Объекты атомной инфраструктуры остаются целями Украины, заявил Лихачев
Лихачев: объекты атомной инфраструктуры остаются целями украинских ударов
Шестой энергоблок Запорожской АЭС. Архивное фото
СОЧИ/МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Объекты российской атомной инфраструктуры остаются целями ударов киевских властей, заявил глава Росатома Алексей Лихачев.
"Мы видим, что атомная инфраструктура не выходит из целей киевских властей, это очень беспокоит", - сказал журналистам Лихачев в рамках открытого урока в "Сириусе". Открытый урок просветительского марафона, организованного российским обществом "Знание", Лихачев провел в пятницу для студентов президентского лицея федеральной территории "Сириус" на черноморском побережье.
Лихачев коснулся темы безопасности Запорожской АЭС. Он напомнил, что в пятницу исполняется ровно год с начала работы миссии МАГАТЭ в Энергодаре на ЗАЭС. Глава Росатома выразил надежду на обеспечение полной безопасности атомной станции благодаря сотрудничеству с властями Запорожской области и МАГАТЭ. В целом, по оценке главы Росатома, руководству станции удаётся противостоять атакам и напряжённой обстановке в Энергодаре, это достигается, по его словам, благодаря слаженной совместной работе с вооружёнными силами России, Росгвардией, Ростехнадзором, министерством иностранных дел.
"Мы очень благодарны миссии МАГАТЭ и вообще Всемирному ядерному агентству за серьезное взаимодействие и за поддержку нашей работы в Запорожье. В том числе благодаря их присутствию с ноября прошлого года прямых ударов по станции мы не фиксируем", - заявил Лихачев. Он добавил, что работникам Запорожской АЭС поступает много угроз со стороны Украины, на людей оказывается психологическое давление. При этом в самом Энергодаре ситуация остается напряженной, отметил Лихачев. "Есть прилеты по гражданской инфраструктуре, жилым домам, есть пострадавшие, к сожалению, и жертвы", - сказал он.
По данным губернатора Курской области Романа Старовойта, утром в пятницу украинский БПЛА атаковал Курчатов, на территории которого находится АЭС. Беспилотник попал в нежилое здание, незначительно повредив фасад. Обошлось без пострадавших.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.