https://ria.ru/20230902/memorial-1893874762.html

В Луганске открыли мемориал защитникам Донбасса

В Луганске открыли мемориал защитникам Донбасса - РИА Новости, 02.09.2023

В Луганске открыли мемориал защитникам Донбасса

В Луганске открыли мемориальный комплекс Защитников Донбасса, созданный Российским военно-историческим обществом, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T21:01

2023-09-02T21:01

2023-09-02T21:01

донбасс

россия

луганск

сергей кириенко

владимир мединский

леонид пасечник

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ЛУГАНСК, 2 сен - РИА Новости. В Луганске открыли мемориальный комплекс Защитников Донбасса, созданный Российским военно-историческим обществом, передает корреспондент РИА Новости. В торжественной церемонии открытия мемориала принимали участие первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко, помощник президента РФ и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский и ВРИО главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. Мемориал посвящен подвигу шахтеров Донбасса, героически вставшим на защиту отечества во время Великой Отечественной войны, и повторившим их подвиг внукам и правнукам, защищающим Донбасс. "Мы открываем особенный памятник, каждый, кто знает историю Донбасса, историю России, понимает, почему это особое место. Потому что подвиг шахтеров Донбасса в далеком 41-м году, которые встали на защиту нашей Родины, своей жизнью защитили нашу страну от фашистской нечисти и этот же подвиг повторили их внуки и правнуки через почти 80 лет в 14-м году", - заявил Кириенко на церемонии открытии мемориала. Памятник был создан по прямому поручению президента РФ Владимира Путина, на создание этого мемориала были выделены средства из личного президентского резервного фонда. Кириенко выразил особенную благодарность военно-историческому обществу, которое в кратчайшие сроки реализовало этот проект. "История повторяется, к сожалению, снова осуществляются попытки вернуть фашизм и нацизм на донбасскую и российскую землю, и снова героические защитники Донбасса встают на его защиту. Но раз повторяется история, то повторится и Великая Победа", - добавил Кириенко. После открытия мемориального комплекса собравшиеся почтили память погибших героев и возложили цветы.

донбасс

россия

луганск

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донбасс, россия, луганск, сергей кириенко, владимир мединский, леонид пасечник