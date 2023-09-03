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Врач рассказал о трех симптомах, предупреждающих о скорой смерти - РИА Новости, 03.09.2023
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11:50 03.09.2023 (обновлено: 20:04 03.09.2023)
https://ria.ru/20230903/vrach-1893914396.html
Врач рассказал о трех симптомах, предупреждающих о скорой смерти
Врач рассказал о трех симптомах, предупреждающих о скорой смерти - РИА Новости, 03.09.2023
Врач рассказал о трех симптомах, предупреждающих о скорой смерти
Три симптома могут предупредить человека о скорой смерти, написал в Telegram-канале хирург и онкоуролог Марк Гадзиян. РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T11:50
2023-09-03T20:04
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Три симптома могут предупредить человека о скорой смерти, написал в Telegram-канале хирург и онкоуролог Марк Гадзиян.В частности, врач призвал не игнорировать такой симптом, как "тревожное ощущение в груди", потому что это может говорить о появлении тромбов."Умирают за секунды", — сказал он.Кроме того, по мнению специалиста, долгая диарея, утренний кашель "до задыхания" и головные боли могут свидетельствовать об очень опасных заболеваниях сердца и легких, таких как развивающаяся онкология или аневризм аорты. Он призвал сдавать анализ крови на тромбообразование, поскольку это может спасти человеку жизнь. Также Гадзиян посоветовал для профилактики инфаркта, инсульта и заболеваний мочевыделительной системы пить перед сном стакан чистой воды.Заведующий отделением сосудистой хирургии НМИЦ хирургии имени А. В. Вишневского Минздрава России Андрей Чупин ранее рассказывал, что на появление тромба указывают боль, онемение, похолодание и побеление кожи конечностей.Однако он обратил внимание, что такие симптомы могут указывать не только на тромб, но и на корешковый синдром с онемением конечностей, о котором в быту говорят "прострелило". Он призвал обязательно обращаться к специалисту.В свою очередь, руководитель Центра сердечно-сосудистой патологии Заур Шугушев назвал три условия образования тромбов: проблема со стенками сосудов, замедление естественного кровотока и повреждение в сосудистой клетке.Появлению этих проблем, по его словам, способствуют сердечно-сосудистые заболевания, варикоз, курение, долгие перелеты и некоторые другие факторы.
https://rsport.ria.ru/20220906/antioksidanty-1814932438.html
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здоровье - общество, общество
Здоровье - Общество, Общество
Врач рассказал о трех симптомах, предупреждающих о скорой смерти

Врач Гадзиян заявил, что тревожное чувство в груди может предупредить о смерти

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКардиограмма
Кардиограмма - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Три симптома могут предупредить человека о скорой смерти, написал в Telegram-канале хирург и онкоуролог Марк Гадзиян.
В частности, врач призвал не игнорировать такой симптом, как "тревожное ощущение в груди", потому что это может говорить о появлении тромбов.
"Умирают за секунды", — сказал он.
Кроме того, по мнению специалиста, долгая диарея, утренний кашель "до задыхания" и головные боли могут свидетельствовать об очень опасных заболеваниях сердца и легких, таких как развивающаяся онкология или аневризм аорты.
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Он призвал сдавать анализ крови на тромбообразование, поскольку это может спасти человеку жизнь.
Также Гадзиян посоветовал для профилактики инфаркта, инсульта и заболеваний мочевыделительной системы пить перед сном стакан чистой воды.
Заведующий отделением сосудистой хирургии НМИЦ хирургии имени А. В. Вишневского Минздрава России Андрей Чупин ранее рассказывал, что на появление тромба указывают боль, онемение, похолодание и побеление кожи конечностей.
Однако он обратил внимание, что такие симптомы могут указывать не только на тромб, но и на корешковый синдром с онемением конечностей, о котором в быту говорят "прострелило". Он призвал обязательно обращаться к специалисту.
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В свою очередь, руководитель Центра сердечно-сосудистой патологии Заур Шугушев назвал три условия образования тромбов: проблема со стенками сосудов, замедление естественного кровотока и повреждение в сосудистой клетке.
Появлению этих проблем, по его словам, способствуют сердечно-сосудистые заболевания, варикоз, курение, долгие перелеты и некоторые другие факторы.
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