https://ria.ru/20230411/nak-1864438848.html

НАК: спецслужбы Украины пытаются делать из российской молодежи диверсантов

НАК: спецслужбы Украины пытаются делать из российской молодежи диверсантов - РИА Новости, 11.04.2023

НАК: спецслужбы Украины пытаются делать из российской молодежи диверсантов

На фоне проведения специальной военной операции украинские спецслужбы агрессивно пытаются вовлекать российскую молодежь в диверсионно-террористическую... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T11:53

2023-04-11T11:53

2023-04-11T11:53

россия

александр бортников

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

национальный антитеррористический комитет рф

безопасность

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. На фоне проведения специальной военной операции украинские спецслужбы агрессивно пытаются вовлекать российскую молодежь в диверсионно-террористическую деятельность, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета со ссылкой на слова директора ФСБ РФ Александра Бортникова. "В своем выступлении председатель НАК отметил, что в условиях проведения Россией специальной военной операции украинские спецслужбы и их западные кураторы развернули агрессивную идеологическую и вербовочную обработку наших граждан, прежде всего молодого поколения, по вовлечению его в диверсионно-террористическую и экстремистскую деятельность", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230411/neonatsizm-1864436574.html

россия

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), национальный антитеррористический комитет рф, безопасность