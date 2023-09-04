Сенатор считает, что Эрдоган очень заинтересован в зерновой сделке
Джабаров: Эрдоган очень заинтересован в восстановлении зерновой сделки
© AP Photo / Andrew KravchenkoПогрузка зерна в порту Измаила
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Погрузка зерна в порту Измаила. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган очень заинтересован в восстановлении зерновой сделки, так как мукомольная промышленность в Турции находится на грани банкротства, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в эфире "Россия 24".
Президент РФ Владимир Путин и Эрдоган сегодня в середине дня встретятся в Сочи. Это будет их первая личная встреча после почти годичного перерыва. Президенты обсудят ситуацию вокруг черноморской зерновой сделки и другие вопросы.
"Я думаю, что одна из главных тем, это остаётся зерновая сделка, из которой Россия вышла, потому что ни одно условие, касающееся России, в этой зерновой сделке выполнено не было, поэтому вполне понятно, что Эрдоган очень заинтересован в восстановлении этой сделки. Почему? Потому что в Турции на грани банкротства находится мукомольная промышленность, она колоссальная: заводы стоят, потому что нет сырья, нет зерна. Они очень заинтересованы восстановить поставки зерна, загрузить свои предприятия", - сказал Джабаров. Он также отметил, что у России и Турции много совместных проектов, напомнив о строительстве "Росатомом" атомной станции в Турции.
"В силу своего характера Эрдоган хочет показать, что он один из немногих мировых лидеров, с которыми Путин решил встретиться - показать свою значимость. Его понять можно, всё-таки (Путин) - президент большой страны. Я думаю, что это он тоже имел в виду — встретиться перед саммитом, показать на "большой двадцатке", что лично общается с президентом Путиным, когда-то этим пользовался (президент Франции Эммануэль) Макрон, но вся его инициатива ушла в песок. Эрдоган выступит как бы посредником между многими ведущими западными странами и Россией", - заключил парламентарий.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщали в Минобороны РФ.