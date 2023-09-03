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БРИКС в Йоханнесбурге был самым успешным саммитом сообщества, заявили в ЮАР - РИА Новости, 03.09.2023
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21:53 03.09.2023
https://ria.ru/20230903/briks-1893979705.html
БРИКС в Йоханнесбурге был самым успешным саммитом сообщества, заявили в ЮАР
БРИКС в Йоханнесбурге был самым успешным саммитом сообщества, заявили в ЮАР - РИА Новости, 03.09.2023
БРИКС в Йоханнесбурге был самым успешным саммитом сообщества, заявили в ЮАР
Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что многие считают, что саммит БРИКС в Йоханнесбурге был самым успешным саммитом объединения, он с этим согласен. РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T21:53
2023-09-03T21:53
в мире
юар
йоханнесбург
россия
владимир путин
сирил рамафоса
брикс
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что многие считают, что саммит БРИКС в Йоханнесбурге был самым успешным саммитом объединения, он с этим согласен. "В целом многие отмечают, что это был самый успешный саммит БРИКС. Я с этим согласен", - заявил Рамафоса во время обращения к народу в связи с прошедшим саммитом БРИКС в Йоханнесбурге, трансляция велась на YouTube-канале портала News24. Президент ЮАР отметил, что политика неприсоединения и стремление выстраивать дружественные отношения со всеми государствами обусловлены стремлением южноафриканской страны к стабильному миру. Очередной саммит БРИКС прошел в Йоханнесбурге 22-24 августа под председательством ЮАР. На нем присутствовали лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представлял Лавров. Президент РФ Владимир Путин участвовал в саммите в режиме видеоконференции. В ходе саммита президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил об официальном приглашении Аргентины, Египта, Ирана, Эфиопии, ОАЭ и Саудовской Аравии в состав БРИКС. Он сообщил, что полноценное членство новых стран, которые присоединяются к БРИКС, начнется 1 января 2024 года.
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в мире, юар, йоханнесбург, россия, владимир путин, сирил рамафоса, брикс
В мире, ЮАР, Йоханнесбург, Россия, Владимир Путин, Сирил Рамафоса, БРИКС
БРИКС в Йоханнесбурге был самым успешным саммитом сообщества, заявили в ЮАР

Рамафоса: саммит БРИКС в Йоханнесбурге был самым успешным саммитом объединения

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент ЮАР Сирил Рамафоса
Президент ЮАР Сирил Рамафоса - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент ЮАР Сирил Рамафоса. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что многие считают, что саммит БРИКС в Йоханнесбурге был самым успешным саммитом объединения, он с этим согласен.
"В целом многие отмечают, что это был самый успешный саммит БРИКС. Я с этим согласен", - заявил Рамафоса во время обращения к народу в связи с прошедшим саммитом БРИКС в Йоханнесбурге, трансляция велась на YouTube-канале портала News24.
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21 августа, 10:00
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Президент ЮАР отметил, что политика неприсоединения и стремление выстраивать дружественные отношения со всеми государствами обусловлены стремлением южноафриканской страны к стабильному миру.
Очередной саммит БРИКС прошел в Йоханнесбурге 22-24 августа под председательством ЮАР. На нем присутствовали лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представлял Лавров. Президент РФ Владимир Путин участвовал в саммите в режиме видеоконференции. В ходе саммита президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил об официальном приглашении Аргентины, Египта, Ирана, Эфиопии, ОАЭ и Саудовской Аравии в состав БРИКС. Он сообщил, что полноценное членство новых стран, которые присоединяются к БРИКС, начнется 1 января 2024 года.
 
В миреЮАРЙоханнесбургРоссияВладимир ПутинСирил РамафосаБРИКС
 
 
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