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Шойгу заявил о провале контрнаступления ВСУ - РИА Новости, 04.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:16 04.09.2023 (обновлено: 18:06 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/vsu-1894140802.html
Шойгу заявил о провале контрнаступления ВСУ
Шойгу заявил о провале контрнаступления ВСУ - РИА Новости, 04.09.2023
Шойгу заявил о провале контрнаступления ВСУ
Министр обороны Сергей Шойгу согласился с оценкой Владимира Путина, который назвал контрнаступление ВСУ провалом. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T17:16
2023-09-04T18:06
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
сергей шойгу
безопасность
россия
москва
владимир путин
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СОЧИ, 4 сен — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу согласился с оценкой Владимира Путина, который назвал контрнаступление ВСУ провалом.&quot;Мне, наверное, неправильно комментировать, что сказал Верховный главнокомандующий, я могу лишь подтвердить, что это действительно так&quot;, — заявил глава Минобороны.В последние десять дней, уточнил он, украинские военные совершают "яростные атаки с большими силами и с большими надеждами" выполнить "команды, которые даны"."На сегодняшний день все обстоит именно так, как сказал наш президент", — добавил Шойгу.Глава Минобороны подчеркнул, что украинская армия несет большие потери.&quot;Вчера в результате серьезной атаки на Работинском направлении они потеряли шесть танков. На другом направлении наши ребята &lt;...&gt; уничтожили еще шесть машин. Поэтому за вчерашний день только по бронетехнике одиннадцать&quot;, — сообщил министр.Вооруженные силы только за последние пять дней уничтожили семь морских беспилотников ВСУ. Шойгу отметил, что выход России из зерновой сделки был связан в том числе с проблемой обеспечения безопасности на море.С оценкой контрнаступления ВСУ выступил сегодня на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи президент Владимир Путин. Глава государства отметил , что оно не буксует, а полностью провалилось. Путин выразил надежду, что "дальше будет именно так", и напомнил, что Москва никогда не отказывалась и не отказывается от переговоров.Украина 4 июня начала наступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Российские власти подчеркивали, что за все это время ВСУ не смогли достичь результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом контрнаступления.
https://ria.ru/20230902/ukraina-1893735819.html
https://ria.ru/20230902/kontrnastuplenie-1893835174.html
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украина, вооруженные силы украины, сергей шойгу, безопасность, россия, москва, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, сочи, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, Сергей Шойгу, Безопасность, Россия, Москва, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Сочи, НАТО
Шойгу заявил о провале контрнаступления ВСУ

Шойгу подтвердил слова Путина, назвавшего контрнаступление Украины провалом

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Министр обороны России Сергей Шойгу. Архивное фото
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СОЧИ, 4 сен — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу согласился с оценкой Владимира Путина, который назвал контрнаступление ВСУ провалом.
«

"Мне, наверное, неправильно комментировать, что сказал Верховный главнокомандующий, я могу лишь подтвердить, что это действительно так", — заявил глава Минобороны.

В последние десять дней, уточнил он, украинские военные совершают "яростные атаки с большими силами и с большими надеждами" выполнить "команды, которые даны".
"На сегодняшний день все обстоит именно так, как сказал наш президент", — добавил Шойгу.
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Глава Минобороны подчеркнул, что украинская армия несет большие потери.
«

"Вчера в результате серьезной атаки на Работинском направлении они потеряли шесть танков. На другом направлении наши ребята <...> уничтожили еще шесть машин. Поэтому за вчерашний день только по бронетехнике одиннадцать", — сообщил министр.

Вооруженные силы только за последние пять дней уничтожили семь морских беспилотников ВСУ. Шойгу отметил, что выход России из зерновой сделки был связан в том числе с проблемой обеспечения безопасности на море.
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С оценкой контрнаступления ВСУ выступил сегодня на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи президент Владимир Путин. Глава государства отметил , что оно не буксует, а полностью провалилось. Путин выразил надежду, что "дальше будет именно так", и напомнил, что Москва никогда не отказывалась и не отказывается от переговоров.
Украина 4 июня начала наступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Российские власти подчеркивали, что за все это время ВСУ не смогли достичь результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом контрнаступления.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:32
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы УкраиныСергей ШойгуБезопасностьРоссияМоскваВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганСочиНАТО
 
 
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