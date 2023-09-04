https://ria.ru/20230904/vstrecha-1893986760.html

Путин и Эрдоган обсудят международные дела

Путин и Эрдоган обсудят международные дела - РИА Новости, 04.09.2023

Путин и Эрдоган обсудят международные дела

Лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган встретятся лицом к лицу в Сочи, чтобы обсудить вопросы сотрудничества и международную повестку, одна из... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T00:08

2023-09-04T00:08

2023-09-04T00:13

россия

турция

сочи

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

аэс "аккую"

в мире

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган встретятся лицом к лицу в Сочи, чтобы обсудить вопросы сотрудничества и международную повестку, одна из самых ожидаемых тем переговоров — будущее зерновой сделки. Последний раз лично Путин и Эрдоган виделись почти год назад — в октябре 2022 года в Астане. Но телефонные контакты президенты двух стран поддерживали — последний состоялся в начале августа. Нынешние переговоры пройдут в Сочи. Этой встрече предшествовала серьезная подготовка. В Россию прибыл глава турецкого МИД, он встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровы и главой Минобороны Сергеем Шойгу. Во главе зерна На этих встречах ожидаемо обсуждалось будущее зерновой сделки, участие в которой Россия приостановила до выполнения данных ей обещаний. В частности, речь идет о подключении российского банка к системе SWIFT и допуске российских удобрений на мировой рынок. Путин неоднократно заявлял о готовности России вернуться к выполнению условий сделки, но только уже после того, как другие выполнят то, что находится в интересах РФ. Глава государства также говорил, что лишь малая часть вывозимого из украинских портов зерна попадала в страны, которые в нем нуждаются. В это же время российские власти начали обсуждать поставки зерно непосредственно с интересантами. Президент России предложил лидерам ряда африканских стран доставить им зерно бесплатно. В августе Путин сообщил, что переговоры с партнерами по этому вопросы находятся в завершающей стадии. За пару дней до встречи с Эрдоганом Шойгу заявил министру иностранных дел Турции Хакану Фидану, что сделка остановлена не вине РФ. Он также напомнил о готовности России вернуться к ней. В настоящее время все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима. У Черного моря Вероятно, лидеры не обойдут стороной украинский вопрос. Именно при посредничестве Турции шла работа над проектом договора между Москвой и Киевом. Путин в июне этого года продемонстрировал документ и сообщил, что тот предполагал положения о нейтралитете и гарантиях безопасности Украине. Однако, по словам президента, Киев "выкинул его на свалку истории". Турция также с самого начала активно участвовала в процессе обмена военнопленными между Россией и Украиной. Этим летом Анкара выдала Киеву бойцов батальона "Азов"* несмотря на то, что у России и Турции были договоренности об их нахождении на турецкой территории до завершения конфликта. Российский президент, комментируя выдачу "азовцев" заявил, что "все можно делать, если это" выгодно РФ. Газ и атом Москва неоднократно заявляла, что у России и Турции есть разногласия по ряду вопросов, но также есть темы, представляющие взаимный интерес. Одна из таких тем - природный газ. Путин во время последней встречи с Эрдоганом заявил о планах построить в Турции газовый хаб, который займется распределением энергоресурсов по рынку. Эрдоган, который тогда еще только шел на выборы, дал согласие на реализацию этого проекта. Не исключено, что лидеры стран на встрече в Сочи придадут импульс для реализации этой идеи. На сегодняшний день крупнейшим проектом в истории российско-турецкого сотрудничества стало строительство первой в Турции АЭС "Аккую". В конце апреля нынешнего года Москва и Анкара оформили доставку ядерного топлива на первый энергоблок станции. После этого АЭС "Аккую" стала ядерным объектом, а Турция присоединилась к клубу стран с атомной энергетикой. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 мощностью по 1200 МВт каждый станция будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии. Стоимость проекта – порядка 20 миллиардов долларов.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20230901/erdogan-1893680106.html

https://ria.ru/20230831/zerno-1893359323.html

https://ria.ru/20230828/sdelka-1892780280.html

https://ria.ru/20230823/sdelka-1891655885.html

https://ria.ru/20230527/sinop-1874511448.html

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россия, турция, сочи, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, аэс "аккую", в мире