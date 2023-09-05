https://ria.ru/20230905/festival-1894246265.html

Международный фестиваль мусульманского кино откроется в Казани

Международный фестиваль мусульманского кино откроется в Казани - РИА Новости, 05.09.2023

Международный фестиваль мусульманского кино откроется в Казани

Казанский международный фестиваль мусульманского кино, в конкурсную программу которого вошли 52 фильма из 21 страны, откроется во вторник в столице Татарстана,... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T11:35

2023-09-05T11:35

2023-09-05T11:38

республика татарстан

россия

казань

рушан аббясов

рудольф нуриев

равиль гайнутдин

республика татарстан (татарстан)

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Казанский международный фестиваль мусульманского кино, в конкурсную программу которого вошли 52 фильма из 21 страны, откроется во вторник в столице Татарстана, сообщила пресс-служба фестиваля. Церемония открытия фестиваля состоится в Татарском государственном академическом театре имени Галиасгара Камала. Закроется кинофорум 9 сентября в Казанской ратуше. "В конкурсную программу вошли 52 фильма из 21 страны: России, Ирана, Сирии, Индии, Ирака, Марокко, Таджикистана, Турции, Греции, Оман, Кыргызстана, Туниса, Пакистана, Бангладеша, Саудовской Аравии, Великобритании, Сенегала, Непала, Казахстана, Египта, Алжира. По десять картин представлено в номинациях "Полнометражные игровые фильмы", "Короткометражные игровые фильмы", "Полнометражные документальные фильмы" и "Короткометражные документальные фильмы", еще 12 картин – в национальном конкурсе, в котором будут показаны фильмы татарстанского производства", - говорится в сообщении. В конкурсную программу фестиваля включаются российские и зарубежные картины, отражающие общечеловеческие духовно-нравственные ценности и культурные традиции, несущие идеи миротворчества, веротерпимости и гуманизма. "Это, в основном, картины семейные, которые поддерживают и развивают семейные ценности, фильмы, которые ставят человеческие отношения во главу угла. Даже если в программе появляются фильмы, которые напрямую не связаны с мусульманской проблематикой, они отвечают общечеловеческим этическим и нравственным нормам. Фестиваль носит открытый характер. Важным критерием является этика и нравственность, которые эти картины несут в своем основном послании", - цитирует пресс-служба председателя отборочной комиссии Нину Кочеляеву. Как сообщили в пресс-службе, в этом году впервые в состав отборочной комиссии вошел заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ Рушан Аббясов. Председателем международного жюри стал режиссер из Сенегала Мусса Туре, на счету которого более 50 художественных и документальных картин. В состав жюри также вошли режиссер Мухтар Ладжими из Туниса, известный турецкий актер Ренан Билек, грузинский киновед Дали Окропиридзе, кинокритик, сценарист из Египта Валид Сейф, генеральный секретарь Ассоциации нового кино Франции и Китая Бушаиб Эль Мессауди, азербайджанский режиссер Фариз Ахмедов, директор Саудовского кинофестиваля Мамдух Салем. КИНОРЫНОК В КРЕМЛЕ "В этом году деловая площадка кинофестиваля впервые будет проходить в присутственных местах Казанского кремля с 6 по 8 сентября. В ее рамках запланировано проведение регионального кинорынка и международного питчинга кинопроектов... Огромный интерес к кинорынку мы ощутили уже в прошлом году. Очевидно, это было связано с недостатком репертуара в России, и дистрибьюторы стали интересоваться региональным кинематографом с точки зрения прокатных возможностей", - цитирует пресс-служба фестиваля исполнительного директора КМФМК Миляушу Айтуганову. По ее словам, ожидается участие зарубежных производителей и дистрибьюторов из Индии, Китая, Ирана, Турции, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Азербайджана. Кроме презентаций компаний, в этом году организаторы предложат аккредитованным участникам рынка тур по кинолокациям близ Казани. Как сообщили в пресс-службе, участниками кинорынка могут стать региональные кинопроизводители, зарубежные киностудии, дистрибьюторы, представители сетей муниципальных кинотеатров, частных кинотеатров, онлайн кинотеатров и телеканалов, продюсерские компании, независимые продюсеры, режиссеры, сценаристы. В рамках фестиваля 6 сентября в Казанском кремле откроется выставка, посвященная 100-летию татарстанского кинематографа, которое будет отмечаться в 2024 году. Запланирована ретроспектива лучших татарстанских фильмов: "Булат-Батыр", "Зулейха", "Бибинур", "Водяная", "Рудольф Нуриев. Рудик" и другие. Казанский международный фестиваль мусульманского кино проходит в столице Татарстана с 2005 года. Первый фестиваль был организован по инициативе Совета муфтиев России, Федерального агентства по культуре и кинематографии РФ, Министерства культуры Республики Татарстан при поддержке Раиса Республики Татарстан. Кинофорум в Казани проходит под девизом "Через диалог культур к культуре диалога". Президент фестиваля - председатель ДУМ РФ Равиль Гайнутдин.

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Алёна Пава

россия, казань, рушан аббясов, рудольф нуриев, равиль гайнутдин, республика татарстан (татарстан)