https://ria.ru/20230902/golosovanie-1893821890.html
В Мариуполе продолжается голосование на досрочных выборах
В Мариуполе продолжается голосование на досрочных выборах - РИА Новости, 02.09.2023
В Мариуполе продолжается голосование на досрочных выборах
Жители Мариуполя продолжают голосовать на досрочных выборах Народного совета ДНР и городского совета Мариуполя, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T12:28
2023-09-02T12:28
2023-09-02T12:28
донецкая народная республика
мариуполь
донецк
единая россия
справедливая россия
кпрф
единый день голосования в россии
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МАРИУПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости. Жители Мариуполя продолжают голосовать на досрочных выборах Народного совета ДНР и городского совета Мариуполя, передает корреспондент РИА Новости. Сейчас мобильные группы участковых избирательных комиссий активно ездят по отдаленным районам города, в частности, по частному сектору. Они ставят столы, раскладывают списки избирателей. Рядом оборудованы мобильные урны и переносные кабинки для голосования. Звучит патриотическая музыка, многие избиратели, особенно из числа пожилых людей, сами охотно поют. "Я хочу поблагодарить за создание таких участков мобильных, что человек может в любом месте проголосовать. Это дает возможность каждому желающему проголосовать и проявить свое волеизъявление", - сказала РИА Новости избирательница по имени Вита. Она выразила надежду, что ее голос тоже важен "для будущего нашего города и нашей страны - очень надеюсь, что все будет хорошо". Она заверила, что и ее родственники обязательно примут участие в голосовании. Накануне глава избиркома ДНР Владимир Высоцкий сообщил, что в течение первых двух дней досрочного голосования на выборах Народного совета приняли 11,6 процента избирателей. Выборы в ДНР пройдут в единый день голосования 10 сентября, досрочное голосование в обстреливаемых районах проходит с 31 августа по 7 сентября, в нем участвуют 495 участковых избирательных комиссий из 615. По итогам выборов будут избраны 90 депутатов народного совета ДНР, а также депутаты советов 21 городского муниципального округов, включая Донецк и Мариуполь. Выборы проходят по партийным спискам, избирком ДНР зарегистрировал пять списков - "Единой России", "Справедливой России", КПРФ, ЛДПР и партии "Новые люди". На выборах в Народный совет избирком ДНР зарегистрировал 570 кандидатов. На 615 мандатов в муниципальных и городских советах претендует свыше 3 тысяч кандидатов.
https://ria.ru/20230901/vybory-1893762956.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, мариуполь, донецк, единая россия, справедливая россия, кпрф, единый день голосования в россии
Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Донецк, Единая Россия, Справедливая Россия, КПРФ, Единый день голосования в России
В Мариуполе продолжается голосование на досрочных выборах
Жители Мариуполя голосуют на досрочных выборах Народного совета ДНР
МАРИУПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости. Жители Мариуполя продолжают голосовать на досрочных выборах Народного совета ДНР и городского совета Мариуполя, передает корреспондент РИА Новости.
Сейчас мобильные группы участковых избирательных комиссий активно ездят по отдаленным районам города, в частности, по частному сектору. Они ставят столы, раскладывают списки избирателей. Рядом оборудованы мобильные урны и переносные кабинки для голосования. Звучит патриотическая музыка, многие избиратели, особенно из числа пожилых людей, сами охотно поют.
"Я хочу поблагодарить за создание таких участков мобильных, что человек может в любом месте проголосовать. Это дает возможность каждому желающему проголосовать и проявить свое волеизъявление", - сказала РИА Новости избирательница по имени Вита.
Она выразила надежду, что ее голос тоже важен "для будущего нашего города и нашей страны - очень надеюсь, что все будет хорошо".
Она заверила, что и ее родственники обязательно примут участие в голосовании.
Накануне глава избиркома ДНР
Владимир Высоцкий сообщил, что в течение первых двух дней досрочного голосования на выборах Народного совета приняли 11,6 процента избирателей.
Выборы в ДНР пройдут в единый день голосования 10 сентября, досрочное голосование в обстреливаемых районах проходит с 31 августа по 7 сентября, в нем участвуют 495 участковых избирательных комиссий из 615. По итогам выборов будут избраны 90 депутатов народного совета ДНР, а также депутаты советов 21 городского муниципального округов, включая Донецк
и Мариуполь. Выборы проходят по партийным спискам, избирком ДНР зарегистрировал пять списков - "Единой России
", "Справедливой России
", КПРФ
, ЛДПР
и партии "Новые люди". На выборах в Народный совет избирком ДНР зарегистрировал 570 кандидатов. На 615 мандатов в муниципальных и городских советах претендует свыше 3 тысяч кандидатов.
В регионах открылись 329 экстерриториальных участков по выборам в ДНР