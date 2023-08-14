https://ria.ru/20230814/armiya-2023-1889927925.html

Международный военно-технический форум "Армия-2023"

Международный военно-технический форум "Армия-2023" - РИА Новости, 14.08.2023

Международный военно-технический форум "Армия-2023"

В Подмосковье открылся международный военно-технический форум "Армия-2023". Кадры с мероприятия — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T12:27

2023-08-14T12:27

2023-08-14T14:16

фото

безопасность

московская область (подмосковье)

форум "армия — 2023"

россия

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В Подмосковье открылся международный военно-технический форум "Армия-2023". Кадры с мероприятия — в фотоленте Ria.ru.

московская область (подмосковье)

россия

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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