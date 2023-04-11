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НАК: спецслужбы Украины пытаются делать из российской молодежи диверсантов
НАК: спецслужбы Украины пытаются делать из российской молодежи диверсантов - РИА Новости, 11.04.2023
НАК: спецслужбы Украины пытаются делать из российской молодежи диверсантов
На фоне проведения специальной военной операции украинские спецслужбы агрессивно пытаются вовлекать российскую молодежь в диверсионно-террористическую... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T11:53
2023-04-11T11:53
2023-04-11T11:53
россия
александр бортников
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
национальный антитеррористический комитет рф
безопасность
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. На фоне проведения специальной военной операции украинские спецслужбы агрессивно пытаются вовлекать российскую молодежь в диверсионно-террористическую деятельность, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета со ссылкой на слова директора ФСБ РФ Александра Бортникова. "В своем выступлении председатель НАК отметил, что в условиях проведения Россией специальной военной операции украинские спецслужбы и их западные кураторы развернули агрессивную идеологическую и вербовочную обработку наших граждан, прежде всего молодого поколения, по вовлечению его в диверсионно-террористическую и экстремистскую деятельность", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230411/neonatsizm-1864436574.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), национальный антитеррористический комитет рф, безопасность
Россия, Александр Бортников, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Национальный антитеррористический комитет РФ, Безопасность
НАК: спецслужбы Украины пытаются делать из российской молодежи диверсантов
В НАК заявили, что украинские спецслужбы пытаются вовлекать российскую молодежь в диверсии