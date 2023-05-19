https://ria.ru/20230519/terakty-1872916321.html

Риски терактов на фоне СВО существенно выросли, заявил Патрушев

Риски терактов на фоне СВО существенно выросли, заявил Патрушев - РИА Новости, 19.05.2023

Риски терактов на фоне СВО существенно выросли, заявил Патрушев

Власти Украины пытаются дестабилизировать обстановку в России, поэтому серьезно выросли риски терактов в людных местах и на критически важных объектах, заявил в РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T13:51

2023-05-19T13:51

2023-05-19T13:51

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

николай патрушев

украина

ситуация в днр и лнр

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СЫКТЫВКАР, 19 мая – РИА Новости. Власти Украины пытаются дестабилизировать обстановку в России, поэтому серьезно выросли риски терактов в людных местах и на критически важных объектах, заявил в пятницу секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Проведение специальной военной операции (СВО) сопровождается попытками киевского режима обострить и дестабилизировать обстановку на территории России, особенно в приграничных регионах. <…> Основными целями украинских диверсантов являются дезорганизация деятельности органов власти и местного самоуправления, устрашение населения, выведение из строя инфраструктуры, в том числе используемой для обеспечения СВО", - сказал Патрушев на совещании по ситуации на северо-западе России. В связи с этим, по его оценке, "существенно выросли" риски терактов, "в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов, на критически важных и потенциально опасных объектах, которых в округе насчитывается более 1,3 тысячи, а также в местах массового пребывания людей, включая социально значимые объекты". Кроме того, продолжил секретарь Совбеза, усиливаются угрозы незаконного вмешательства, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов, в работу транспорта. "Потенциальными объектами для терактов являются объекты ТЭК, химические и радиационно опасные производства, предприятия оборонно-промышленного комплекса", - перечислил он на совещании в Сыктывкаре. "Интенсивность совершения терактов значительно увеличилась. Отмечаются случаи проникновения в приграничные регионы округа украинских диверсионных групп. В этих условиях очень важно обеспечить безопасность населения. Для этого необходимо консолидировать силы, задействованные в противодиверсионной и антитеррористической работе", - отметил секретарь Совбеза. Специально созданные в округе мобильные группы "ежесуточно обследуют более 50 объектов транспортной инфраструктуры, в том числе мосты, вокзалы, места остановки общественного транспорта". По его словам, "благодаря принимаемым мерам в 2022 году и уже в текущем в округе предотвращено 11 преступлений террористической направленности". Дополнительные угрозы, по его словам, связаны с наращиванием силового потенциала НАТО вблизи российских границ, при этом "наиболее уязвимыми являются приграничные территории Калининградской, Псковской областей, Республики Карелия".

https://ria.ru/20230519/pokushenie-1872894751.html

https://ria.ru/20230516/ukraina-1872220903.html

https://ria.ru/20230417/verbovka-1865070356.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, николай патрушев, украина, ситуация в днр и лнр