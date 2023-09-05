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В Кремле резко ответили Пашиняну, заявившему об уходе России из региона - РИА Новости, 05.09.2023
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12:11 05.09.2023 (обновлено: 18:30 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/armeniya-1894260494.html
В Кремле резко ответили Пашиняну, заявившему об уходе России из региона
В Кремле резко ответили Пашиняну, заявившему об уходе России из региона - РИА Новости, 05.09.2023
В Кремле резко ответили Пашиняну, заявившему об уходе России из региона
В Кремле не согласны с заявлением премьер-министра Армении Никола Пашиняна о провале миссии миротворцев в Нагорном Карабахе и уходе России из региона, заявил... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T12:11
2023-09-05T18:30
россия
армения
в мире
никол пашинян
дмитрий песков
нагорный карабах
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В Кремле не согласны с заявлением премьер-министра Армении Никола Пашиняна о провале миссии миротворцев в Нагорном Карабахе и уходе России из региона, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Россия является абсолютно неотъемлемой составной частью этого региона, поэтому никуда она уходить не может. Из Армении Россия уходить не может", — сказал чиновник.Так он прокомментировал интервью Пашиняна итальянской газете La Repubblica, в котором тот, в частности, заявил, что Россия якобы сама уходит из Нагорного Карабаха.Песков призвал не забывать, что "в России живет больше армян, чем в самой Армении", большинство из которых — патриотически настроенные граждане, которые вносят достойный вклад в развитие страны."Россия продолжает играть последовательную, очень важную роль в стабилизации обстановки и деконфликтингу в этом регионе. И мы будем продолжать играть эту роль", — добавил представитель Кремля.Важно, что все государства региона сохраняют приверженность трехсторонним договоренностям 2020 года."Безусловно, после этого произошли новые события, которые слегка поменяли обстановку. Но это не значит, что Россия собирается как-то сворачивать свою деятельность", — заключил Песков.В апреле 2023 года азербайджанские пограничники установили контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией — он появился в начале дороги в Лачинском коридоре, которая ведет в Степанакерт. КПП расположился на новом шоссе, построенном после перемирия 2020 года в объезд Лачина. Рядом с объектом находится наблюдательный пост российского миротворческого контингента. Появление КПП в Баку объяснили неправомерным использованием армянской стороной дороги в Степанакерт и угрозами безопасности. МИД Армении назвал установление КПП грубым нарушением трехстороннего заявления лидеров Армении, России и Азербайджана от 2020 года. В Ереване подчеркивают, что блокирование Лачинского коридора привело к гуманитарной катастрофе в Нагорном Карабахе.В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза начали обсуждение будущего мирного договора. В конце мая 2023 года Пашинян заявил, что Ереван признает суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха. Ильхам Алиев заявил, что две закавказские республики могут подписать мирный договор уже в ближайшем будущем, если Ереван не изменит свою позицию.
https://ria.ru/20230904/nedovolstvo-1894083930.html
https://ria.ru/20230901/arutyunyan-1893637741.html
https://ria.ru/20230802/karabakh-1887769599.html
россия
армения
нагорный карабах
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россия, армения, в мире, никол пашинян, дмитрий песков, нагорный карабах, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
Россия, Армения, В мире, Никол Пашинян, Дмитрий Песков, Нагорный Карабах, Урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
В Кремле резко ответили Пашиняну, заявившему об уходе России из региона

Песков в ответ на заявление Пашиняна: Россия не может уйти из Южного Кавказа

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкРоссийский миротворец на блокпосту № 6 на въезде в город Шуша
Российский миротворец на блокпосту № 6 на въезде в город Шуша - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Российский миротворец на блокпосту № 6 на въезде в город Шуша. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В Кремле не согласны с заявлением премьер-министра Армении Никола Пашиняна о провале миссии миротворцев в Нагорном Карабахе и уходе России из региона, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Россия является абсолютно неотъемлемой составной частью этого региона, поэтому никуда она уходить не может. Из Армении Россия уходить не может", — сказал чиновник.
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Так он прокомментировал интервью Пашиняна итальянской газете La Repubblica, в котором тот, в частности, заявил, что Россия якобы сама уходит из Нагорного Карабаха.
Песков призвал не забывать, что "в России живет больше армян, чем в самой Армении", большинство из которых — патриотически настроенные граждане, которые вносят достойный вклад в развитие страны.
"Россия продолжает играть последовательную, очень важную роль в стабилизации обстановки и деконфликтингу в этом регионе. И мы будем продолжать играть эту роль", — добавил представитель Кремля.
Важно, что все государства региона сохраняют приверженность трехсторонним договоренностям 2020 года.
"Безусловно, после этого произошли новые события, которые слегка поменяли обстановку. Но это не значит, что Россия собирается как-то сворачивать свою деятельность", — заключил Песков.
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В апреле 2023 года азербайджанские пограничники установили контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией — он появился в начале дороги в Лачинском коридоре, которая ведет в Степанакерт. КПП расположился на новом шоссе, построенном после перемирия 2020 года в объезд Лачина. Рядом с объектом находится наблюдательный пост российского миротворческого контингента. Появление КПП в Баку объяснили неправомерным использованием армянской стороной дороги в Степанакерт и угрозами безопасности. МИД Армении назвал установление КПП грубым нарушением трехстороннего заявления лидеров Армении, России и Азербайджана от 2020 года. В Ереване подчеркивают, что блокирование Лачинского коридора привело к гуманитарной катастрофе в Нагорном Карабахе.
В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза начали обсуждение будущего мирного договора. В конце мая 2023 года Пашинян заявил, что Ереван признает суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха. Ильхам Алиев заявил, что две закавказские республики могут подписать мирный договор уже в ближайшем будущем, если Ереван не изменит свою позицию.
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РоссияАрменияВ миреНикол ПашинянДмитрий ПесковНагорный КарабахУрегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
 
 
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