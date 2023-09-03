https://ria.ru/20230903/yavka-1893965229.html
Явка на выборах в Народный совет ДНР за четыре дня составила 37,56 процента
Явка на выборах в Народный совет ДНР за четыре дня составила 37,56 процента - РИА Новости, 03.09.2023
Явка на выборах в Народный совет ДНР за четыре дня составила 37,56 процента
Явка на выборах в Народный совет ДНР за четыре дня досрочного голосования составила 37,56%, заявил глава избиркома Владимир Высоцкий. РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T19:26
2023-09-03T19:26
2023-09-03T19:27
донецкая народная республика
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кпрф
единый день голосования в россии
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ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Явка на выборах в Народный совет ДНР за четыре дня досрочного голосования составила 37,56%, заявил глава избиркома Владимир Высоцкий. "За четыре дня досрочного голосования явка по выборам в Народный совет республики составила 37,56%. Отдали свои голоса на выборах Донецкого городского совета 39,10%", - сказал Высоцкий на брифинге. Он отметил, что в данные о явке включаются и цифры голосования на экстерриториальных участках. Выборы в ДНР пройдут в единый день голосования 10 сентября, они впервые проходят по законодательству РФ и с участием российских партий. Кроме того, на них впервые изберут органы местного самоуправления. Будут избраны 90 депутатов народного совета ДНР, а также депутаты советов 21 городского и муниципального округов, включая Донецк и Мариуполь. Выборы проходят по партийным спискам. Избирком ДНР зарегистрировал пять списков - "Единой России", "Справедливой России", КПРФ, ЛДПР и партии "Новые люди". На выборах в Народный совет избирком ДНР зарегистрировал 570 кандидатов. На 615 мандатов в муниципальных и городских советах претендует свыше 3 тысяч кандидатов. Досрочное голосование в обстреливаемых районах проходит с 31 августа по 7 сентября, в нем участвуют 495 участковых избирательных комиссий из 615. Кроме того, с 1 по 4 сентября в 81 регионе РФ работают 329 экстерриториальных участков.
https://ria.ru/20230902/golosovanie-1893821890.html
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РИА Новости
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донецкая народная республика, россия, донецк, единая россия, справедливая россия, кпрф, единый день голосования в россии
Донецкая Народная Республика, Россия, Донецк, Единая Россия, Справедливая Россия, КПРФ, Единый день голосования в России
Явка на выборах в Народный совет ДНР за четыре дня составила 37,56 процента
Явка на выборах в Народный совет ДНР за четыре дня составила 37,56 процента
ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости.
Явка на выборах в Народный совет ДНР за четыре дня досрочного голосования составила 37,56%, заявил глава
избиркома Владимир Высоцкий.
"За четыре дня досрочного голосования явка по выборам в Народный совет республики составила 37,56%. Отдали свои голоса на выборах Донецкого городского совета 39,10%", - сказал Высоцкий на брифинге.
В Мариуполе продолжается голосование на досрочных выборах
Он отметил, что в данные о явке включаются и цифры голосования на экстерриториальных участках.
Выборы в ДНР пройдут в единый день голосования 10 сентября, они впервые проходят по законодательству РФ и с участием российских партий. Кроме того, на них впервые изберут органы местного самоуправления. Будут избраны 90 депутатов народного совета ДНР, а также депутаты советов 21 городского и муниципального округов, включая Донецк и Мариуполь.
Выборы проходят по партийным спискам. Избирком ДНР зарегистрировал пять списков - "Единой России", "Справедливой России", КПРФ, ЛДПР и партии "Новые люди". На выборах в Народный совет избирком ДНР зарегистрировал 570 кандидатов. На 615 мандатов в муниципальных и городских советах претендует свыше 3 тысяч кандидатов.
Досрочное голосование в обстреливаемых районах проходит с 31 августа по 7 сентября, в нем участвуют 495 участковых избирательных комиссий из 615. Кроме того, с 1 по 4 сентября в 81 регионе РФ работают 329 экстерриториальных участков.