https://ria.ru/20230904/ucheniya-1894030079.html

На учениях ОДКБ отработали ядерную безопасность

На учениях ОДКБ отработали ядерную безопасность - РИА Новости, 04.09.2023

На учениях ОДКБ отработали ядерную безопасность

Защитные мероприятия при радиационной аварии отрабатывают спасатели на учениях стран ОДКБ "Скала-2023" в Белоруссии, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T11:17

2023-09-04T11:17

2023-09-04T11:17

в мире

белоруссия

казахстан

киргизия

белорусская аэс

одкб

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МИНСК, 4 сен – РИА Новости. Защитные мероприятия при радиационной аварии отрабатывают спасатели на учениях стран ОДКБ "Скала-2023" в Белоруссии, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС республики. По данным пресс-службы министерства, 4 сентября на Белорусской АЭС проходит активная фаза тактико-специальных учений по обеспечению ядерной и радиационной безопасности населения в рамках специальных учений спасательных подразделений государств – членов ОДКБ "Скала-2023". Учения "Скала-2023" впервые проходят в Белоруссии с 1 по 6 сентября. В нем участвуют команды из Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. В ходе учений будут задействованы силы и средства сразу нескольких организаций (МЧС, МВД, минздрава, БелАЭС, местных органов власти и других), а также госкорпорации "Росатом" и Белорусского общества Красного Креста. Всего в рамках учений планируется участие свыше 810 человек и 40 единиц техники. "Тема учения определена исходя из актуальных вызовов региональной безопасности, необходимости поддержания высокого уровня готовности органов государственного управления и других организаций к реагированию на радиационные аварийные ситуации", - подчеркнули в пресс-службе. По ее данным, замыслом учений предусматривается практическая отработка мероприятий внутреннего и внешнего аварийных планов защитных мероприятий при радиационной аварии на Белорусской атомной электростанции, проведение аварийно-спасательных работ в условиях радиоактивного загрязнения местности. По легенде, в результате запроектной аварии поврежден ряд технологических систем и коммуникаций станции, подверглась загрязнению территория Островецкого района. Как подчеркнули в пресс-службе, особенностью учений является проведение аварийно-спасательных работ в условиях нестабильной внутренней и внешней обстановки. Участникам предстоит отработать широкий спектр задач. Для этого будут задействованы 10 учебных площадок, а именно: организация функционирования кризисного центра Белорусской АЭС, укрытие персонала станции в защитном сооружении гражданской обороны, ликвидация аварии на технологических коммуникациях АЭС, тушение условного пожара на складе дизельного топлива в условиях "аварийной обстановки", эвакуация персонала и населения, развертывание на автодороге контрольно-распределительного пункта и пункта временного размещения.

https://ria.ru/20230903/ucheniya-1893943584.html

https://ria.ru/20230901/ucheniya-1893748387.html

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киргизия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, белоруссия, казахстан, киргизия, белорусская аэс, одкб, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)