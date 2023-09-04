Косачев прокомментировал встречу Путина и Эрдогана в Сочи
Косачев назвал сотрудничество России и Турции самоценным и взаимовыгодным
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган после встречи в Сочи
Президент России Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган после встречи в Сочи
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Диалог между Турцией и Россией работает, президенты стран демонстрируют ответственный подход, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале, комментируя встречу президента РФ Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.
"Общее впечатление от российско-турецкого саммита – диалог работает, оба президента демонстрируют ответственный подход, причем не только в обоюдном, но и о всеобщем интересе", - написал сенатор.
Он отметил, что многие в мире ожидали новостей по зерновой сделке.
"Однако В. Путин специально отметил, что, прежде всего, обсуждались вопросы двустороннего взаимодействия в области безопасности, в экономике, политике, культурно-гуманитарной сфере. Сотрудничество России и Турции самоценно и взаимовыгодно, и это вовсе не только продовольствие, но целый спектр вопросов, от мирного атома до туризма. Рост товарооборота на 86% - между прочим, со страной НАТО – это, вообще-то, впечатляющий результат по итогам года", - объяснил Косачев.
Парламентарий напомнил, что Россия предложила организовать поставки одного миллиона тонн зерна "по преференциальной цене" для переработки в Турции и "безвозмездной транспортировки в беднейшие страны".
"Приветствовали и помощь Катара на этом направлении. Почти завершены договорённости с шестью африканскими государствами, куда пойдут бесплатные поставки. То есть делается многое, лишь бы не мешали. Но вот с этим как раз плохо. Запад не заинтересован в том, чтобы зерно пошло беднейшим странам, поскольку тогда будет утерян важный инструмент пропаганды и давления на африканские страны по украинскому досье", - заключил вице-спикер верхней палаты российского парламента.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретились в Сочи в понедельник в середине дня. Это была их первая личная встреча после почти годичного перерыва. Президенты обсудили ситуацию вокруг черноморской зерновой сделки и другие вопросы. По итогам переговоров, президент Путин заявил, что Россия через пару-тройку недель начнет поставку бесплатного зерна шести африканским странам. В свою очередь Эрдоган заявил, что Анкара готова оказать содействие в переработке российского зерна для ее дальнейшей отправки в нуждающиеся страны, надеется на совместную с Россией реализацию шагов по доставке продовольствия африканским странам.