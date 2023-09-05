https://ria.ru/20230905/doblest-1894317711.html

Владимир, Подольск и Рязань предложили сделать городами трудовой доблести

Владимир, Подольск и Рязань предложили сделать городами трудовой доблести - РИА Новости, 05.09.2023

Владимир, Подольск и Рязань предложили сделать городами трудовой доблести

Десять российских городов выдвинуты для присвоения звания трудовой доблести, среди них Владимир, Улан-Удэ, Подольск, Рязань и другие, сообщил первый вице-спикер РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T15:49

2023-09-05T15:49

2023-09-05T16:13

общество

владимир

подольск

рязань

андрей турчак

совет федерации рф

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Десять российских городов выдвинуты для присвоения звания трудовой доблести, среди них Владимир, Улан-Удэ, Подольск, Рязань и другие, сообщил первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак."С учетом экспертного заключения Российской Академии наук, уважаемый Владимир Владимирович, разрешите представить вам 10 новых претендентов на звание городов трудовой доблести. Это Владимир, Воткинск, Находка, Новомосковск, Подольск, Прокопьевск, Рязань, Рубцовск, Улан-Удэ и Ханты-Мансийск", - сказал Турчак на заседании российского оргкомитета "Победа" во вторник, обращаясь к президенту РФ Владимиру Путину.Он отметил, что среди претендентов как крупные региональные центры, так и небольшие города. "Всех их объединяет огромный вклад их жителей в победу, в обеспечение работы эвакуированных предприятий и бесперебойного снабжения фронта", - добавил Турчак.

https://ria.ru/20230902/stela-1893849881.html

владимир

подольск

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, владимир, подольск, рязань, андрей турчак, совет федерации рф