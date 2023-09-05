https://ria.ru/20230905/sotsgarantii-1894320110.html

Ленобласть представила на федеральном уровне подход к соцгарантиям

Ленобласть представила на федеральном уровне подход к соцгарантиям - РИА Новости, 05.09.2023

Ленобласть представила на федеральном уровне подход к соцгарантиям

Губернатор Александра Дрозденко представил на V Форуме социальных инноваций регионов подход Ленинградской области к социальным гарантиям населения, некоторые из РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T16:11

2023-09-05T16:11

2023-09-05T16:11

ленинградская область

александр дрозденко

ленинградская область

агентство стратегических инициатив (аси)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 сен — РИА Новости. Губернатор Александра Дрозденко представил на V Форуме социальных инноваций регионов подход Ленинградской области к социальным гарантиям населения, некоторые из них могут внедрить на федеральном уровне, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации. Форум социальных инноваций регионов является крупнейшей площадкой для обсуждения социальных проблем, презентации инновационных технологий и проектов в сфере социального развития. В эти дни он проходит в Москве, где глава Ленобласти выступил на пленарном заседании "Современная Россия: устойчивость к вызовам времени", который модерировала председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Социальный кодекс Во время выступления Дрозденко отметил, что в 2017 году был принят "Социальный кодекс Ленинградской области", который в народе назвали "Законом Робен Гуда", поскольку он объединил все финансовые меры социальной поддержки населения. Кроме того, главной его целью было вывести за черту бедности и улучшить социальное самочувствие населения. В результате спустя шесть лет Ленинградская область входит в топ-10 регионов с самым низким уровнем бедности. "Бюджет Ленинградской области является абсолютно социально ориентированным. Треть наших мер поддержки ориентирована на семьи с детьми. Решения в соцполитике позволили нам сохранить седьмое место в Рейтинге по качеству жизни. В рамках проекта "Электронный социальный паспорт жителя Ленинградской области" внедряются и развиваются новые сервисы, в числе которых проактивное назначение выплат и перевод отдельных мер на электронный сертификат. Также создана Виртуальная карта жителя, по которой станут доступны программы лояльности в сферах культуры, спорта и туризма. Сейчас в работе — внедрение электронного сертификата на приобретение детских товаров", — подчеркнул Дрозденко. Социальная интеграция Также глава региона поделился опытом работы Мультицентра социальной и трудовой интеграции Ленинградской области, где реализуются инновации в социальном обслуживании: лица с инвалидностью получают профессиональное образование и возможность выхода в "большую жизнь" через сопровождаемое проживание и трудоустройство. "Практика поддержана Агентством стратегических инициатив и уже внедряется в ряде регионов России", - отметил глава Ленобласти добавив, что сейчас реализуется проект по созданию вокруг Мультицентра комплексной инклюзивной среды для работы и постоянного проживания. А в этом году в регионе дан старт реформе психоневрологических интернатов с акцентом на реабилитационном потенциале проживающих. Кроме того, особое внимание уделяется комплексной поддержке участников специальной военной операции и членам их семей. В Ленинградской области создано три отделения филиала Государственного фонда "Защитники Отечества". Предоставляется порядка 60 региональных мер поддержки: ежемесячная компенсация за ЖКУ, безвозмездное предоставление в пользование технических средств реабилитации, стипендии губернатора студентам, ежемесячная выплата детям погибших военнослужащих, социальное такси, предоставление земельных участков. На каждую семью оформляется электронный социальный паспорт. Со следующего года к запуску готовится проект "Академия особого папы" для семей с детьми-инвалидами, технология "Социальная няня". Новым объектом социальной инфраструктуры в Ленинградской области стал Семейный Реабилитационно-Досуговый Центр "СеРДЦе", реализующий программы комплексной семейной реабилитации детей-инвалидов с ведущим методом "иппотерапия". "В Ленинградской области успешно функционирует Координационный совет по делам многодетных семей. Предлагаю рассмотреть возможность создания такого органа на федеральном уровне, чтобы среди его задач были поддержка материнства и детства в целом", — предложил Дрозденко участникам Форума.

https://ria.ru/20230724/blagoustroystvo-1885998598.html

https://ria.ru/20230824/enakievo-1891966479.html

https://ria.ru/20230828/lenoblast-1892764901.html

ленинградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

александр дрозденко, ленинградская область, агентство стратегических инициатив (аси)