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Владимир, Подольск и Рязань предложили сделать городами трудовой доблести
Владимир, Подольск и Рязань предложили сделать городами трудовой доблести - РИА Новости, 05.09.2023
Владимир, Подольск и Рязань предложили сделать городами трудовой доблести
Десять российских городов выдвинуты для присвоения звания трудовой доблести, среди них Владимир, Улан-Удэ, Подольск, Рязань и другие, сообщил первый вице-спикер РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T15:49
2023-09-05T15:49
2023-09-05T16:13
общество
владимир
подольск
рязань
андрей турчак
совет федерации рф
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Десять российских городов выдвинуты для присвоения звания трудовой доблести, среди них Владимир, Улан-Удэ, Подольск, Рязань и другие, сообщил первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак."С учетом экспертного заключения Российской Академии наук, уважаемый Владимир Владимирович, разрешите представить вам 10 новых претендентов на звание городов трудовой доблести. Это Владимир, Воткинск, Находка, Новомосковск, Подольск, Прокопьевск, Рязань, Рубцовск, Улан-Удэ и Ханты-Мансийск", - сказал Турчак на заседании российского оргкомитета "Победа" во вторник, обращаясь к президенту РФ Владимиру Путину.Он отметил, что среди претендентов как крупные региональные центры, так и небольшие города. "Всех их объединяет огромный вклад их жителей в победу, в обеспечение работы эвакуированных предприятий и бесперебойного снабжения фронта", - добавил Турчак.
https://ria.ru/20230902/stela-1893849881.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир, подольск, рязань, андрей турчак, совет федерации рф
Общество, Владимир, Подольск, Рязань, Андрей Турчак, Совет Федерации РФ
Владимир, Подольск и Рязань предложили сделать городами трудовой доблести
Турчак: десять городов выдвинули на присвоение звания Города трудовой доблести