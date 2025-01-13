https://ria.ru/20250113/chernaya_plesen-1897827108.html

Черная плесень в квартире: чем опасна для человека и как с ней бороться

Черная плесень: чем опасна, причины появления в квартире, как избавиться

Черная плесень в квартире: чем опасна для человека и как с ней бороться

Обнаружить на стене в ванной или любой другой комнате черную плесень - неприятный сюрприз для каждого человека. Ведь плесень не только портит внешний вид... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T20:31:00+03:00

2025-01-13T20:31:00+03:00

2025-01-13T20:31:00+03:00

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Обнаружить на стене в ванной или любой другой комнате черную плесень - неприятный сюрприз для каждого человека. Ведь плесень не только портит внешний вид мебели, но и может вызывать проблемы со здоровьем. Как избавить квартиру от этой напасти, чем эффективно убрать плесень и меры профилактики ее появления, - в материале РИА Новости.Черная плесеньВне зависимости от цвета любая плесень - это грибок, который при определенных условиях прекрасно приживается на различных поверхностях в квартире (например, на швах между плитками в ванной, потолке или мебели). Зачастую он выбирает влажные места и помещения.Появление в квартире черной плесени - явление отнюдь нередкое, ведь ее споры присутствуют практически везде и очень быстро распространяются.Чем опасна для здоровья человекаЧерная плесень под обоями, на потолке или на плитке в ванной - это не только эстетическая проблема. Эта разновидность грибка считается одной из наиболее опасных для здоровья человека в быту, причем в первую очередь в группе риска оказываются люди, уже страдающие аллергией или астмой. Подобное соседство также может быть чревато неприятными последствиями для беременных женщин, маленьких детей или граждан пожилого возраста.Длительный контакт с грибком (например, если человек живет в помещении, даже не подозревая, что делит жилплощадь с группой плесневелых грибов либо попросту игнорирует данный факт) может спровоцировать появление таких симптомов как кашель, насморк, головная боль, кожный зуд и другие. Это происходит потому, что споры плесени попадают в воздух, а после, при вдыхании, - в организм человека. Особенно если у последнего есть проблемы с иммунной защитой.Жители зараженной плесенью квартиры могут заметить, что стали чаще болеть, а также регулярно жаловаться на усталость, отсутствие сил даже при минимальной физической активности и прочие тревожные симптомы, которые возникают, казалось бы, без видимой на то причины.“Плесень может стать причиной различных патологий: у одних она вообще не спровоцирует какие-либо симптомы, у других - проявит себя в виде чихания, кашля, раздражения слизистых. Людям с чувствительным или ослабленным иммунитетом может не повезти еще больше: плесень способна вызывать аллергии, провоцировать приступы астмы у уже болеющих ею и становиться причиной развития пневмонии и других поражений дыхательной системы (например, комплекс проявлений поражения аспергиллой (род высших аэробных плесневых грибов) так и называется - аспергиллез)”, - говорит Андрей Якушев, врач-терапевт, гастроэнтеролог, гепатолог.ВидыПод названием “черная плесень” могут скрываться сразу несколько разновидностей этого микроорганизма. В том числе, достаточно токсичные для человека.Чаще всего во влажных и плохо проветриваемых помещениях (а также на продуктах, между страниц томов из домашней библиотеки и так далее) можно встретить Aspergillus niger. Наиболее характерные для него локации - различные поверхности в ванной комнате и страдающий появлением конденсата потолок.Еще одна разновидность плесени, которая обладает характерным черным цветом и предпочитает “селиться” во влажных и плохо проветриваемых ванных комнатах и душевых кабинках - это Alternaria alternata. Она считается одним из самых сильных аллергенов, который способен вызвать заметные кожные реакции и даже привести к развитию бронхиальной астмы.“Также можно упомянуть и такой вид черной плесени, как "дымящийся аспергилл" или Aspergillus fumigatus, - говорит врач-бактериолог, заведующая подразделением микробиологических исследований Вера Бондарчук. - Черная плесень этой разновидности поражает овощи и фрукты с механическими повреждениями. При заражении зерна, из которого потом выпекается хлеб, булки в скором времени покрываются черными пятнами. Здоровый человек может без последствий вдохнуть несколько сотен спор аспергилла дымящего. Однако у людей со слабой иммунной системой риск возникновения аспергиллеза гораздо выше”.Причины появленияДля того, чтобы помещение стало уютным домом для целой колонии черной плесени, достаточно обеспечить в нем несколько простых условий. Высокая влажность в сочетании с редко проникающим солнечным светом, проблемы с отоплением и отсутствие качественной вентиляции - вот практически весь список главных факторов, которые могут привести к появлению плесени.“По нашему опыту, одной из наиболее частых причин образования плесени является недостаточная работа вентиляции, при которой нарушается ГОСТ 32548-2013 "Вентиляция зданий. Воздухораспределительные устройства". Другими словами, в квартире может создаваться недостаточная тяга вентиляции, при которой движение воздуха происходит в обратную сторону, нарушая циркуляцию воздуха в квартире”, - отмечает Евгений Кустов, инженер строительного контроля ООО "Правильная новостройка",С проблемой черной плесени граждане также могут столкнуться после того, как их квартира была затоплена соседями либо в результате стихийного бедствия.ЛокализацияОбнаружить плесень характерного черного оттенка можно практически в любой комнате и на любых поверхностях. И в каждом случае к появлению неприятного соседства могут привести различные условия.В квартире на стенахЧерная плесень может появиться на стенах в том случае, если на их поверхности из-за перепада температур и высокой влажности регулярно образуется конденсат. По этой причине плесень можно обнаружить на стенах не только в ванной комнате, но и, например, на кухне.Нередко к появлению грибка на стенах приводит и существенное нарушение технологии в процессе строительства. Еще один возможный фактор, из-за которого одна или несколько стен в доме (а также потолок) постоянно оказываются слишком сырыми - это расположенные внутри них трубы, которые могут подтекать. К тому же даже в новых домах в стенах могут быть небольшие трещины и иные похожие дефекты, из-за которых вся стена периодически отсыревает и промерзает.“В случае если вы приобрели квартиру в новостройке и у вас всё ещё действует гарантийный срок, можно потребовать у застройщика устранить дефекты подобного рода (тепловые аномалии на стенах и оконных блоках, некачественная регулировка окон и другие) в рамках действующей гарантии в соответствии с ФЗ-214 "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" от 30.12.2004 г. Для этого мы рекомендуем произвести фото- или видеофиксацию дефекта и направить в адрес застройщика или управляющей компании запрос с требованием устранить данное замечание”, - говорит Евгений Кустов.В ванной или холодильникеЧаще всего черная плесень появляется в ванной комнате, где для нее создаются практически идеальные условия (если при большом количестве влаги это помещение еще и недостаточно хорошо проветривается). Зачастую она может образовываться на швах плитки, стыке у раковины или ванной, в складках душевой занавески (по этой причине после водных процедур ее необходимо тщательно просушить в расправленном виде) и так далее.“В большинстве случаев причиной появления плесени становится забившийся воздуховод, в который попал мусор, осколки бетона и другие материалы. Также воздуховод может зарасти пылью, жиром и другими отложениями, - говорит Николай Дубинин, врач-дезинфектолог, директор по качеству компании "Добролов. Ваш тараканщик и крысолов". - Забиваться могут как воздуховоды, так и сами вентиляторы и вентиляционные решетки”.В холодильнике черная плесень также может появиться по различным причинам. Например, виной тому могут стать испорченные продукты, плохая уборка и неправильная эксплуатация прибора. Плесень можно заметить на стенках холодильника либо на резиновом уплотнителе на дверце.На окнахХарактерные черные пятна плесени можно обнаружить даже на пластиковых откосах окон, если они были установлены некачественно, с нарушениями. А еще - на герметике и тех деталях конструкции, которые открываются реже всего и, соответственно, не проветриваются.“Если откосы окон покрыты плесенью, это указывает на то, что сам откос является холодным (например, из-за проблем с установкой или где-то дует из окна), а в помещении недостаточная вентиляция, - говорит генеральный директор компании "Окна 2.0" Игорь Уланов. - Также плесневые образования могут возникать из-за неправильно установленных окон или наличия продуваний в притворе или монтажном шве. Правильный выбор окна и качественное проектирование оконного проема также очень важны. Неправильная циркуляция воздуха может быть вызвана установкой слишком большого подоконника, который мешает естественному обмену воздуха”.В стиральной машинеТемный налет можно обнаружить и на видимых элементах такого распространенного бытового прибора как стиральная машина. Чаще всего плесень выбирает в качестве места жительства прорезиненные детали (на дверце и так далее) или конструкции из пластика (например, лоток, в который заливается средство для стирки).В этом случае удалять плесень нужно очень осторожно, чтобы не повредить резину или пластик и, как следствие, не вывести стиральную машину из строя.Как избавиться от черной плесениЧем раньше будет обнаружена проблема и чем быстрее человек примет все необходимые меры, тем проще ему в итоге будет избавиться от прижившейся в его доме колонии.Народные средстваНесмотря на большое количество продающихся в магазинах специализированных средств, для борьбы с этой напастью граждане часто используют всевозможные народные способы.Один из них - это обработать пораженные плесенью поверхности перекисью водорода. Для этого перекись разводится водой и при помощи распылителя наносится на нужные участки. Такой раствор рекомендуется оставить на поверхности на пару часов, а после - тщательно смыть водой и высушить. Лучше всего проводить подобную обработку в перчатках и в одежде, которую не будет жалко выбросить: перекись водорода имеет свойство оставлять на ткани пятна.Аналогичным образом пострадавшие от черной плесени поверхности в квартире можно обработать и 9% раствором уксуса, который также легко найти во многих домах.Для борьбы с плесенью в домашних условиях порой используются борная или лимонная кислота, растворенная в воде пищевая сода, масло чайного дерева и так далее. Важный момент: к подобным методам можно попробовать обратиться в том случае, если колония еще не успела существенно разрастись и ее размер ограничивается лишь небольшими пятнами.Химические средстваЧерная плесень способна за достаточно короткое время из малозаметного на первый взгляд пятна превратиться в колонию внушительного размера. Если площадь поражения грибком большая, ее дезинфекцию рекомендуется доверить профессионалам, а не пытаться решить проблему самостоятельно.Небольшие пятна плесени можно попробовать ликвидировать своими силами при помощи специальных средств от грибка. Перед покупкой стоит внимательно изучить этикетку (оно может быть как универсальным, так и созданным лишь для определенных поверхностей), а также ознакомиться с инструкцией по применению.“Плесень этими препаратами опрыскивается или протирается. Затем мертвые споры смываются или счищаются с поверхностей с применением средств защиты органов дыхания”, - говорит Николай Дубинин.Для борьбы с черной плесенью также нередко используются специальные ультрафиолетовые лампы.Пошаговая инструкция по удалениюЕсли человек решил бороться с плесенью самостоятельно, ему важно помнить, что зачищать очаги поражения грибком необходимо в маске (респираторе) и перчатках. Это поможет предотвратить попадание спор грибка в дыхательные пути, а также защитит кожу рук от контакта с самим средством, которое может быть достаточно едким.Первый важный шаг - это обнаружить все очаги черной плесени в помещении. Нужно понимать, что грибок может располагаться не только на виду, но и в малозаметных местах, например, под плинтусом или обоями. После того, как объем работ станет понятен, можно приступать непосредственно к обработке зараженных поверхностей.На первом этапе плесень нужно удалить механически. Для этого может использоваться щетка или скребок, которые помогают счистить черный налет. Выбор инструмента напрямую зависит от того, насколько глубоко плесень успела въесться в ту поверхность, на которой поселилась. Если степень поражения грибком достаточно велика (например, он въелся в обои), то зараженные предметы придется удалить.После того, как визуально большая часть плесени удалена, поверхность нужно аккуратно обработать дезинфицирующим средством, чтобы колония не появилась тут снова. Но, конечно, если не устранить причину появления плесени, то риск повторно столкнуться с этой проблемой очень велик.Как убрать запахПоявление в квартире черной плесени часто можно обнаружить не только по характерному налету, но и по специфическому неприятному запаху сырости, который ощущается в пострадавшем помещении. От такого аромата также можно попробовать избавиться при помощи простых подручных средств.Неприятные ароматы хорошо впитывает обычная поваренная соль, а также кофе. Помещение рекомендуется тщательно проветрить после удаления плесени, если неприятный запах все еще остается, расставить емкости, наполненные этими адсорбентами в нужной комнате, поместить в шкаф и так далее.В борьбе с неприятным запахом может помочь и обычная пищевая сода. Ее можно развести до консистенции кашицы, нанести на пораженную поверхность, а через несколько минут аккуратно удалить. Аналогичными свойствами обладает и лимонный сок.Профилактика черной плесениОдно из основных правил профилактики появления черной плесени гласит: помещение (особенно если его владельцы знают о проблемах с влажностью или отоплением) необходимо регулярно и тщательно проветривать, а те поверхности, на которые попадает вода, и образуется плесень, - насухо вытирать.Если к появлению грибка на стенах или мебели привели проблемы с вентиляцией, их нужно оперативно устранить. Важно следить за влажностью в помещении. Если регулярно проветривать при помощи раскрытых окон и дверей не получается, можно установить там вентиляцию с вытяжкой, чтобы поддерживать оптимальный уровень влажности.“Необходимо предотвращать появление конденсата на окнах и оконных проемах, так как это может быть первым признаком возникновения проблемы. Если вы замечаете его, это является сигналом задуматься о причинах и устранить их”, - отмечает Игорь Уланов.Чтобы плесень не образовывалась на стыках, под плинтусами и так далее, нужно время от времени проверять их герметичность, если с ней возникли проблемы - обновлять.Для защиты стиральной машины от появления черной плесени рекомендуется оперативно разгружать ее после окончания стирки, не хранить белье в барабане. Также после стирки не нужно забывать тщательно протирать мягкой тканью резиновые детали, а после оставлять дверцу открытой, чтобы барабан проветривался.Вовремя обнаружить проблему и не допустить ее появление поможет и регулярная уборка дома.

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https://ria.ru/20230810/fresh-air-1887913942.html

https://ria.ru/20240115/koronavirus-2023-1896370980.html

https://ria.ru/20220726/muravi-1805195317.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

здоровье - общество, жилье