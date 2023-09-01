https://ria.ru/20230901/vybory-1893762956.html

В регионах открылись 329 экстерриториальных участков по выборам в ДНР

В регионах открылись 329 экстерриториальных участков по выборам в ДНР - РИА Новости, 01.09.2023

В регионах открылись 329 экстерриториальных участков по выборам в ДНР

В 81 регионе РФ открылись экстерриториальные участки по выборам в ДНР, сообщил председатель избиркома ДНР Владимир Высоцкий. РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T20:04

2023-09-01T20:04

2023-09-01T20:04

донецкая народная республика

россия

донецк

владимир высоцкий (автор песен)

единая россия

справедливая россия

кпрф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893391334_0:0:3038:1710_1920x0_80_0_0_54962fe21d27f9cd465883aa2778636c.jpg

ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. В 81 регионе РФ открылись экстерриториальные участки по выборам в ДНР, сообщил председатель избиркома ДНР Владимир Высоцкий. "Сегодня открылись экстерриториальные участки в субъектах РФ. В 81 регионе - 329 участков. Голосование продлится с 1 по 4 сентября", - сообщил Высоцкий на брифинге. Выборы в ДНР пройдут в единый день голосования 10 сентября, досрочное голосование в обстреливаемых районах проходит с 31 августа по 7 сентября, в нем участвуют 495 участковых избирательных комиссий из 615. По итогам выборов будут избраны 90 депутатов народного совета ДНР, а также депутаты советов 21 городского муниципального округов, включая Донецк и Мариуполь. Выборы проходят по партийным спискам, избирком ДНР зарегистрировал пять списков - "Единой России", "Справедливой России", КПРФ, ЛДПР и партии "Новые люди". На выборах в Народный совет избирком ДНР зарегистрировал 570 кандидатов. На 615 мандатов в муниципальных и городских советах претендует свыше 3 тысяч кандидатов.

донецкая народная республика

россия

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецкая народная республика, россия, донецк, владимир высоцкий (автор песен), единая россия, справедливая россия, кпрф