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Косачев прокомментировал встречу Путина и Эрдогана в Сочи - РИА Новости, 04.09.2023
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18:58 04.09.2023
https://ria.ru/20230904/vstrecha-1894170736.html
Косачев прокомментировал встречу Путина и Эрдогана в Сочи
Косачев прокомментировал встречу Путина и Эрдогана в Сочи - РИА Новости, 04.09.2023
Косачев прокомментировал встречу Путина и Эрдогана в Сочи
Диалог между Турцией и Россией работает, президенты стран демонстрируют ответственный подход, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T18:58
2023-09-04T18:58
россия
турция
сочи
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
константин косачев
совет федерации рф
нато
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Диалог между Турцией и Россией работает, президенты стран демонстрируют ответственный подход, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале, комментируя встречу президента РФ Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. "Общее впечатление от российско-турецкого саммита – диалог работает, оба президента демонстрируют ответственный подход, причем не только в обоюдном, но и о всеобщем интересе", - написал сенатор. Он отметил, что многие в мире ожидали новостей по зерновой сделке. "Однако В. Путин специально отметил, что, прежде всего, обсуждались вопросы двустороннего взаимодействия в области безопасности, в экономике, политике, культурно-гуманитарной сфере. Сотрудничество России и Турции самоценно и взаимовыгодно, и это вовсе не только продовольствие, но целый спектр вопросов, от мирного атома до туризма. Рост товарооборота на 86% - между прочим, со страной НАТО – это, вообще-то, впечатляющий результат по итогам года", - объяснил Косачев. Парламентарий напомнил, что Россия предложила организовать поставки одного миллиона тонн зерна "по преференциальной цене" для переработки в Турции и "безвозмездной транспортировки в беднейшие страны". "Приветствовали и помощь Катара на этом направлении. Почти завершены договорённости с шестью африканскими государствами, куда пойдут бесплатные поставки. То есть делается многое, лишь бы не мешали. Но вот с этим как раз плохо. Запад не заинтересован в том, чтобы зерно пошло беднейшим странам, поскольку тогда будет утерян важный инструмент пропаганды и давления на африканские страны по украинскому досье", - заключил вице-спикер верхней палаты российского парламента. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретились в Сочи в понедельник в середине дня. Это была их первая личная встреча после почти годичного перерыва. Президенты обсудили ситуацию вокруг черноморской зерновой сделки и другие вопросы. По итогам переговоров, президент Путин заявил, что Россия через пару-тройку недель начнет поставку бесплатного зерна шести африканским странам. В свою очередь Эрдоган заявил, что Анкара готова оказать содействие в переработке российского зерна для ее дальнейшей отправки в нуждающиеся страны, надеется на совместную с Россией реализацию шагов по доставке продовольствия африканским странам.
https://ria.ru/20230904/obed-1894115108.html
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россия, турция, сочи, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, константин косачев, совет федерации рф, нато, в мире
Россия, Турция, Сочи, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Константин Косачев, Совет Федерации РФ, НАТО, В мире
Косачев прокомментировал встречу Путина и Эрдогана в Сочи

Косачев назвал сотрудничество России и Турции самоценным и взаимовыгодным

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган после встречи в Сочи
Президент России Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган после встречи в Сочи - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган после встречи в Сочи
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Диалог между Турцией и Россией работает, президенты стран демонстрируют ответственный подход, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале, комментируя встречу президента РФ Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.
"Общее впечатление от российско-турецкого саммита – диалог работает, оба президента демонстрируют ответственный подход, причем не только в обоюдном, но и о всеобщем интересе", - написал сенатор.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
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Он отметил, что многие в мире ожидали новостей по зерновой сделке.
"Однако В. Путин специально отметил, что, прежде всего, обсуждались вопросы двустороннего взаимодействия в области безопасности, в экономике, политике, культурно-гуманитарной сфере. Сотрудничество России и Турции самоценно и взаимовыгодно, и это вовсе не только продовольствие, но целый спектр вопросов, от мирного атома до туризма. Рост товарооборота на 86% - между прочим, со страной НАТО – это, вообще-то, впечатляющий результат по итогам года", - объяснил Косачев.
Парламентарий напомнил, что Россия предложила организовать поставки одного миллиона тонн зерна "по преференциальной цене" для переработки в Турции и "безвозмездной транспортировки в беднейшие страны".
"Приветствовали и помощь Катара на этом направлении. Почти завершены договорённости с шестью африканскими государствами, куда пойдут бесплатные поставки. То есть делается многое, лишь бы не мешали. Но вот с этим как раз плохо. Запад не заинтересован в том, чтобы зерно пошло беднейшим странам, поскольку тогда будет утерян важный инструмент пропаганды и давления на африканские страны по украинскому досье", - заключил вице-спикер верхней палаты российского парламента.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретились в Сочи в понедельник в середине дня. Это была их первая личная встреча после почти годичного перерыва. Президенты обсудили ситуацию вокруг черноморской зерновой сделки и другие вопросы. По итогам переговоров, президент Путин заявил, что Россия через пару-тройку недель начнет поставку бесплатного зерна шести африканским странам. В свою очередь Эрдоган заявил, что Анкара готова оказать содействие в переработке российского зерна для ее дальнейшей отправки в нуждающиеся страны, надеется на совместную с Россией реализацию шагов по доставке продовольствия африканским странам.
Президент России Владимир Путин после встречи с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
"Будем в контакте". Путин пожелал Эрдогану счастливой дороги
Вчера, 17:27
 
РоссияТурцияСочиВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганКонстантин КосачевСовет Федерации РФНАТОВ мире
 
 
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