https://ria.ru/20230905/armeniya-1894260494.html

В Кремле резко ответили Пашиняну, заявившему об уходе России из региона

В Кремле резко ответили Пашиняну, заявившему об уходе России из региона - РИА Новости, 05.09.2023

В Кремле резко ответили Пашиняну, заявившему об уходе России из региона

В Кремле не согласны с заявлением премьер-министра Армении Никола Пашиняна о провале миссии миротворцев в Нагорном Карабахе и уходе России из региона, заявил... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T12:11

2023-09-05T12:11

2023-09-05T18:30

россия

армения

в мире

никол пашинян

дмитрий песков

нагорный карабах

урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В Кремле не согласны с заявлением премьер-министра Армении Никола Пашиняна о провале миссии миротворцев в Нагорном Карабахе и уходе России из региона, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Россия является абсолютно неотъемлемой составной частью этого региона, поэтому никуда она уходить не может. Из Армении Россия уходить не может", — сказал чиновник.Так он прокомментировал интервью Пашиняна итальянской газете La Repubblica, в котором тот, в частности, заявил, что Россия якобы сама уходит из Нагорного Карабаха.Песков призвал не забывать, что "в России живет больше армян, чем в самой Армении", большинство из которых — патриотически настроенные граждане, которые вносят достойный вклад в развитие страны."Россия продолжает играть последовательную, очень важную роль в стабилизации обстановки и деконфликтингу в этом регионе. И мы будем продолжать играть эту роль", — добавил представитель Кремля.Важно, что все государства региона сохраняют приверженность трехсторонним договоренностям 2020 года."Безусловно, после этого произошли новые события, которые слегка поменяли обстановку. Но это не значит, что Россия собирается как-то сворачивать свою деятельность", — заключил Песков.В апреле 2023 года азербайджанские пограничники установили контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией — он появился в начале дороги в Лачинском коридоре, которая ведет в Степанакерт. КПП расположился на новом шоссе, построенном после перемирия 2020 года в объезд Лачина. Рядом с объектом находится наблюдательный пост российского миротворческого контингента. Появление КПП в Баку объяснили неправомерным использованием армянской стороной дороги в Степанакерт и угрозами безопасности. МИД Армении назвал установление КПП грубым нарушением трехстороннего заявления лидеров Армении, России и Азербайджана от 2020 года. В Ереване подчеркивают, что блокирование Лачинского коридора привело к гуманитарной катастрофе в Нагорном Карабахе.В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза начали обсуждение будущего мирного договора. В конце мая 2023 года Пашинян заявил, что Ереван признает суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха. Ильхам Алиев заявил, что две закавказские республики могут подписать мирный договор уже в ближайшем будущем, если Ереван не изменит свою позицию.

https://ria.ru/20230904/nedovolstvo-1894083930.html

https://ria.ru/20230901/arutyunyan-1893637741.html

https://ria.ru/20230802/karabakh-1887769599.html

россия

армения

нагорный карабах

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, армения, в мире, никол пашинян, дмитрий песков, нагорный карабах, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе