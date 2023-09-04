https://ria.ru/20230904/interesy-1894196255.html

Турция должна уважать национальные интересы России, заявили в Совфеде

Турция должна уважать национальные интересы России, заявили в Совфеде - РИА Новости, 04.09.2023

Турция должна уважать национальные интересы России, заявили в Совфеде

У России и Турции много направлений сотрудничества, но Турция должна строго уважать национальные интересы России, заявила РИА Новости член комитета Совета... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T22:26

2023-09-04T22:26

2023-09-04T22:29

россия

турция

москва

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

наталья никонорова

совет федерации рф

брикс

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. У России и Турции много направлений сотрудничества, но Турция должна строго уважать национальные интересы России, заявила РИА Новости член комитета Совета Федерации по международной политике, сенатор от ДНР Наталья Никонорова, комментируя итоги встречи Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. "У Москвы и Анкары достаточно направлений сотрудничества: туризм, торговля, атомная энергетика и многие другие. Но, несмотря на бесспорные взаимные преимущества взаимодействия наших стран, Турция должна строго уважать национальные интересы России. Что, по моему мнению, и было доходчиво донесено до наших визави", - сказала она. Она отметила, что за этой встречей наблюдал "весь мир". "Конечно, для многих самым важным было обсуждение вопроса возобновления зерновой сделки. На мой взгляд, наш президент сразу и предельно четко обозначил нашу позицию - от помощи беднейшим странам не отказываемся, свои обещания неизменно держим, но помыкать нами, не выполняя взятые на себя обязательства, не позволим. И тем более не допустим, используя договоренности, создавать угрозу нашей безопасности. Все мы помним, для чего использовались возможности, предоставленные черноморской зерновой инициативой. Отнюдь не только для перевозки зерна", - продолжила Никонорова. Парламентарий подчеркнула, что тема зерновой сделки активно "использовалась для попыток давления на Москву и антироссийской пропаганды". "Важный момент, на который, как мне кажется, невозможно не обратить внимание. В ходе саммита наметилось усиление тенденции к дедолларизации. Валюту Вашингтона плавно вытесняют расчеты в рублях и лирах. Полагаю, что это вполне закономерное продолжение тренда, запущенного странами-участницами БРИКС", - заключила политик. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретились в Сочи в понедельник в середине дня. Это была их первая личная встреча после почти годичного перерыва. Президенты обсудили ситуацию вокруг черноморской зерновой сделки и другие вопросы. По итогам переговоров, президент Путин заявил, что Россия через пару-тройку недель начнет поставку бесплатного зерна шести африканским странам. В свою очередь Эрдоган заявил, что Анкара готова оказать содействие в переработке российского зерна для ее дальнейшей отправки в нуждающиеся страны, надеется на совместную с Россией реализацию шагов по доставке продовольствия африканским странам.

https://ria.ru/20230904/khab-1894142100.html

https://ria.ru/20230904/putin-1894182834.html

россия

турция

москва

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россия, турция, москва, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, наталья никонорова, совет федерации рф, брикс