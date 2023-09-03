https://ria.ru/20230903/vzryv-1893962457.html

В Ярославской области двух мужчин госпитализировали после взрыва в доме

В Ярославской области двух мужчин госпитализировали после взрыва в доме - РИА Новости, 03.09.2023

В Ярославской области двух мужчин госпитализировали после взрыва в доме

Медики госпитализировали двоих мужчин, пострадавших при взрыве в частном доме в Ярославской области, женщину направили на амбулаторное лечение, сообщила РИА... РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T18:53

2023-09-03T18:53

2023-09-03T18:53

происшествия

ярославская область

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

здоровье - общество

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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 сен - РИА Новости. Медики госпитализировали двоих мужчин, пострадавших при взрыве в частном доме в Ярославской области, женщину направили на амбулаторное лечение, сообщила РИА Новости представитель Минздрава региона. Ранее в воскресенье УМВД по Ярославской области сообщило, что накануне вечером в полицию поступило сообщение о том, что в одном из домов в деревне Никульское Большесельского района произошел взрыв, в результате которого в лечебное учреждение были направлена двое мужчин и женщина. По данным СУСК, на почве бытового конфликта 47-летний мужчина "привел в действие неустановленное устройство с поражающими свойствами", сам он скрылся с места происшествия, но был задержан полицией, следственные органы возбудили уголовное дело о покушении на убийство, совершенном общеопасным способом. Источники в силовых структурах региона сообщили РИА Новости, что виновник происшествия - сотрудник ФСИН, но не из Ярославской области. Также отмечалось, что мужчина в настоящее время находится в процессе развода, однако, уточнил источник, пока рано говорить о том, что мотивом стала ревность. В вечер трагедии жена подозреваемого находилась в том же доме, но незадолго до взрыва она вышла, поэтому не пострадала. "Двое мужчин госпитализированы в больницу имени Соловьева, они в состоянии средней степени тяжести. Третью пострадавшую направили на амбулаторное лечение", - сказала РИА Новости представитель минздрава Ярославской области. По данным интернет-издания 76.RU, пострадали глава Вареговского сельского поселения Федор Новиков, священнослужитель Дмитрий Туляков и местная жительница. РИА Новости пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

https://ria.ru/20230901/vzryv-1893717922.html

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происшествия, ярославская область, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), здоровье - общество