https://ria.ru/20230904/griby-1893989591.html

Токсиколог рассказал, когда съедобные грибы могут быть опасны

Токсиколог рассказал, когда съедобные грибы могут быть опасны - РИА Новости, 04.09.2023

Токсиколог рассказал, когда съедобные грибы могут быть опасны

Опасность для здоровья представляют не только ядовитые грибы. В каких случаях человек может отравиться их съедобными сородичами и как минимизировать этот риск,... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T02:10

2023-09-04T02:10

2023-09-04T02:10

алексей водовозов

общество

здоровье - общество

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Опасность для здоровья представляют не только ядовитые грибы. В каких случаях человек может отравиться их съедобными сородичами и как минимизировать этот риск, рассказал в интервью радио Sputnik токсиколог Алексей Водовозов.Причиной отравления могут стать даже белые грибы, лисички и подосиновики, если собирать их в неблагополучной с точки зрения экологии местности, предупредил он."Плодовое тело (часть гриба, которую употребляют в пищу, – ред.) – концентрат того, что гриб насобирал в себя из почвы, а грибница может занимать до гектара. Если рядом с лесом находятся, например, свалка, мусорный полигон, склад горюче-смазочных материалов, автомойка, то вредные вещества могут накапливаться в грибах", – объяснил врач-терапевт высшей категории, токсиколог, научный журналист Алексей Водовозов.Перед тем, как отправляться в лес, необходимо убедиться, что подобных объектов поблизости нет, рекомендует он.Неправильно приготовленные съедобные грибы тоже опасны, они могут вызвать отравление, в частности, ботулотоксином, продолжил врач."Когда мы собираем грибы и потом их обрабатываем, на них остаются частички почвы, в которой могут быть Clostridium botulinum – бактерии, выделяющие ботулотоксин. Поэтому при обработке грибов главное – тщательно удалить с них всю почву", – советует Водовозов.По его словам, приготовить грибы необходимо в тот же день, когда вы принесли их домой."Можно, например, сразу пожарить. Тут ботулизм (тяжелое заболевание, поражающее нервную систему, – ред.) неопасен совершенно, потому что для образования ботулотоксина нужно время и отсутствие кислорода. Можно также засолить или замариновать грибы, потому что высокую концентрацию соли и высокую кислотность среды бактерия не выдерживает", – уточнил Водовозов.Опасность съедобных грибов заключается еще и в том, что неопытный грибник легко может перепутать их с ядовитыми, продолжил токсиколог. Например, чрезвычайно похожи опенок и галерина окаймленная, считает он."Галерина окаймленная – менее известный, чем бледная поганка, носитель аматоксина. Это один из самых мощных ядов грибного происхождения, который может привести к летальному исходу", – предостерег Алексей Водовозов в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20230823/grib-1891755583.html

https://ria.ru/20230823/otravlenie-1891703302.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

алексей водовозов, общество, здоровье - общество