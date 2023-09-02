https://ria.ru/20230902/golosovanie-1893821890.html

В Мариуполе продолжается голосование на досрочных выборах

В Мариуполе продолжается голосование на досрочных выборах - РИА Новости, 02.09.2023

В Мариуполе продолжается голосование на досрочных выборах

Жители Мариуполя продолжают голосовать на досрочных выборах Народного совета ДНР и городского совета Мариуполя, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T12:28

2023-09-02T12:28

2023-09-02T12:28

донецкая народная республика

мариуполь

донецк

единая россия

справедливая россия

кпрф

единый день голосования в россии

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МАРИУПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости. Жители Мариуполя продолжают голосовать на досрочных выборах Народного совета ДНР и городского совета Мариуполя, передает корреспондент РИА Новости. Сейчас мобильные группы участковых избирательных комиссий активно ездят по отдаленным районам города, в частности, по частному сектору. Они ставят столы, раскладывают списки избирателей. Рядом оборудованы мобильные урны и переносные кабинки для голосования. Звучит патриотическая музыка, многие избиратели, особенно из числа пожилых людей, сами охотно поют. "Я хочу поблагодарить за создание таких участков мобильных, что человек может в любом месте проголосовать. Это дает возможность каждому желающему проголосовать и проявить свое волеизъявление", - сказала РИА Новости избирательница по имени Вита. Она выразила надежду, что ее голос тоже важен "для будущего нашего города и нашей страны - очень надеюсь, что все будет хорошо". Она заверила, что и ее родственники обязательно примут участие в голосовании. Накануне глава избиркома ДНР Владимир Высоцкий сообщил, что в течение первых двух дней досрочного голосования на выборах Народного совета приняли 11,6 процента избирателей. Выборы в ДНР пройдут в единый день голосования 10 сентября, досрочное голосование в обстреливаемых районах проходит с 31 августа по 7 сентября, в нем участвуют 495 участковых избирательных комиссий из 615. По итогам выборов будут избраны 90 депутатов народного совета ДНР, а также депутаты советов 21 городского муниципального округов, включая Донецк и Мариуполь. Выборы проходят по партийным спискам, избирком ДНР зарегистрировал пять списков - "Единой России", "Справедливой России", КПРФ, ЛДПР и партии "Новые люди". На выборах в Народный совет избирком ДНР зарегистрировал 570 кандидатов. На 615 мандатов в муниципальных и городских советах претендует свыше 3 тысяч кандидатов.

https://ria.ru/20230901/vybory-1893762956.html

донецкая народная республика

мариуполь

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

донецкая народная республика, мариуполь, донецк, единая россия, справедливая россия, кпрф, единый день голосования в россии