также детская спортивная школа", - говорится в сообщении. Петербург организует для детей из города-побратима "Петербургские каникулы". По словам Беглова, в прошлом году в детский оздоровительный лагерь приехали почти 2000 детей, в этом году – 2500. С момента установления побратимских связей 1 июня 2022 года Петербург активно помогает Мариуполю.
https://ria.ru/20230809/donetsk-1888262881.html
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общество, мариуполь, санкт-петербург, валентина матвиенко, александр беглов, россия, совет федерации рф
Надежные люди, Общество, Мариуполь, Санкт-Петербург, Валентина Матвиенко, Александр Беглов, Россия, Совет Федерации РФ
В Мариуполе откроют восстановленный петербуржцами Центр детского творчества

В Мариуполе откроют восстановленный специалистами из Петербурга Центр творчества

© Фото : Администрация Санкт-ПетербургаВосстановление Центра детского и юношеского творчества в Мариуполе
Восстановление Центра детского и юношеского творчества в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© Фото : Администрация Санкт-Петербурга
Восстановление Центра детского и юношеского творчества в Мариуполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 сен - РИА Новости. Центр детского и юношеского творчества в Мариуполе, восстановленный петербургскими специалистами, откроется в сентябре, сообщила пресс-служба администрации губернатора Северной столицы.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о поддержке новых субъектов России на пленарном заседании V Форума социальных инноваций регионов, которое провела председатель Совета федерации РФ Валентина Матвиенко. Беглов напомнил, что Мариуполь уже больше года является городом-побратимом Петербурга.
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"Одной из главных задач, поставленных президентом, стало восстановление в Мариуполе социальной инфраструктуры. Мы восстанавливаем детские сады и школы, поликлиники и больницы. Регулярно отправляем туда гуманитарную помощь. В том числе подарки для ребят к 1 сентября", - сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время петербургские специалисты продолжают работу по восстановлению Мариуполя. Недавно там открылись три новых МФЦ, которые позволят быстрее перейти на российские стандарты предоставления государственных и муниципальных услуг. В Мариуполе ведется работа по благоустройству парков и скверов, запущено трамвайное движение.
"В сентябре откроется Центр детского и юношеского творчества, а также детская спортивная школа", - говорится в сообщении.
Петербург организует для детей из города-побратима "Петербургские каникулы". По словам Беглова, в прошлом году в детский оздоровительный лагерь приехали почти 2000 детей, в этом году – 2500.
С момента установления побратимских связей 1 июня 2022 года Петербург активно помогает Мариуполю.
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Надежные людиОбществоМариупольСанкт-ПетербургВалентина МатвиенкоАлександр БегловРоссияСовет Федерации РФ
 
 
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