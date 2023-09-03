День солидарности в борьбе с терроризмом
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкУчащиеся кадетского корпуса на площади перед театральным центром на Дубровке в Москве в День солидарности в борьбе с терроризмом.
Учащиеся кадетского корпуса на площади перед театральным центром на Дубровке в Москве в День солидарности в борьбе с терроризмом.
Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Он был установлен федеральным законом "О внесении изменений в Федеральный закон "О днях воинской славы (победных днях) России" от 21 июля 2005 года.
3 сентября Россия отдает дань памяти тысячам соотечественников, погибшим от рук террористов в Беслане, в театральном центре на Дубровке, в Буденновске, Первомайском, при взрывах жилых домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске, в других террористических актах.
День солидарности в борьбе с терроризмом символизирует единение государства и общества в борьбе с таким страшным явлением, как терроризм, который превратился в одну из опаснейших глобальных проблем современности, серьезную угрозу безопасности всего мирового сообщества. Россия – не исключение.
С 1990 года по 2006 год в стране было совершено более 70 жесточайших терактов: подрывы жилых домов, самолетов и поездов, массовые захваты заложников, бандитские рейды по регионам страны. Погибли свыше 1,6 тысячи мирных граждан, а также около 400 сотрудников спецслужб и правоохранительных органов. И террористическая активность продолжала нарастать.
Борьба с терроризмом стала важнейшей государственной задачей. Предпринимаются меры по пресечению терроризма и созданию эффективной общегосударственной системы противодействия ему. Если в 2010 году предотвращалось всего 10% терактов, то в 2018 году – уже около 80%, а в 2020 году – 96%.
В настоящее время на фоне проведения специальной военной операции сформировались новые террористические угрозы, исходящие, в основном, от украинских спецслужб и националистических формирований. При содействии "коллективного Запада" они пропагандируют идеи терроризма и неонацизма, пытаются вовлекать в преступную деятельность российских граждан и лиц, прибывающих с территории Украины, активно используя при этом различные интернет-ресурсы.
В НАК отмечают, что украинские спецслужбы и их западные кураторы развернули агрессивную идеологическую и вербовочную обработку российской молодежи по вовлечению ее в диверсионно-террористическую и экстремистскую деятельность.
С февраля 2022 года в стране было предотвращено 188 преступлений террористической направленности. Председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ России Александр Бортников отметил, что их подготовкой в большинстве случаев под воздействием радикальных идей занимались молодые люди, имеющие низкие моральные качества, ведущие маргинальный образ жизни и не задумывающиеся о последствиях своих поступков.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что проведение специальной военной операции сопровождается попытками киевского режима обострить и дестабилизировать обстановку на территории России. В связи с этим, по его оценке, "существенно выросли" риски терактов, "в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов". По словам Николая Патрушева, "потенциальными объектами для терактов являются объекты ТЭК, химические и радиационноопасные производства, предприятия оборонно-промышленного комплекса".
Современный терроризм отличается необычайной живучестью. Он быстро приспосабливается к изменениям обстановки, совершенствуется в проявлениях коварства, изощренной жестокости, подлости и вероломства. Поэтому побороть его возможно лишь сообща, всем вместе: предупредить его возникновение в большинстве случаев можно лишь на начальном этапе – этапе подготовки теракта. Только толерантность и взаимоуважение всех граждан страны позволят предупредить разрастание терроризма и экстремизма, лишат преступников надежды на поддержку в российском обществе.
3 сентября в целях консолидации различных слоев общества в противодействии терроризму органы государственной власти, органы местного самоуправления, общественные объединения проводят в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях общественно-политические, культурные и спортивные мероприятия, посвященные памяти жертв террористических атак, а также сотрудников спецслужб и правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников