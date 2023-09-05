https://ria.ru/20230905/ispaniya-1894282511.html

Испанцы стали реже покупать оливковое масло из-за роста цен

Испанцы стали реже покупать оливковое масло из-за роста цен - РИА Новости, 05.09.2023

Испанцы стали реже покупать оливковое масло из-за роста цен

Продажи оливкового масла в Испании упали на 18% так как население отказывается от его потребления из-за роста цен, пишет газета Mundo, ссылаясь на данные... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T13:40

2023-09-05T13:40

2023-09-05T13:40

испания

продукты

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Продажи оливкового масла в Испании упали на 18% так как население отказывается от его потребления из-за роста цен, пишет газета Mundo, ссылаясь на данные Национальной ассоциации промышленных упаковщиков и переработчиков пищевых масел (Anierac), которая объединяет более 60 компаний, представляющих 70% от всего испанского рынка. "За первые семь месяцев года упаковщики выпустили на рынок 147,5 миллиона литров оливкового масла, что на 18,2% меньше, чем за тот же период в 2022 году" - пишет издание. По словам главы ассоциации Примитово Фернандеса, причиной кризиса продаж является рост цен на продукцию. "Экономическое положение домохозяйств не очень хорошее, и многие отказались от потребления оливкового масла из-за роста цен", - заявил он. По словам Фернандеса, также существуют опасения, что следующий урожай тоже будет плохим, "хотя и не таким плохим, как этот". Все указывает на то, что, даже если в этом году объем в 675 тысяч тонн будет превышен, это очень далеко от показателя в 1,4 миллиона тонн, которые Испания обычно производит в среднем в год. Ранее газета Mundo писала со ссылкой на источники в испанском министерстве сельского хозяйства, что правительство Испании считает критической ситуацию с продолжающимся ростом цен в стране на оливковое масло, которое является базовым элементом потребительской корзины среди населения страны, однако может в конечном итоге стать "продуктом для гурманов", недоступным для среднего класса. Издание отмечало, ссылаясь на цены в августе в ряде супермаркетов в Испании, что стоимость литровой бутылки оливкового масла первого холодного отжима составляет в среднем порядка 8,50 евро, а к осень может достигнуть 10 евро. По данным Mundo, цены выросли более чем на 20% по сравнению с предыдущими показателями.

https://ria.ru/20230812/frantsiya-1889721486.html

https://ria.ru/20230116/ekonomiya-1845282133.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

испания, продукты