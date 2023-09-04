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Подмосковье заняло первое место по экспорту напитков - РИА Новости, 04.09.2023
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Новости Подмосковья
 
19:25 04.09.2023
https://ria.ru/20230904/eksport-1894176723.html
Подмосковье заняло первое место по экспорту напитков
Подмосковье заняло первое место по экспорту напитков - РИА Новости, 04.09.2023
Подмосковье заняло первое место по экспорту напитков
Подмосковье заняло первое место по экспорту напитков, отправив за рубеж почти 152 тысячи тонн, сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T19:25
2023-09-04T19:25
новости подмосковья
экономика
московская область (подмосковье)
россия
сша
георгий филимонов
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Подмосковье заняло первое место по экспорту напитков, отправив за рубеж почти 152 тысячи тонн, сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов. "За семь месяцев Подмосковье экспортировало почти 152 тысячи тонн напитков на сумму 114,1 миллиона долларов США. Такие показатели позволили региону стать лидером в России по объемам экспорта этого вида продукции", - рассказал Филимонов, слова которого цитирует пресс-служба Минсельхозпрода. По словам Филимонова, с начала года на 255% увеличился экспорт напитков в Узбекистан, на 191% возросли поставки в Молдавию, на 160% - в Индию. Подмосковье осуществляет поставки за границу как алкогольных, так и безалкогольных напитков: минеральных вод, безалкогольного пива, а также фруктовых соков. Больше всего подмосковных напитков поставлялось в Казахстан, Белоруссию и Таджикистан.
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экономика, московская область (подмосковье), россия, сша, георгий филимонов
Новости Подмосковья, Экономика, Московская область (Подмосковье), Россия, США, Георгий Филимонов
Подмосковье заняло первое место по экспорту напитков

Подмосковье заняло первое место по экспорту напитков

© РИА Новости / Анастасия МержановаЗавод "Аквалайф" в Черноголовке
Завод Аквалайф в Черноголовке - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Анастасия Мержанова
Завод "Аквалайф" в Черноголовке . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Подмосковье заняло первое место по экспорту напитков, отправив за рубеж почти 152 тысячи тонн, сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
"За семь месяцев Подмосковье экспортировало почти 152 тысячи тонн напитков на сумму 114,1 миллиона долларов США. Такие показатели позволили региону стать лидером в России по объемам экспорта этого вида продукции", - рассказал Филимонов, слова которого цитирует пресс-служба Минсельхозпрода.
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По словам Филимонова, с начала года на 255% увеличился экспорт напитков в Узбекистан, на 191% возросли поставки в Молдавию, на 160% - в Индию. Подмосковье осуществляет поставки за границу как алкогольных, так и безалкогольных напитков: минеральных вод, безалкогольного пива, а также фруктовых соков.
Больше всего подмосковных напитков поставлялось в Казахстан, Белоруссию и Таджикистан.
 
Новости ПодмосковьяЭкономикаМосковская область (Подмосковье)РоссияСШАГеоргий Филимонов
 
 
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