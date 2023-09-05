https://ria.ru/20230905/chuma-1894299121.html

На Кубани выявили очаг африканской чумы свиней

На Кубани выявили очаг африканской чумы свиней - РИА Новости, 05.09.2023

На Кубани выявили очаг африканской чумы свиней

Очаг африканской чумы свиней выявлен на предприятии "Победа" фирмы "Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева" в Брюховецком районе Кубани, сообщили РИА Новости в Южном... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T14:35

2023-09-05T14:35

2023-09-05T14:35

происшествия

здоровье - общество

россия

брюховецкий район

александр ткачев

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

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КРАСНОДАР, 5 сен - РИА Новости. Очаг африканской чумы свиней выявлен на предприятии "Победа" фирмы "Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева" в Брюховецком районе Кубани, сообщили РИА Новости в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора. "Очаг АЧС был выявлен 4 сентября в зоне карантинирования предприятия "Победа" фирмы "Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева", в этот же день установлены ограничительные мероприятия", - рассказали в управлении. Уточняется, что в зону карантинирования предприятия поступают животные, привезённые из других регионов. Все свиньи в очаге заболевания - 860 голов - будут уничтожены. Обход и при необходимости меры по изъятию животных пройдут также и в угрожаемой зоне - в радиусе 5 километров от очага заболевания, добавили в управлении. Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева, принадлежащий экс-главе Минсельхоза Александру Ткачеву, является крупнейшим в РФ по производству сырого молока, мяса птицы, сахара, свинины. На май 2021 года агрокомплекс контролировал свыше 660 тысяч гектаров земель на юге России. Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.

https://ria.ru/20230814/chuma-1890076343.html

https://ria.ru/20230824/kontrol-1892086587.html

россия

брюховецкий район

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происшествия, здоровье - общество, россия, брюховецкий район, александр ткачев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)