https://ria.ru/20230905/armiya-1894270970.html

Форум "Армия-2023" доказал свою актуальность, заявил Шойгу

Форум "Армия-2023" доказал свою актуальность, заявил Шойгу - РИА Новости, 05.09.2023

Форум "Армия-2023" доказал свою актуальность, заявил Шойгу

Международный военно-технический форум "Армия-2023" в очередной раз доказал, что и в условиях санкций остается актуальной площадкой для развития партнерских... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T12:12

2023-09-05T12:12

2023-09-05T12:46

безопасность

россия

сергей шойгу

форум "армия — 2023"

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Международный военно-технический форум "Армия-2023" в очередной раз доказал, что и в условиях санкций остается актуальной площадкой для развития партнерских отношений в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС), сообщил во вторник министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании в Минобороны РФ. Шойгу напомнил, что форум завершил работу 20 августа. В нем участвовали 1,5 тысячи предприятий, в том числе 83 иностранные компании, которые представили 28,5 тысячи образцов продукции военного и двойного назначения. Национальные экспозиции представили Белоруссия, Вьетнам, Индия, Иран, Китай, Пакистан, делегации из 83 стран посетили форум. "В научно-деловой программе участвовали 15 тысяч экспертов. Заключено 20 государственных контрактов на общую сумму свыше четырехсот миллиардов рублей. За неделю выставочные площадки посетило более миллиона человек. Форум в очередной раз доказал, что даже в условиях санкций остается актуальной площадкой для стран, готовых строить равноправные партнерские отношения в военно-технической сфере", - сообщил министр.

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, сергей шойгу, форум "армия — 2023", вооруженные силы рф