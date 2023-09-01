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ВСУ усилят бдительность из-за учений в Белоруссии
ВСУ усилят бдительность из-за учений в Белоруссии - РИА Новости, 01.09.2023
ВСУ усилят бдительность из-за учений в Белоруссии
Командующий объединенными силами украинских войск Сергей Наев заявил в телеграм-канале, что ВСУ поставлена задача усилить бдительность в связи с проходящими на... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T08:48
2023-09-01T08:48
2023-09-01T08:48
специальная военная операция на украине
белоруссия
украина
минская область
сергей наев
одкб
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Командующий объединенными силами украинских войск Сергей Наев заявил в телеграм-канале, что ВСУ поставлена задача усилить бдительность в связи с проходящими на территории Белоруссии учениями. "Для нас любые действия…, в частности, проведение учений на их территории – это определенный аспект повышения опасности. Конечно, мы реагируем. Командующим, командирам поставлены четкие задачи по усилению обороны государственной границы Украины и усилению бдительности на всех боевых позициях", - сказал Наев. Совместное оперативно-стратегическое учение стран ОДКБ "Боевое братство-2023" начнется в Белоруссии с 1 сентября, оно пройдет по 6 сентября на полигонах и участках местности Брестской, Гродненской и Минской областей республики. Официальный Минск в 2023 году председательствует в ОДКБ, в которую входят шесть государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, украина, минская область, сергей наев, одкб, вооруженные силы украины, в мире
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ВСУ усилят бдительность из-за учений в Белоруссии
ВСУ приказали усилить бдительность из-за учений "Боевое братство" в Белоруссии