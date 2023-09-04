https://ria.ru/20230904/vsu-1894140802.html

Шойгу заявил о провале контрнаступления ВСУ

Шойгу заявил о провале контрнаступления ВСУ - РИА Новости, 04.09.2023

Шойгу заявил о провале контрнаступления ВСУ

Министр обороны Сергей Шойгу согласился с оценкой Владимира Путина, который назвал контрнаступление ВСУ провалом. РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T17:16

2023-09-04T17:16

2023-09-04T18:06

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы украины

сергей шойгу

безопасность

россия

москва

владимир путин

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СОЧИ, 4 сен — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу согласился с оценкой Владимира Путина, который назвал контрнаступление ВСУ провалом."Мне, наверное, неправильно комментировать, что сказал Верховный главнокомандующий, я могу лишь подтвердить, что это действительно так", — заявил глава Минобороны.В последние десять дней, уточнил он, украинские военные совершают "яростные атаки с большими силами и с большими надеждами" выполнить "команды, которые даны"."На сегодняшний день все обстоит именно так, как сказал наш президент", — добавил Шойгу.Глава Минобороны подчеркнул, что украинская армия несет большие потери."Вчера в результате серьезной атаки на Работинском направлении они потеряли шесть танков. На другом направлении наши ребята <...> уничтожили еще шесть машин. Поэтому за вчерашний день только по бронетехнике одиннадцать", — сообщил министр.Вооруженные силы только за последние пять дней уничтожили семь морских беспилотников ВСУ. Шойгу отметил, что выход России из зерновой сделки был связан в том числе с проблемой обеспечения безопасности на море.С оценкой контрнаступления ВСУ выступил сегодня на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи президент Владимир Путин. Глава государства отметил , что оно не буксует, а полностью провалилось. Путин выразил надежду, что "дальше будет именно так", и напомнил, что Москва никогда не отказывалась и не отказывается от переговоров.Украина 4 июня начала наступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Российские власти подчеркивали, что за все это время ВСУ не смогли достичь результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом контрнаступления.

https://ria.ru/20230902/ukraina-1893735819.html

https://ria.ru/20230902/kontrnastuplenie-1893835174.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, вооруженные силы украины, сергей шойгу, безопасность, россия, москва, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, сочи, нато