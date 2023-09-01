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В регионах открылись 329 экстерриториальных участков по выборам в ДНР
В регионах открылись 329 экстерриториальных участков по выборам в ДНР - РИА Новости, 01.09.2023
В регионах открылись 329 экстерриториальных участков по выборам в ДНР
В 81 регионе РФ открылись экстерриториальные участки по выборам в ДНР, сообщил председатель избиркома ДНР Владимир Высоцкий. РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T20:04
2023-09-01T20:04
2023-09-01T20:04
донецкая народная республика
россия
донецк
владимир высоцкий (автор песен)
единая россия
справедливая россия
кпрф
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ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. В 81 регионе РФ открылись экстерриториальные участки по выборам в ДНР, сообщил председатель избиркома ДНР Владимир Высоцкий. "Сегодня открылись экстерриториальные участки в субъектах РФ. В 81 регионе - 329 участков. Голосование продлится с 1 по 4 сентября", - сообщил Высоцкий на брифинге. Выборы в ДНР пройдут в единый день голосования 10 сентября, досрочное голосование в обстреливаемых районах проходит с 31 августа по 7 сентября, в нем участвуют 495 участковых избирательных комиссий из 615. По итогам выборов будут избраны 90 депутатов народного совета ДНР, а также депутаты советов 21 городского муниципального округов, включая Донецк и Мариуполь. Выборы проходят по партийным спискам, избирком ДНР зарегистрировал пять списков - "Единой России", "Справедливой России", КПРФ, ЛДПР и партии "Новые люди". На выборах в Народный совет избирком ДНР зарегистрировал 570 кандидатов. На 615 мандатов в муниципальных и городских советах претендует свыше 3 тысяч кандидатов.
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, россия, донецк, владимир высоцкий (автор песен), единая россия, справедливая россия, кпрф
Донецкая Народная Республика, Россия, Донецк, Владимир Высоцкий (автор песен), Единая Россия, Справедливая Россия, КПРФ
В регионах открылись 329 экстерриториальных участков по выборам в ДНР
В 81 российском регионе открыли 329 экстерриториальных участков по выборам в ДНР