https://ria.ru/20230905/armeniya-1894260494.html
В Кремле резко ответили Пашиняну, заявившему об уходе России из региона
В Кремле резко ответили Пашиняну, заявившему об уходе России из региона - РИА Новости, 05.09.2023
В Кремле резко ответили Пашиняну, заявившему об уходе России из региона
В Кремле не согласны с заявлением премьер-министра Армении Никола Пашиняна о провале миссии миротворцев в Нагорном Карабахе и уходе России из региона, заявил... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T12:11
2023-09-05T12:11
2023-09-05T18:30
россия
армения
в мире
никол пашинян
дмитрий песков
нагорный карабах
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589193620_0:199:3092:1938_1920x0_80_0_0_c7c55b7b1bceb0bd2962461c76280cd1.jpg
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В Кремле не согласны с заявлением премьер-министра Армении Никола Пашиняна о провале миссии миротворцев в Нагорном Карабахе и уходе России из региона, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Россия является абсолютно неотъемлемой составной частью этого региона, поэтому никуда она уходить не может. Из Армении Россия уходить не может", — сказал чиновник.Так он прокомментировал интервью Пашиняна итальянской газете La Repubblica, в котором тот, в частности, заявил, что Россия якобы сама уходит из Нагорного Карабаха.Песков призвал не забывать, что "в России живет больше армян, чем в самой Армении", большинство из которых — патриотически настроенные граждане, которые вносят достойный вклад в развитие страны."Россия продолжает играть последовательную, очень важную роль в стабилизации обстановки и деконфликтингу в этом регионе. И мы будем продолжать играть эту роль", — добавил представитель Кремля.Важно, что все государства региона сохраняют приверженность трехсторонним договоренностям 2020 года."Безусловно, после этого произошли новые события, которые слегка поменяли обстановку. Но это не значит, что Россия собирается как-то сворачивать свою деятельность", — заключил Песков.В апреле 2023 года азербайджанские пограничники установили контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией — он появился в начале дороги в Лачинском коридоре, которая ведет в Степанакерт. КПП расположился на новом шоссе, построенном после перемирия 2020 года в объезд Лачина. Рядом с объектом находится наблюдательный пост российского миротворческого контингента. Появление КПП в Баку объяснили неправомерным использованием армянской стороной дороги в Степанакерт и угрозами безопасности. МИД Армении назвал установление КПП грубым нарушением трехстороннего заявления лидеров Армении, России и Азербайджана от 2020 года. В Ереване подчеркивают, что блокирование Лачинского коридора привело к гуманитарной катастрофе в Нагорном Карабахе.В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза начали обсуждение будущего мирного договора. В конце мая 2023 года Пашинян заявил, что Ереван признает суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха. Ильхам Алиев заявил, что две закавказские республики могут подписать мирный договор уже в ближайшем будущем, если Ереван не изменит свою позицию.
https://ria.ru/20230904/nedovolstvo-1894083930.html
https://ria.ru/20230901/arutyunyan-1893637741.html
https://ria.ru/20230802/karabakh-1887769599.html
россия
армения
нагорный карабах
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589193620_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_32562499ed71cdfdba27402e7678c65d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, армения, в мире, никол пашинян, дмитрий песков, нагорный карабах, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
Россия, Армения, В мире, Никол Пашинян, Дмитрий Песков, Нагорный Карабах, Урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
В Кремле резко ответили Пашиняну, заявившему об уходе России из региона
Песков в ответ на заявление Пашиняна: Россия не может уйти из Южного Кавказа
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В Кремле не согласны с заявлением премьер-министра Армении Никола Пашиняна о провале миссии миротворцев в Нагорном Карабахе и уходе России из региона, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Россия является абсолютно неотъемлемой составной частью этого региона, поэтому никуда она уходить не может. Из Армении Россия уходить не может", — сказал чиновник.
Источник: Россия выразила недовольство последними заявлениями Армении
Так он прокомментировал интервью Пашиняна итальянской газете La Repubblica, в котором тот, в частности, заявил, что Россия якобы сама уходит из Нагорного Карабаха.
Песков призвал не забывать, что "в России живет больше армян, чем в самой Армении", большинство из которых — патриотически настроенные граждане, которые вносят достойный вклад в развитие страны.
"Россия продолжает играть последовательную, очень важную роль в стабилизации обстановки и деконфликтингу в этом регионе. И мы будем продолжать играть эту роль", — добавил представитель Кремля.
Важно, что все государства региона сохраняют приверженность трехсторонним договоренностям 2020 года.
"Безусловно, после этого произошли новые события, которые слегка поменяли обстановку. Но это не значит, что Россия собирается как-то сворачивать свою деятельность", — заключил Песков.
Лидер непризнанного Карабаха подал в отставку, сообщают СМИ
В апреле 2023 года азербайджанские пограничники установили контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией — он появился в начале дороги в Лачинском коридоре
, которая ведет в Степанакерт
. КПП расположился на новом шоссе, построенном после перемирия 2020 года в объезд Лачина. Рядом с объектом находится наблюдательный пост российского миротворческого контингента. Появление КПП в Баку
объяснили неправомерным использованием армянской стороной дороги в Степанакерт и угрозами безопасности. МИД Армении назвал установление КПП грубым нарушением трехстороннего заявления лидеров Армении, России и Азербайджана
от 2020 года. В Ереване
подчеркивают, что блокирование Лачинского коридора привело к гуманитарной катастрофе в Нагорном Карабахе.
В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США
и Евросоюза начали обсуждение будущего мирного договора. В конце мая 2023 года Пашинян заявил, что Ереван признает суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха. Ильхам Алиев
заявил, что две закавказские республики могут подписать мирный договор уже в ближайшем будущем, если Ереван не изменит свою позицию.
МИД России прокомментировал слова Пашиняна о миротворцах в Карабахе