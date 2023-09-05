https://ria.ru/20230905/mcdonalds-1894172267.html
Вернется ли в страну McDonald’s: России уже все равно
Вернется ли в страну McDonald’s: России уже все равно - РИА Новости, 05.09.2023
Вернется ли в страну McDonald’s: России уже все равно
Чуть не все наши СМИ распространили эту новость, из провокационных заголовков можно было даже представить себе, что вот-вот к нам вернется американская... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T08:00
2023-09-05T08:00
2023-09-05T08:00
аналитика
россия
донецк
китай
григорий карасин
совет федерации рф
макдоналдс
mcdonald's corporation
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894162420_0:0:3210:1806_1920x0_80_0_0_b6b099ec3468b4e0507394d0f2c5607d.jpg
Чуть не все наши СМИ распространили эту новость, из провокационных заголовков можно было даже представить себе, что вот-вот к нам вернется американская корпорация McDonald’s. На самом деле нет, просто стало известно: когда те уходили, то заранее рассчитывали вернуться в Россию, "если обстоятельства изменятся". И возможность такая была заложена в договор прошлого года о переходе контроля над 850 российскими точками "Мака" к нашим новым владельцам.Хорошо, теперь, когда мы об этом знаем, можно задуматься: а мы хотим, чтобы вот эти убеглецы вернулись? То есть, с одной стороны, ничего личного, только бизнес. Отдали таковой за копейки своим российским партнерам, теперь выкупят обратно намного дороже — нам не все ли равно? И чтобы стало окончательно понятно, о чем речь: а если это не иностранный бизнес, а наши соотечественники, которые убежали не от страха быть мобилизованными, а чтобы нам что-то такое морально-политическое продемонстрировать, — что мы скажем, когда они захотят вернуться (вообще-то, многие уже хотят)? Нам их обратно надо? Если да — то зачем?Предмет разговора тут — внутреннее состояние нашего общества. Первая стадия реакции на западные санкции — возмущение (для кого-то и страх), вторая — желание отомстить подонкам, отомстить тем, что у нас и без них все хорошо. А вот потом — снисходительная милость победителя.То, что в целом санкционную войну наша страна и общество выиграли, — уже очевидный не только для России факт. Есть опасения, что вот какая-то мелкая запчасть к какому-то важному прибору доставит много неприятностей и расходов. Но это все же частности, и общая картина уже понятна. И раз так, то возвращение всех или некоторых проигравших — их и бывших наших — состоится, вопрос только во времени.Год с лишним назад я писал: это случайно так получилось, что именно "Мак" оказался для России наиболее заметным массовым символом нового глобального мира, остальное множество таких же символов просто не затрагивало столь большого числа людей. И поэтому первая реакция на попытку нас этого символа лишить была понятна: нет, мы вернем себе свое, то, что вы пытались отнять, и вам будет горько и стыдно.Эта нормальная человеческая реакция проявляется во всей мировой истории, но зачем закапываться в нее слишком глубоко: вот вам Донецк. Донецк после 2014-2015 годов. Этот город-герой среди прочего переименовал три своих "Мака" в "ДонМак", сохранив красный цвет и желтую букву "М". И старается в невыносимых условиях эту и всю прочую нормальность жизни сберечь и отстоять, насколько это физически возможно. К сведению крайне разгневанных патриотов, желавших некоей гипермобилизации всего нашего общества с отменой праздников и прочей прежней жизни: люди этого не любят, им нужна не перманентная взвинченность, а нормальность — жизнь "как раньше", за нее и воюют.Но вот сейчас завиднелась, пусть только на горизонте, перспектива возвращения к чему-то вроде нормальности. Чего нам хочется больше всего — чтобы им было горько и стыдно? Хотим парада убеглецов по главной улице с поджатыми хвостами (корпораций и оппозиционеров), или нам уже все равно?Нормальность (или попытки начать разговор о таковой) сейчас особенно заметна не по России, а по тому, как страны Запада пытаются если не прекратить санкционную войну с Китаем, то зафиксировать ее на какой-то безопасной точке. В предстоящий четверг намечается приезд большой делегации правительства Австралии в Пекин — после паузы, а та была после антикитайской истерики по всем мыслимым поводам. Будет интересно посмотреть, как эта процедура нормализации будет обставлена. Еще интересно наблюдать, как арабы сейчас нормализуют отношения с Сирией, увидев, что у сирийцев все в порядке. Ну а у нас пока есть только понимание, что нечто подобное и с нами неизбежно.Это будет долго? Конечно. В нашем Совете Федерации только что прозвучало мнение Григория Карасина, сенатора и опытного дипломата: санкции против России начали разрабатываться не в 2021 году, а намного раньше (с 2008 года), нужно было только создать для них повод. Эта гибридная мировая война долго готовилась и кончится не в один год. Но кончится — и уже в целом всем ясно, как и чем.И можно рискнуть, предположив: к тому моменту нашему обществу будет уже все равно. Не захочется никого наказывать и стыдить. Они возвращаются — а мы этого даже не замечаем. Потому что, как в контракте с "Маком", "обстоятельства изменились".
https://ria.ru/20230904/nalog-1894043679.html
https://ria.ru/20230424/kompanii-1867420813.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220807/ubytki-1807852565.html
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Дмитрий Косырев
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аналитика, россия, донецк, китай, григорий карасин, совет федерации рф, макдоналдс, mcdonald's corporation, санкции
Аналитика, Россия, Донецк, Китай, Григорий Карасин, Совет Федерации РФ, Макдоналдс, McDonald's Corporation, Санкции
Чуть не все наши СМИ распространили эту новость, из провокационных заголовков можно было даже представить себе, что вот-вот к нам вернется американская корпорация McDonald’s. На самом деле нет, просто стало известно: когда те уходили, то заранее рассчитывали вернуться в Россию, "если обстоятельства изменятся". И возможность такая была заложена в договор прошлого года о переходе контроля над 850 российскими точками "Мака" к нашим новым владельцам.
Хорошо, теперь, когда мы об этом знаем, можно задуматься: а мы хотим, чтобы вот эти убеглецы вернулись? То есть, с одной стороны, ничего личного, только бизнес. Отдали таковой за копейки своим российским партнерам, теперь выкупят обратно намного дороже — нам не все ли равно? И чтобы стало окончательно понятно, о чем речь: а если это не иностранный бизнес, а наши соотечественники, которые убежали не от страха быть мобилизованными, а чтобы нам что-то такое морально-политическое продемонстрировать, — что мы скажем, когда они захотят вернуться (вообще-то, многие уже хотят)? Нам их обратно надо? Если да — то зачем?
В ГД предложили ввести налог для компаний за возвращение в Россию
Предмет разговора тут — внутреннее состояние нашего общества. Первая стадия реакции на западные санкции — возмущение (для кого-то и страх), вторая — желание отомстить подонкам, отомстить тем, что у нас и без них все хорошо. А вот потом — снисходительная милость победителя.
То, что в целом санкционную войну наша страна и общество выиграли, — уже очевидный не только для России факт. Есть опасения, что вот какая-то мелкая запчасть к какому-то важному прибору доставит много неприятностей и расходов. Но это все же частности, и общая картина уже понятна. И раз так, то возвращение всех или некоторых проигравших — их и бывших наших — состоится, вопрос только во времени.
Год с лишним назад я писал: это случайно так получилось
, что именно "Мак" оказался для России наиболее заметным массовым символом нового глобального мира, остальное множество таких же символов просто не затрагивало столь большого числа людей. И поэтому первая реакция на попытку нас этого символа лишить была понятна: нет, мы вернем себе свое, то, что вы пытались отнять, и вам будет горько и стыдно.
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Эта нормальная человеческая реакция проявляется во всей мировой истории, но зачем закапываться в нее слишком глубоко: вот вам Донецк
. Донецк после 2014-2015 годов. Этот город-герой среди прочего переименовал три своих "Мака" в "ДонМак", сохранив красный цвет и желтую букву "М". И старается в невыносимых условиях эту и всю прочую нормальность жизни сберечь и отстоять, насколько это физически возможно. К сведению крайне разгневанных патриотов, желавших некоей гипермобилизации всего нашего общества с отменой праздников и прочей прежней жизни: люди этого не любят, им нужна не перманентная взвинченность, а нормальность — жизнь "как раньше", за нее и воюют.
Но вот сейчас завиднелась, пусть только на горизонте, перспектива возвращения к чему-то вроде нормальности. Чего нам хочется больше всего — чтобы им было горько и стыдно? Хотим парада убеглецов по главной улице с поджатыми хвостами (корпораций и оппозиционеров), или нам уже все равно?
Нормальность (или попытки начать разговор о таковой) сейчас особенно заметна не по России, а по тому, как страны Запада пытаются если не прекратить санкционную войну с Китаем
, то зафиксировать ее на какой-то безопасной точке. В предстоящий четверг намечается приезд большой делегации правительства Австралии
в Пекин
— после паузы, а та была после антикитайской истерики по всем мыслимым поводам. Будет интересно посмотреть, как эта процедура нормализации будет обставлена. Еще интересно наблюдать, как арабы сейчас нормализуют отношения с Сирией
, увидев, что у сирийцев все в порядке. Ну а у нас пока есть только понимание, что нечто подобное и с нами неизбежно.
Западные компании хотят вернуться на российский рынок, заявила политолог
Это будет долго? Конечно. В нашем Совете Федерации
только что прозвучало мнение Григория Карасина
, сенатора и опытного дипломата: санкции против России начали разрабатываться не в 2021 году, а намного раньше (с 2008 года), нужно было только создать для них повод. Эта гибридная мировая война долго готовилась и кончится не в один год. Но кончится — и уже в целом всем ясно, как и чем.
И можно рискнуть, предположив: к тому моменту нашему обществу будет уже все равно. Не захочется никого наказывать и стыдить. Они возвращаются — а мы этого даже не замечаем. Потому что, как в контракте с "Маком", "обстоятельства изменились".