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Косачев прокомментировал встречу Путина и Эрдогана в Сочи

Косачев прокомментировал встречу Путина и Эрдогана в Сочи - РИА Новости, 04.09.2023

Косачев прокомментировал встречу Путина и Эрдогана в Сочи

Диалог между Турцией и Россией работает, президенты стран демонстрируют ответственный подход, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T18:58

2023-09-04T18:58

2023-09-04T18:58

россия

турция

сочи

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

константин косачев

совет федерации рф

нато

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Диалог между Турцией и Россией работает, президенты стран демонстрируют ответственный подход, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале, комментируя встречу президента РФ Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. "Общее впечатление от российско-турецкого саммита – диалог работает, оба президента демонстрируют ответственный подход, причем не только в обоюдном, но и о всеобщем интересе", - написал сенатор. Он отметил, что многие в мире ожидали новостей по зерновой сделке. "Однако В. Путин специально отметил, что, прежде всего, обсуждались вопросы двустороннего взаимодействия в области безопасности, в экономике, политике, культурно-гуманитарной сфере. Сотрудничество России и Турции самоценно и взаимовыгодно, и это вовсе не только продовольствие, но целый спектр вопросов, от мирного атома до туризма. Рост товарооборота на 86% - между прочим, со страной НАТО – это, вообще-то, впечатляющий результат по итогам года", - объяснил Косачев. Парламентарий напомнил, что Россия предложила организовать поставки одного миллиона тонн зерна "по преференциальной цене" для переработки в Турции и "безвозмездной транспортировки в беднейшие страны". "Приветствовали и помощь Катара на этом направлении. Почти завершены договорённости с шестью африканскими государствами, куда пойдут бесплатные поставки. То есть делается многое, лишь бы не мешали. Но вот с этим как раз плохо. Запад не заинтересован в том, чтобы зерно пошло беднейшим странам, поскольку тогда будет утерян важный инструмент пропаганды и давления на африканские страны по украинскому досье", - заключил вице-спикер верхней палаты российского парламента. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретились в Сочи в понедельник в середине дня. Это была их первая личная встреча после почти годичного перерыва. Президенты обсудили ситуацию вокруг черноморской зерновой сделки и другие вопросы. По итогам переговоров, президент Путин заявил, что Россия через пару-тройку недель начнет поставку бесплатного зерна шести африканским странам. В свою очередь Эрдоган заявил, что Анкара готова оказать содействие в переработке российского зерна для ее дальнейшей отправки в нуждающиеся страны, надеется на совместную с Россией реализацию шагов по доставке продовольствия африканским странам.

https://ria.ru/20230904/obed-1894115108.html

https://ria.ru/20230904/vstrecha-1894144382.html

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турция

сочи

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россия, турция, сочи, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, константин косачев, совет федерации рф, нато, в мире