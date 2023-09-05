https://ria.ru/20230905/ispaniya-1894282511.html
Испанцы стали реже покупать оливковое масло из-за роста цен
Испанцы стали реже покупать оливковое масло из-за роста цен - РИА Новости, 05.09.2023
Испанцы стали реже покупать оливковое масло из-за роста цен
Продажи оливкового масла в Испании упали на 18% так как население отказывается от его потребления из-за роста цен, пишет газета Mundo, ссылаясь на данные... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T13:40
2023-09-05T13:40
2023-09-05T13:40
испания
продукты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757147336_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_81ca1de015a4d56aa57950e7875c2d44.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Продажи оливкового масла в Испании упали на 18% так как население отказывается от его потребления из-за роста цен, пишет газета Mundo, ссылаясь на данные Национальной ассоциации промышленных упаковщиков и переработчиков пищевых масел (Anierac), которая объединяет более 60 компаний, представляющих 70% от всего испанского рынка. "За первые семь месяцев года упаковщики выпустили на рынок 147,5 миллиона литров оливкового масла, что на 18,2% меньше, чем за тот же период в 2022 году" - пишет издание. По словам главы ассоциации Примитово Фернандеса, причиной кризиса продаж является рост цен на продукцию. "Экономическое положение домохозяйств не очень хорошее, и многие отказались от потребления оливкового масла из-за роста цен", - заявил он. По словам Фернандеса, также существуют опасения, что следующий урожай тоже будет плохим, "хотя и не таким плохим, как этот". Все указывает на то, что, даже если в этом году объем в 675 тысяч тонн будет превышен, это очень далеко от показателя в 1,4 миллиона тонн, которые Испания обычно производит в среднем в год. Ранее газета Mundo писала со ссылкой на источники в испанском министерстве сельского хозяйства, что правительство Испании считает критической ситуацию с продолжающимся ростом цен в стране на оливковое масло, которое является базовым элементом потребительской корзины среди населения страны, однако может в конечном итоге стать "продуктом для гурманов", недоступным для среднего класса. Издание отмечало, ссылаясь на цены в августе в ряде супермаркетов в Испании, что стоимость литровой бутылки оливкового масла первого холодного отжима составляет в среднем порядка 8,50 евро, а к осень может достигнуть 10 евро. По данным Mundo, цены выросли более чем на 20% по сравнению с предыдущими показателями.
https://ria.ru/20230812/frantsiya-1889721486.html
https://ria.ru/20230116/ekonomiya-1845282133.html
испания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757147336_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_ce68bf26ec6389fa238f3acd0c0fef74.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
испания, продукты
Испанцы стали реже покупать оливковое масло из-за роста цен
В Испании упали продажи оливкового масла на 18% из-за роста цен
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости.
Продажи оливкового масла в Испании упали на 18% так как население отказывается от его потребления из-за роста цен, пишет газета Mundo
, ссылаясь на данные Национальной ассоциации промышленных упаковщиков и переработчиков пищевых масел (Anierac), которая объединяет более 60 компаний, представляющих 70% от всего испанского рынка.
"За первые семь месяцев года упаковщики выпустили на рынок 147,5 миллиона литров оливкового масла, что на 18,2% меньше, чем за тот же период в 2022 году" - пишет издание.
Французы сократили покупки продуктов на 11,4 процента из-за инфляции
По словам главы ассоциации Примитово Фернандеса, причиной кризиса продаж является рост цен на продукцию.
"Экономическое положение домохозяйств не очень хорошее, и многие отказались от потребления оливкового масла из-за роста цен", - заявил он.
По словам Фернандеса, также существуют опасения, что следующий урожай тоже будет плохим, "хотя и не таким плохим, как этот". Все указывает на то, что, даже если в этом году объем в 675 тысяч тонн будет превышен, это очень далеко от показателя в 1,4 миллиона тонн, которые Испания обычно производит в среднем в год.
Ранее газета Mundo писала со ссылкой на источники в испанском министерстве сельского хозяйства, что правительство Испании считает критической ситуацию с продолжающимся ростом цен в стране на оливковое масло, которое является базовым элементом потребительской корзины среди населения страны, однако может в конечном итоге стать "продуктом для гурманов", недоступным для среднего класса. Издание отмечало, ссылаясь на цены в августе в ряде супермаркетов в Испании, что стоимость литровой бутылки оливкового масла первого холодного отжима составляет в среднем порядка 8,50 евро, а к осень может достигнуть 10 евро. По данным Mundo, цены выросли более чем на 20% по сравнению с предыдущими показателями.
Испанцы сэкономили более 4,5 миллиарда евро благодаря энергомерам властей