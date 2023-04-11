Рейтинг@Mail.ru
НАК: спецслужбы Украины пытаются делать из российской молодежи диверсантов - РИА Новости, 11.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:53 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/nak-1864438848.html
НАК: спецслужбы Украины пытаются делать из российской молодежи диверсантов
НАК: спецслужбы Украины пытаются делать из российской молодежи диверсантов - РИА Новости, 11.04.2023
НАК: спецслужбы Украины пытаются делать из российской молодежи диверсантов
На фоне проведения специальной военной операции украинские спецслужбы агрессивно пытаются вовлекать российскую молодежь в диверсионно-террористическую... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T11:53
2023-04-11T11:53
россия
александр бортников
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
национальный антитеррористический комитет рф
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844074404_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_de7b4dee3ed931f7221b91c7b99563dc.jpg
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. На фоне проведения специальной военной операции украинские спецслужбы агрессивно пытаются вовлекать российскую молодежь в диверсионно-террористическую деятельность, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета со ссылкой на слова директора ФСБ РФ Александра Бортникова. "В своем выступлении председатель НАК отметил, что в условиях проведения Россией специальной военной операции украинские спецслужбы и их западные кураторы развернули агрессивную идеологическую и вербовочную обработку наших граждан, прежде всего молодого поколения, по вовлечению его в диверсионно-террористическую и экстремистскую деятельность", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230411/neonatsizm-1864436574.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844074404_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_01b13f82ea40d73f6faa997280369649.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), национальный антитеррористический комитет рф, безопасность
Россия, Александр Бортников, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Национальный антитеррористический комитет РФ, Безопасность
НАК: спецслужбы Украины пытаются делать из российской молодежи диверсантов

В НАК заявили, что украинские спецслужбы пытаются вовлекать российскую молодежь в диверсии

© Фото : СБУПроверки СБУ
Проверки СБУ - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© Фото : СБУ
Проверки СБУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. На фоне проведения специальной военной операции украинские спецслужбы агрессивно пытаются вовлекать российскую молодежь в диверсионно-террористическую деятельность, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета со ссылкой на слова директора ФСБ РФ Александра Бортникова.
"В своем выступлении председатель НАК отметил, что в условиях проведения Россией специальной военной операции украинские спецслужбы и их западные кураторы развернули агрессивную идеологическую и вербовочную обработку наших граждан, прежде всего молодого поколения, по вовлечению его в диверсионно-террористическую и экстремистскую деятельность", - говорится в сообщении.
Военнослужащий Росгвардии в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
НАК призвал бороться с неонацизмом среди молодежи в новых регионах
Вчера, 11:44
 
РоссияАлександр БортниковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Национальный антитеррористический комитет РФБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала