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Риски терактов на фоне СВО существенно выросли, заявил Патрушев - РИА Новости, 19.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:51 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/terakty-1872916321.html
Риски терактов на фоне СВО существенно выросли, заявил Патрушев
Риски терактов на фоне СВО существенно выросли, заявил Патрушев - РИА Новости, 19.05.2023
Риски терактов на фоне СВО существенно выросли, заявил Патрушев
Власти Украины пытаются дестабилизировать обстановку в России, поэтому серьезно выросли риски терактов в людных местах и на критически важных объектах, заявил в РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T13:51
2023-05-19T13:51
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
николай патрушев
украина
ситуация в днр и лнр
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СЫКТЫВКАР, 19 мая – РИА Новости. Власти Украины пытаются дестабилизировать обстановку в России, поэтому серьезно выросли риски терактов в людных местах и на критически важных объектах, заявил в пятницу секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Проведение специальной военной операции (СВО) сопровождается попытками киевского режима обострить и дестабилизировать обстановку на территории России, особенно в приграничных регионах. &lt;…&gt; Основными целями украинских диверсантов являются дезорганизация деятельности органов власти и местного самоуправления, устрашение населения, выведение из строя инфраструктуры, в том числе используемой для обеспечения СВО", - сказал Патрушев на совещании по ситуации на северо-западе России. В связи с этим, по его оценке, "существенно выросли" риски терактов, "в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов, на критически важных и потенциально опасных объектах, которых в округе насчитывается более 1,3 тысячи, а также в местах массового пребывания людей, включая социально значимые объекты". Кроме того, продолжил секретарь Совбеза, усиливаются угрозы незаконного вмешательства, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов, в работу транспорта. "Потенциальными объектами для терактов являются объекты ТЭК, химические и радиационно опасные производства, предприятия оборонно-промышленного комплекса", - перечислил он на совещании в Сыктывкаре. "Интенсивность совершения терактов значительно увеличилась. Отмечаются случаи проникновения в приграничные регионы округа украинских диверсионных групп. В этих условиях очень важно обеспечить безопасность населения. Для этого необходимо консолидировать силы, задействованные в противодиверсионной и антитеррористической работе", - отметил секретарь Совбеза. Специально созданные в округе мобильные группы "ежесуточно обследуют более 50 объектов транспортной инфраструктуры, в том числе мосты, вокзалы, места остановки общественного транспорта". По его словам, "благодаря принимаемым мерам в 2022 году и уже в текущем в округе предотвращено 11 преступлений террористической направленности". Дополнительные угрозы, по его словам, связаны с наращиванием силового потенциала НАТО вблизи российских границ, при этом "наиболее уязвимыми являются приграничные территории Калининградской, Псковской областей, Республики Карелия".
https://ria.ru/20230519/pokushenie-1872894751.html
https://ria.ru/20230516/ukraina-1872220903.html
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безопасность, россия, николай патрушев, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Николай Патрушев, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Риски терактов на фоне СВО существенно выросли, заявил Патрушев

Патрушев заявил, что риски терактов в России на фоне спецоперации существенно выросли

© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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СЫКТЫВКАР, 19 мая – РИА Новости. Власти Украины пытаются дестабилизировать обстановку в России, поэтому серьезно выросли риски терактов в людных местах и на критически важных объектах, заявил в пятницу секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Проведение специальной военной операции (СВО) сопровождается попытками киевского режима обострить и дестабилизировать обстановку на территории России, особенно в приграничных регионах. <…> Основными целями украинских диверсантов являются дезорганизация деятельности органов власти и местного самоуправления, устрашение населения, выведение из строя инфраструктуры, в том числе используемой для обеспечения СВО", - сказал Патрушев на совещании по ситуации на северо-западе России.
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В связи с этим, по его оценке, "существенно выросли" риски терактов, "в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов, на критически важных и потенциально опасных объектах, которых в округе насчитывается более 1,3 тысячи, а также в местах массового пребывания людей, включая социально значимые объекты". Кроме того, продолжил секретарь Совбеза, усиливаются угрозы незаконного вмешательства, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов, в работу транспорта.
"Потенциальными объектами для терактов являются объекты ТЭК, химические и радиационно опасные производства, предприятия оборонно-промышленного комплекса", - перечислил он на совещании в Сыктывкаре.
"Интенсивность совершения терактов значительно увеличилась. Отмечаются случаи проникновения в приграничные регионы округа украинских диверсионных групп. В этих условиях очень важно обеспечить безопасность населения. Для этого необходимо консолидировать силы, задействованные в противодиверсионной и антитеррористической работе", - отметил секретарь Совбеза.
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Специально созданные в округе мобильные группы "ежесуточно обследуют более 50 объектов транспортной инфраструктуры, в том числе мосты, вокзалы, места остановки общественного транспорта".
По его словам, "благодаря принимаемым мерам в 2022 году и уже в текущем в округе предотвращено 11 преступлений террористической направленности".
Дополнительные угрозы, по его словам, связаны с наращиванием силового потенциала НАТО вблизи российских границ, при этом "наиболее уязвимыми являются приграничные территории Калининградской, Псковской областей, Республики Карелия".
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияНиколай ПатрушевУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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