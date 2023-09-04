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В Самаре девочку, попавшую под винт катера, выписали из больницы - РИА Новости, 04.09.2023
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15:45 04.09.2023 (обновлено: 15:48 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/devochka-1894108110.html
В Самаре девочку, попавшую под винт катера, выписали из больницы
В Самаре девочку, попавшую под винт катера, выписали из больницы - РИА Новости, 04.09.2023
В Самаре девочку, попавшую под винт катера, выписали из больницы
Школьница, попавшая под винт катера на реке Сок в Самаре 30 июля, выписана из больницы, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T15:45
2023-09-04T15:48
происшествия
самара
здоровье - общество
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САМАРА, 4 сен - РИА Новости. Школьница, попавшая под винт катера на реке Сок в Самаре 30 июля, выписана из больницы, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве. Ранее следствие сообщило, что 30 июля катер, проехавший вблизи берега реки Сок, травмировал девочку. Возбуждено уголовное дело, 60-летний водитель катера задержан, отправлен под домашний арест. По данным областного Минздрава, девочку госпитализировали в стабильно тяжелом состоянии, врачам удалось спасти ей ноги. "В настоящее время ребенок выписан из Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина. В дальнейшем продолжит специализированное лечение и реабилитацию под контролем областных специалистов", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, самара, здоровье - общество
Происшествия, Самара, Здоровье - Общество
В Самаре девочку, попавшую под винт катера, выписали из больницы

Минздрав: в Самаре девочку, попавшую под винт катера, выписали из больницы

© iStock.com / Andrey ZhuravlevКоридор в больнице
Коридор в больнице - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© iStock.com / Andrey Zhuravlev
Коридор в больнице. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 4 сен - РИА Новости. Школьница, попавшая под винт катера на реке Сок в Самаре 30 июля, выписана из больницы, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
Ранее следствие сообщило, что 30 июля катер, проехавший вблизи берега реки Сок, травмировал девочку. Возбуждено уголовное дело, 60-летний водитель катера задержан, отправлен под домашний арест. По данным областного Минздрава, девочку госпитализировали в стабильно тяжелом состоянии, врачам удалось спасти ей ноги.
"В настоящее время ребенок выписан из Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина. В дальнейшем продолжит специализированное лечение и реабилитацию под контролем областных специалистов", - сказал собеседник агентства.
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