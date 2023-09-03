https://ria.ru/20230903/briks-1893979705.html

БРИКС в Йоханнесбурге был самым успешным саммитом сообщества, заявили в ЮАР

БРИКС в Йоханнесбурге был самым успешным саммитом сообщества, заявили в ЮАР - РИА Новости, 03.09.2023

БРИКС в Йоханнесбурге был самым успешным саммитом сообщества, заявили в ЮАР

Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что многие считают, что саммит БРИКС в Йоханнесбурге был самым успешным саммитом объединения, он с этим согласен. РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T21:53

2023-09-03T21:53

2023-09-03T21:53

в мире

юар

йоханнесбург

россия

владимир путин

сирил рамафоса

брикс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1891927347_0:172:3112:1922_1920x0_80_0_0_195d9837ba51e45d28a79f5574bfc8c9.jpg

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что многие считают, что саммит БРИКС в Йоханнесбурге был самым успешным саммитом объединения, он с этим согласен. "В целом многие отмечают, что это был самый успешный саммит БРИКС. Я с этим согласен", - заявил Рамафоса во время обращения к народу в связи с прошедшим саммитом БРИКС в Йоханнесбурге, трансляция велась на YouTube-канале портала News24. Президент ЮАР отметил, что политика неприсоединения и стремление выстраивать дружественные отношения со всеми государствами обусловлены стремлением южноафриканской страны к стабильному миру. Очередной саммит БРИКС прошел в Йоханнесбурге 22-24 августа под председательством ЮАР. На нем присутствовали лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представлял Лавров. Президент РФ Владимир Путин участвовал в саммите в режиме видеоконференции. В ходе саммита президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил об официальном приглашении Аргентины, Египта, Ирана, Эфиопии, ОАЭ и Саудовской Аравии в состав БРИКС. Он сообщил, что полноценное членство новых стран, которые присоединяются к БРИКС, начнется 1 января 2024 года.

юар

йоханнесбург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, юар, йоханнесбург, россия, владимир путин, сирил рамафоса, брикс