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Вольфович прокомментировал отказ Польши наблюдать за учениями ОДКБ - РИА Новости, 05.09.2023
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12:40 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/odkb-1894269702.html
Вольфович прокомментировал отказ Польши наблюдать за учениями ОДКБ
Вольфович прокомментировал отказ Польши наблюдать за учениями ОДКБ - РИА Новости, 05.09.2023
Вольфович прокомментировал отказ Польши наблюдать за учениями ОДКБ
Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович отметил нелогичность отказа Польши и Франции наблюдать за проходящими на белорусской территории... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T12:40
2023-09-05T12:40
белоруссия
польша
франция
александр вольфович
одкб
белорусская аэс
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БОРИСОВ (Белоруссия), 5 авг - РИА Новости. Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович отметил нелогичность отказа Польши и Франции наблюдать за проходящими на белорусской территории учениями ОДКБ, подчеркнув, что "это говорит о многом". Учения ОДКБ "Боевое братство-2023" официально стартовали на территории Белоруссии 1 сентября, они продлятся по 6 сентября. На территории Белоруссии в рамках совместных оперативно-стратегических учений ОДКБ "Боевое братство-2023" проводятся совместные учения с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2023", специальные учения с силами и средствами разведки "Поиск-2023", специальные учения с силами и средствами материально-технического обеспечения "Эшелон-2023", специальные учения с совместным формированием РХБ защиты и медицинского обеспечения "Барьер-2023". Всего задействованы более 2500 военнослужащих и свыше 500 единиц вооружения, военной и специальной техники. "Основное учение - это учение с Коллективными силами оперативного реагирования (ОДКБ - ред.) "Взаимодействие-2023". На данное учение приглашены военные атташе из 13 стран, аккредитованные в Беларуси, ряд государств в качестве наблюдателей. Были приглашены и наши соседи, представители Польши, Франции, которые, наверное, больше всех в последнее время ратуют за вопросы взаимодействия, мира, добрососедства. Но, к сожалению, они отказались. Наверное, это говорит о многом, но эта тема отдельного разговора", - сказал госсекретарь совбеза журналистам во вторник. Вольфович напомнил, что в этом году Белоруссия председательствует в ОДКБ, делая упор на вопросы совершенствования подготовки сил и средств, входящих в систему коллективного реагирования. Он подчеркнул, что сейчас на территории республики проходит комплекс учений ОДКБ "Боевое братство" на различных полигонах. Вольфович добавил, что помимо вопросов, связанных с угрозами в военной сфере, в ходе председательства в ОДКБ Белоруссия уделяет внимание и теме ликвидации угроз в других сферах национальной безопасности, например ликвидации чрезвычайных последствий в ходе специальной операции КСОР ОДКБ, последствий техногенного характера. Поэтому, отметил он, было решено провести в Белоруссии учения с подразделениями спасательных ведомств стран ОДКБ "Скала -2023". По словам госсекретаря, в ходе этих учений, в частности, отработаны вопросы ликвидации радиационной аварии в ходе спецоперации КСОР. "О важности этого учения говорит и тот факт, что для наблюдения за действиями своих контингентов прибыли министры спасательных ведомств Киргизии, Казахстана, Таджикистана, России. Помимо решения вопросов, связанных с военными угрозами, придется решать и вопросы, связанные с защитой населения", - сказал Вольфович. Оценивая состоявшиеся эпизоды учений спасателей накануне на Белорусской АЭС и во вторник на полигоне под Борисовом, он отметил умелые действия подразделений, четкость взаимодействия спасателей из различных стран, профессиональную подготовку.
https://ria.ru/20230828/ucheniya-1892635226.html
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белоруссия, польша, франция, александр вольфович, одкб, белорусская аэс
Белоруссия, Польша, Франция, Александр Вольфович, ОДКБ, Белорусская АЭС
Вольфович прокомментировал отказ Польши наблюдать за учениями ОДКБ

Вольфович назвал отказ Польши и Франции наблюдать за учениями ОДКБ нелогичным

© Фото : Министерство обороны Республики Беларусь/TelegramСилы ОДКБ отработали недопущение прорыва незаконного формирования
Силы ОДКБ отработали недопущение прорыва незаконного формирования - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© Фото : Министерство обороны Республики Беларусь/Telegram
Силы ОДКБ отработали недопущение прорыва незаконного формирования
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БОРИСОВ (Белоруссия), 5 авг - РИА Новости. Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович отметил нелогичность отказа Польши и Франции наблюдать за проходящими на белорусской территории учениями ОДКБ, подчеркнув, что "это говорит о многом".
Учения ОДКБ "Боевое братство-2023" официально стартовали на территории Белоруссии 1 сентября, они продлятся по 6 сентября. На территории Белоруссии в рамках совместных оперативно-стратегических учений ОДКБ "Боевое братство-2023" проводятся совместные учения с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2023", специальные учения с силами и средствами разведки "Поиск-2023", специальные учения с силами и средствами материально-технического обеспечения "Эшелон-2023", специальные учения с совместным формированием РХБ защиты и медицинского обеспечения "Барьер-2023". Всего задействованы более 2500 военнослужащих и свыше 500 единиц вооружения, военной и специальной техники.
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"Основное учение - это учение с Коллективными силами оперативного реагирования (ОДКБ - ред.) "Взаимодействие-2023". На данное учение приглашены военные атташе из 13 стран, аккредитованные в Беларуси, ряд государств в качестве наблюдателей. Были приглашены и наши соседи, представители Польши, Франции, которые, наверное, больше всех в последнее время ратуют за вопросы взаимодействия, мира, добрососедства. Но, к сожалению, они отказались. Наверное, это говорит о многом, но эта тема отдельного разговора", - сказал госсекретарь совбеза журналистам во вторник.
Вольфович напомнил, что в этом году Белоруссия председательствует в ОДКБ, делая упор на вопросы совершенствования подготовки сил и средств, входящих в систему коллективного реагирования. Он подчеркнул, что сейчас на территории республики проходит комплекс учений ОДКБ "Боевое братство" на различных полигонах. Вольфович добавил, что помимо вопросов, связанных с угрозами в военной сфере, в ходе председательства в ОДКБ Белоруссия уделяет внимание и теме ликвидации угроз в других сферах национальной безопасности, например ликвидации чрезвычайных последствий в ходе специальной операции КСОР ОДКБ, последствий техногенного характера. Поэтому, отметил он, было решено провести в Белоруссии учения с подразделениями спасательных ведомств стран ОДКБ "Скала -2023". По словам госсекретаря, в ходе этих учений, в частности, отработаны вопросы ликвидации радиационной аварии в ходе спецоперации КСОР.
"О важности этого учения говорит и тот факт, что для наблюдения за действиями своих контингентов прибыли министры спасательных ведомств Киргизии, Казахстана, Таджикистана, России. Помимо решения вопросов, связанных с военными угрозами, придется решать и вопросы, связанные с защитой населения", - сказал Вольфович.
Оценивая состоявшиеся эпизоды учений спасателей накануне на Белорусской АЭС и во вторник на полигоне под Борисовом, он отметил умелые действия подразделений, четкость взаимодействия спасателей из различных стран, профессиональную подготовку.
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БелоруссияПольшаФранцияАлександр ВольфовичОДКББелорусская АЭС
 
 
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