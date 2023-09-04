https://ria.ru/20230904/devochka-1894108110.html

В Самаре девочку, попавшую под винт катера, выписали из больницы

В Самаре девочку, попавшую под винт катера, выписали из больницы - РИА Новости, 04.09.2023

В Самаре девочку, попавшую под винт катера, выписали из больницы

Школьница, попавшая под винт катера на реке Сок в Самаре 30 июля, выписана из больницы, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве. РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T15:45

2023-09-04T15:45

2023-09-04T15:48

происшествия

самара

здоровье - общество

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САМАРА, 4 сен - РИА Новости. Школьница, попавшая под винт катера на реке Сок в Самаре 30 июля, выписана из больницы, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве. Ранее следствие сообщило, что 30 июля катер, проехавший вблизи берега реки Сок, травмировал девочку. Возбуждено уголовное дело, 60-летний водитель катера задержан, отправлен под домашний арест. По данным областного Минздрава, девочку госпитализировали в стабильно тяжелом состоянии, врачам удалось спасти ей ноги. "В настоящее время ребенок выписан из Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина. В дальнейшем продолжит специализированное лечение и реабилитацию под контролем областных специалистов", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230821/lodki-1891250254.html

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происшествия, самара, здоровье - общество