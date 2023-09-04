https://ria.ru/20230904/vstrecha-1893986760.html
Путин и Эрдоган обсудят международные дела
Путин и Эрдоган обсудят международные дела - РИА Новости, 04.09.2023
Путин и Эрдоган обсудят международные дела
Лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган встретятся лицом к лицу в Сочи, чтобы обсудить вопросы сотрудничества и международную повестку, одна из... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T00:08
2023-09-04T00:08
2023-09-04T00:13
россия
турция
сочи
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
аэс "аккую"
в мире
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган встретятся лицом к лицу в Сочи, чтобы обсудить вопросы сотрудничества и международную повестку, одна из самых ожидаемых тем переговоров — будущее зерновой сделки. Последний раз лично Путин и Эрдоган виделись почти год назад — в октябре 2022 года в Астане. Но телефонные контакты президенты двух стран поддерживали — последний состоялся в начале августа. Нынешние переговоры пройдут в Сочи. Этой встрече предшествовала серьезная подготовка. В Россию прибыл глава турецкого МИД, он встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровы и главой Минобороны Сергеем Шойгу. Во главе зерна На этих встречах ожидаемо обсуждалось будущее зерновой сделки, участие в которой Россия приостановила до выполнения данных ей обещаний. В частности, речь идет о подключении российского банка к системе SWIFT и допуске российских удобрений на мировой рынок. Путин неоднократно заявлял о готовности России вернуться к выполнению условий сделки, но только уже после того, как другие выполнят то, что находится в интересах РФ. Глава государства также говорил, что лишь малая часть вывозимого из украинских портов зерна попадала в страны, которые в нем нуждаются. В это же время российские власти начали обсуждать поставки зерно непосредственно с интересантами. Президент России предложил лидерам ряда африканских стран доставить им зерно бесплатно. В августе Путин сообщил, что переговоры с партнерами по этому вопросы находятся в завершающей стадии. За пару дней до встречи с Эрдоганом Шойгу заявил министру иностранных дел Турции Хакану Фидану, что сделка остановлена не вине РФ. Он также напомнил о готовности России вернуться к ней. В настоящее время все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима. У Черного моря Вероятно, лидеры не обойдут стороной украинский вопрос. Именно при посредничестве Турции шла работа над проектом договора между Москвой и Киевом. Путин в июне этого года продемонстрировал документ и сообщил, что тот предполагал положения о нейтралитете и гарантиях безопасности Украине. Однако, по словам президента, Киев "выкинул его на свалку истории". Турция также с самого начала активно участвовала в процессе обмена военнопленными между Россией и Украиной. Этим летом Анкара выдала Киеву бойцов батальона "Азов"* несмотря на то, что у России и Турции были договоренности об их нахождении на турецкой территории до завершения конфликта. Российский президент, комментируя выдачу "азовцев" заявил, что "все можно делать, если это" выгодно РФ. Газ и атом Москва неоднократно заявляла, что у России и Турции есть разногласия по ряду вопросов, но также есть темы, представляющие взаимный интерес. Одна из таких тем - природный газ. Путин во время последней встречи с Эрдоганом заявил о планах построить в Турции газовый хаб, который займется распределением энергоресурсов по рынку. Эрдоган, который тогда еще только шел на выборы, дал согласие на реализацию этого проекта. Не исключено, что лидеры стран на встрече в Сочи придадут импульс для реализации этой идеи. На сегодняшний день крупнейшим проектом в истории российско-турецкого сотрудничества стало строительство первой в Турции АЭС "Аккую". В конце апреля нынешнего года Москва и Анкара оформили доставку ядерного топлива на первый энергоблок станции. После этого АЭС "Аккую" стала ядерным объектом, а Турция присоединилась к клубу стран с атомной энергетикой. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 мощностью по 1200 МВт каждый станция будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии. Стоимость проекта – порядка 20 миллиардов долларов.* Запрещенная в России террористическая организация
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https://ria.ru/20230828/sdelka-1892780280.html
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россия, турция, сочи, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, аэс "аккую", в мире
Россия, Турция, Сочи, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, АЭС "Аккую", В мире
Путин и Эрдоган обсудят международные дела
Путин и Эрдоган на первой за почти год встрече обсудят международные дела
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган встретятся лицом к лицу в Сочи, чтобы обсудить вопросы сотрудничества и международную повестку, одна из самых ожидаемых тем переговоров — будущее зерновой сделки.
Последний раз лично Путин и Эрдоган виделись почти год назад — в октябре 2022 года в Астане
. Но телефонные контакты президенты двух стран поддерживали — последний состоялся в начале августа. Нынешние переговоры пройдут в Сочи.
В Кремле рассказали, что обсудят Путин и Эрдоган на встрече в Сочи
Этой встрече предшествовала серьезная подготовка. В Россию прибыл глава турецкого МИД, он встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровы
и главой Минобороны Сергеем Шойгу
.
На этих встречах ожидаемо обсуждалось будущее зерновой сделки, участие в которой Россия приостановила до выполнения данных ей обещаний. В частности, речь идет о подключении российского банка к системе SWIFT и допуске российских удобрений на мировой рынок.
Путин неоднократно заявлял о готовности России вернуться к выполнению условий сделки, но только уже после того, как другие выполнят то, что находится в интересах РФ. Глава государства также говорил, что лишь малая часть вывозимого из украинских портов зерна попадала в страны, которые в нем нуждаются.
Кулеба прокомментировал предстоящую встречу Путина и Эрдогана
В это же время российские власти начали обсуждать поставки зерно непосредственно с интересантами. Президент России предложил лидерам ряда африканских стран доставить им зерно бесплатно. В августе Путин сообщил, что переговоры с партнерами по этому вопросы находятся в завершающей стадии.
За пару дней до встречи с Эрдоганом Шойгу заявил министру иностранных дел Турции Хакану Фидану
, что сделка остановлена не вине РФ. Он также напомнил о готовности России вернуться к ней.
В настоящее время все суда, следующие в акватории Черного моря
в украинские порты, рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима.
Вероятно, лидеры не обойдут стороной украинский вопрос. Именно при посредничестве Турции шла работа над проектом договора между Москвой
и Киевом
.
В ООН отказались от прогнозов по зерновой сделке и визиту Эрдогана в Россию
Путин в июне этого года продемонстрировал документ и сообщил, что тот предполагал положения о нейтралитете и гарантиях безопасности Украине
. Однако, по словам президента, Киев "выкинул его на свалку истории".
Турция также с самого начала активно участвовала в процессе обмена военнопленными между Россией и Украиной. Этим летом Анкара выдала Киеву бойцов батальона "Азов"* несмотря на то, что у России и Турции были договоренности об их нахождении на турецкой территории до завершения конфликта. Российский президент, комментируя выдачу "азовцев" заявил, что "все можно делать, если это" выгодно РФ.
Москва неоднократно заявляла, что у России и Турции есть разногласия по ряду вопросов, но также есть темы, представляющие взаимный интерес.
Источник: визит Эрдогана в Россию помог бы возобновить зерновую сделку
Одна из таких тем - природный газ. Путин во время последней встречи с Эрдоганом заявил о планах построить в Турции газовый хаб, который займется распределением энергоресурсов по рынку. Эрдоган, который тогда еще только шел на выборы, дал согласие на реализацию этого проекта. Не исключено, что лидеры стран на встрече в Сочи придадут импульс для реализации этой идеи.
На сегодняшний день крупнейшим проектом в истории российско-турецкого сотрудничества стало строительство первой в Турции АЭС "Аккую
".
В конце апреля нынешнего года Москва и Анкара оформили доставку ядерного топлива на первый энергоблок станции. После этого АЭС "Аккую" стала ядерным объектом, а Турция присоединилась к клубу стран с атомной энергетикой.
Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 мощностью по 1200 МВт каждый станция будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии. Стоимость проекта – порядка 20 миллиардов долларов.
* Запрещенная в России террористическая организация
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