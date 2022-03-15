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"Макдоналдс" отменяет Россию. Не отменить ли России "Макдоналдс"? - РИА Новости, 15.03.2022
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"Макдоналдс" отменяет Россию. Не отменить ли России "Макдоналдс"?
"Макдоналдс" отменяет Россию. Не отменить ли России "Макдоналдс"? - РИА Новости, 15.03.2022
"Макдоналдс" отменяет Россию. Не отменить ли России "Макдоналдс"?
— Как это так? Они сказали, что нас закрывают. А что им здесь принадлежит? Ну ладно, если кто-то ввозит и продает продукцию, сделанную там. А тут — 98 процентов РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T08:00
2022-03-15T08:10
авторы
россия
макдоналдс
mcdonald's corporation
санкции
санкции в отношении россии
реакция на санкции
сша
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— Как это так? Они сказали, что нас закрывают. А что им здесь принадлежит? Ну ладно, если кто-то ввозит и продает продукцию, сделанную там. А тут — 98 процентов нашей продукции делается в России, все работники местные, а этим принадлежит только буква "М".Эта цитата — из разговора трех женщин, судя по всему, каких-то менеджеров среднего звена сети "Макдоналдс" в одном из городов неподалеку от Москвы. Женщины возмущались за соседним столиком, у меня за спиной, и — честно говоря — дело было три дня назад, и только сейчас я понял, что стал свидетелем чего-то чрезвычайно интересного и важного, возможно, глобального значения.Но давайте сначала посмотрим на прочие фрагменты той подслушанной беседы.— А если выдвинуть инициативу — мы не уйдем и ничего не закроем. Так и будем продолжать работать. И букву "М" не погасим. Нас что, кто-то осудит за нарушение законов?Но тут разговор ушел в совсем неожиданную сторону:— А если осудит, то заменим на букву "Z"…— Стой, ее еще надо изготовить. Можно это их "М" превратить в наше "V". Всего-то отключить лишнее — что у нас там, диод или что-то? Работы на пятнадцать минут… Я сама могу это сделать.Если вдруг кто-то из читателей еще не знает: буква "V" означает "Сила V правде". И тут перед нами образец какой-то очень важной — но совсем недавно считавшейся недопустимой — правды.Так уж случайно вышло, что именно "Мак", он же "Макдак", стал символом очень многого в истории нашей цивилизации трех последних десятилетий. Вплоть до такой чеканной цитаты, взятой с одного из анекдотных сайтов: "в 1991 году мы приобрели "Мак", но потеряли страну". В 2022-м мы потеряли "Мак", но вернули страну.Множество людей уже успело высказаться: да спасибо им за закрытие, это вредная еда, сейчас откроем на освободившихся площадках наши блинные и оздоровимся. Такая реакция объяснима — но, извините, она выглядит довольно слабо. Во-первых, потому, что вам не нравится — однако многие едят с радостью. Да и вообще никто не имеет права заставлять людей есть или пить то, что вы считаете полезным. Можно только дать людям нужную информацию и позволить им сделать свои выводы, в противном случае чаще всего нарываешься на неожиданную реакцию. Во-вторых, блины и квас тоже могут быть вредными — смотря сколько съесть или выпить.А вот в-третьих, это же был абсолютно правильный вопрос: почему вообще мы должны этот самый "Мак" терять просто потому, что кто-то позвонил и отдал команду? И почему конкретно нельзя этот приказ не выполнять? Дело даже не в физической возможности не подчиниться — в данном случае она есть, а в моральной стороне вопроса.Давайте четко проговорим, что означает вся эта история с массовым уходом разных брендов с российского рынка. В ряде случаев это психологическая война с богатой частью населения, но в случае с "Маком" и другими — против нашего среднего класса. Цель — морально нас подавить.Однако средством в данном случае избрано нечто, уже несколько лет как до боли знакомое несчастному населению группы западных стран: омерзительные технологии бойкотов и "отмены" людей. Когда идеологически неправильного человека изгоняют с работы, блокируют в интернете — и то же делают с теми, кто вовремя не присоединился к этой травле или травил не теми словами, что положено.А мы с безопасного расстояния наблюдали за этой вакханалией (на самом деле — мировой революцией) и очень сочувствовали несчастным. И вот сейчас они с этой своей гадостью пришли к нам.Мы, возможно, никогда не узнаем, что на самом деле думали те, кто один за другим сообщали нам о своем уходе с нашего рынка. Но понятно, что для многих компаний это тот случай, когда иначе бойкоту подвергнутся они сами — по той же хорошо отработанной западниками технологии массовой обработки мозгов.А вот теперь о том, как можно на это ответить. Национализация, временное управление и прочие шаги, которые могут предпринять правительства, — это одно. Но массовая кампания бойкота бойкотирующих — это даже лучше. А тот разговор, который происходил за столиком у меня за спиной, — это прекрасно. Потому что низовая и искренняя инициатива, если она разрастется всерьез, — это тот язык, который западники понимают.А еще это стало бы хорошим прецедентом, который очень понравился бы множеству людей по всему миру: оказывается, можно и так. И "Мак" тут хорош как всемирно известная марка.Речь здесь идет именно о той самой букве "М", а не о всей сети производств и построек вместе со множеством работников. Потому что в нормальной ситуации это казалось бы немыслимым — посягнуть на интеллектуальную собственность. На ту самую букву и составленное кем-то меню, расписанное до мелочей, плюс ноу-хау подготовки работников. Приличные люди так не делают, а честно отчисляют оговоренный процент тем, кто сейчас этой собственностью, включая букву, владеет.Но так ведь речь идет о приличном поведении в приличном мире, в котором, как нам пытались сказать, действуют кем-то придуманные правила. А как насчет реального мира, где, например, на территории западных стран отбирают, попросту воруют квартиры и счета не только олигархов (таковых единицы), а вполне скромных представителей среднего класса — отбирают просто по национальному признаку? И это уже происходит.Юридическая сторона вопроса о том, как можно не закрывать "Мак", — это частности. Напомним, что в Китае любой гражданин может подать в суд на иностранную компанию, если ее участие в санкциях наносит этому гражданину ущерб. И суд может арестовать собственность обидчика.Но можно и по-другому.Ущерб, напомним, бывает всякий, в том числе моральный. И спонтанное, низовое движение бойкота бойкотов могло бы означать следующее: ребята, вы вызываете у нас брезгливость, у вас нет ни чести, ни совести. И поэтому робко подчиняться вашим "закрытиям" наших производств и сетей мы не будем, а возможно, не будут и другие. Потому что сила действительно в правде.
https://ria.ru/20220311/mcdonalds-1777624839.html
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авторы, россия, макдоналдс, mcdonald's corporation, санкции, санкции в отношении россии, реакция на санкции, сша, технологии
08:00 15.03.2022 (обновлено: 08:10 15.03.2022)
 

"Макдоналдс" отменяет Россию. Не отменить ли России "Макдоналдс"?

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрохожие у ресторана "Макдоналдс" рядом со станцией метро "Охотный ряд" в Москве
Прохожие у ресторана Макдоналдс рядом со станцией метро Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
Все материалы
— Как это так? Они сказали, что нас закрывают. А что им здесь принадлежит? Ну ладно, если кто-то ввозит и продает продукцию, сделанную там. А тут — 98 процентов нашей продукции делается в России, все работники местные, а этим принадлежит только буква "М".
Эта цитата — из разговора трех женщин, судя по всему, каких-то менеджеров среднего звена сети "Макдоналдс" в одном из городов неподалеку от Москвы. Женщины возмущались за соседним столиком, у меня за спиной, и — честно говоря — дело было три дня назад, и только сейчас я понял, что стал свидетелем чего-то чрезвычайно интересного и важного, возможно, глобального значения.
Ресторан Макдоналдс в Москве - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 11:52
McDonald`s приостановит работу ресторанов с 14 марта
Но давайте сначала посмотрим на прочие фрагменты той подслушанной беседы.
— А если выдвинуть инициативу — мы не уйдем и ничего не закроем. Так и будем продолжать работать. И букву "М" не погасим. Нас что, кто-то осудит за нарушение законов?
Но тут разговор ушел в совсем неожиданную сторону:
— А если осудит, то заменим на букву "Z"…
— Стой, ее еще надо изготовить. Можно это их "М" превратить в наше "V". Всего-то отключить лишнее — что у нас там, диод или что-то? Работы на пятнадцать минут… Я сама могу это сделать.
Если вдруг кто-то из читателей еще не знает: буква "V" означает "Сила V правде". И тут перед нами образец какой-то очень важной — но совсем недавно считавшейся недопустимой — правды.
Логотип на здании ресторана быстрого питания сети McDonald's - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
10 марта, 14:03
Медведев передал "привет" McDonald`s: котлеты и булки умеем делать сами
Так уж случайно вышло, что именно "Мак", он же "Макдак", стал символом очень многого в истории нашей цивилизации трех последних десятилетий. Вплоть до такой чеканной цитаты, взятой с одного из анекдотных сайтов: "в 1991 году мы приобрели "Мак", но потеряли страну". В 2022-м мы потеряли "Мак", но вернули страну.
Множество людей уже успело высказаться: да спасибо им за закрытие, это вредная еда, сейчас откроем на освободившихся площадках наши блинные и оздоровимся. Такая реакция объяснима — но, извините, она выглядит довольно слабо. Во-первых, потому, что вам не нравится — однако многие едят с радостью. Да и вообще никто не имеет права заставлять людей есть или пить то, что вы считаете полезным. Можно только дать людям нужную информацию и позволить им сделать свои выводы, в противном случае чаще всего нарываешься на неожиданную реакцию. Во-вторых, блины и квас тоже могут быть вредными — смотря сколько съесть или выпить.
А вот в-третьих, это же был абсолютно правильный вопрос: почему вообще мы должны этот самый "Мак" терять просто потому, что кто-то позвонил и отдал команду? И почему конкретно нельзя этот приказ не выполнять? Дело даже не в физической возможности не подчиниться — в данном случае она есть, а в моральной стороне вопроса.
Закрытый фудкорт на территории торгового центра Галерея Новосибирск - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
10 марта, 14:54
Собянин допустил замещение McDonald's в Москве за полгода или год
Давайте четко проговорим, что означает вся эта история с массовым уходом разных брендов с российского рынка. В ряде случаев это психологическая война с богатой частью населения, но в случае с "Маком" и другими — против нашего среднего класса. Цель — морально нас подавить.
Однако средством в данном случае избрано нечто, уже несколько лет как до боли знакомое несчастному населению группы западных стран: омерзительные технологии бойкотов и "отмены" людей. Когда идеологически неправильного человека изгоняют с работы, блокируют в интернете — и то же делают с теми, кто вовремя не присоединился к этой травле или травил не теми словами, что положено.
А мы с безопасного расстояния наблюдали за этой вакханалией (на самом деле — мировой революцией) и очень сочувствовали несчастным. И вот сейчас они с этой своей гадостью пришли к нам.
Посетители у ресторана Макдоналдс - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
10 марта, 03:43
В России появился список компаний, которые могут национализировать
Мы, возможно, никогда не узнаем, что на самом деле думали те, кто один за другим сообщали нам о своем уходе с нашего рынка. Но понятно, что для многих компаний это тот случай, когда иначе бойкоту подвергнутся они сами — по той же хорошо отработанной западниками технологии массовой обработки мозгов.
А вот теперь о том, как можно на это ответить. Национализация, временное управление и прочие шаги, которые могут предпринять правительства, — это одно. Но массовая кампания бойкота бойкотирующих — это даже лучше. А тот разговор, который происходил за столиком у меня за спиной, — это прекрасно. Потому что низовая и искренняя инициатива, если она разрастется всерьез, — это тот язык, который западники понимают.
А еще это стало бы хорошим прецедентом, который очень понравился бы множеству людей по всему миру: оказывается, можно и так. И "Мак" тут хорош как всемирно известная марка.
Акции в поддержку российских военных Своих не бросаем в городах России - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
2 марта, 20:04Кардиограмма дня
Спецоперация Z. Как изменился мир за неделю?
Речь здесь идет именно о той самой букве "М", а не о всей сети производств и построек вместе со множеством работников. Потому что в нормальной ситуации это казалось бы немыслимым — посягнуть на интеллектуальную собственность. На ту самую букву и составленное кем-то меню, расписанное до мелочей, плюс ноу-хау подготовки работников. Приличные люди так не делают, а честно отчисляют оговоренный процент тем, кто сейчас этой собственностью, включая букву, владеет.
Но так ведь речь идет о приличном поведении в приличном мире, в котором, как нам пытались сказать, действуют кем-то придуманные правила. А как насчет реального мира, где, например, на территории западных стран отбирают, попросту воруют квартиры и счета не только олигархов (таковых единицы), а вполне скромных представителей среднего класса — отбирают просто по национальному признаку? И это уже происходит.
Юридическая сторона вопроса о том, как можно не закрывать "Мак", — это частности. Напомним, что в Китае любой гражданин может подать в суд на иностранную компанию, если ее участие в санкциях наносит этому гражданину ущерб. И суд может арестовать собственность обидчика.
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
9 марта, 15:02
Кадыров высказался об уходе McDonald's и Coca-Cola из России
Но можно и по-другому.
Ущерб, напомним, бывает всякий, в том числе моральный. И спонтанное, низовое движение бойкота бойкотов могло бы означать следующее: ребята, вы вызываете у нас брезгливость, у вас нет ни чести, ни совести. И поэтому робко подчиняться вашим "закрытиям" наших производств и сетей мы не будем, а возможно, не будут и другие. Потому что сила действительно в правде.
 
АвторыРоссияМакдоналдсMcDonald's CorporationСанкцииСанкции в отношении РоссииРеакция на санкцииСШАТехнологии
 
 
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