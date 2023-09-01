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Объекты атомной инфраструктуры остаются целями Украины, заявил Лихачев - РИА Новости, 01.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:19 01.09.2023 (обновлено: 12:59 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/udary-1893620963.html
Объекты атомной инфраструктуры остаются целями Украины, заявил Лихачев
Объекты атомной инфраструктуры остаются целями Украины, заявил Лихачев - РИА Новости, 01.09.2023
Объекты атомной инфраструктуры остаются целями Украины, заявил Лихачев
Объекты российской атомной инфраструктуры остаются целями ударов киевских властей, заявил глава Росатома Алексей Лихачев. РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T12:19
2023-09-01T12:59
специальная военная операция на украине
украина
курская область
алексей лихачев
роман старовойт
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
энергодар
россия
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СОЧИ/МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Объекты российской атомной инфраструктуры остаются целями ударов киевских властей, заявил глава Росатома Алексей Лихачев."Мы видим, что атомная инфраструктура не выходит из целей киевских властей, это очень беспокоит", - сказал журналистам Лихачев в рамках открытого урока в "Сириусе". Открытый урок просветительского марафона, организованного российским обществом "Знание", Лихачев провел в пятницу для студентов президентского лицея федеральной территории "Сириус" на черноморском побережье.Лихачев коснулся темы безопасности Запорожской АЭС. Он напомнил, что в пятницу исполняется ровно год с начала работы миссии МАГАТЭ в Энергодаре на ЗАЭС. Глава Росатома выразил надежду на обеспечение полной безопасности атомной станции благодаря сотрудничеству с властями Запорожской области и МАГАТЭ. В целом, по оценке главы Росатома, руководству станции удаётся противостоять атакам и напряжённой обстановке в Энергодаре, это достигается, по его словам, благодаря слаженной совместной работе с вооружёнными силами России, Росгвардией, Ростехнадзором, министерством иностранных дел."Мы очень благодарны миссии МАГАТЭ и вообще Всемирному ядерному агентству за серьезное взаимодействие и за поддержку нашей работы в Запорожье. В том числе благодаря их присутствию с ноября прошлого года прямых ударов по станции мы не фиксируем", - заявил Лихачев. Он добавил, что работникам Запорожской АЭС поступает много угроз со стороны Украины, на людей оказывается психологическое давление. При этом в самом Энергодаре ситуация остается напряженной, отметил Лихачев. "Есть прилеты по гражданской инфраструктуре, жилым домам, есть пострадавшие, к сожалению, и жертвы", - сказал он.По данным губернатора Курской области Романа Старовойта, утром в пятницу украинский БПЛА атаковал Курчатов, на территории которого находится АЭС. Беспилотник попал в нежилое здание, незначительно повредив фасад. Обошлось без пострадавших.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20230828/zaes-1892780822.html
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
украина
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украина, курская область, алексей лихачев, роман старовойт, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", энергодар, россия, сергей шойгу, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), магатэ, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Украина, Курская область, Алексей Лихачев, Роман Старовойт, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Энергодар, Россия, Сергей Шойгу, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), МАГАТЭ, Запорожская АЭС
Объекты атомной инфраструктуры остаются целями Украины, заявил Лихачев

Лихачев: объекты атомной инфраструктуры остаются целями украинских ударов

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкШестой энергоблок Запорожской АЭС
Шестой энергоблок Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Шестой энергоблок Запорожской АЭС. Архивное фото
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СОЧИ/МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Объекты российской атомной инфраструктуры остаются целями ударов киевских властей, заявил глава Росатома Алексей Лихачев.
"Мы видим, что атомная инфраструктура не выходит из целей киевских властей, это очень беспокоит", - сказал журналистам Лихачев в рамках открытого урока в "Сириусе". Открытый урок просветительского марафона, организованного российским обществом "Знание", Лихачев провел в пятницу для студентов президентского лицея федеральной территории "Сириус" на черноморском побережье.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
Глава МАГАТЭ заявил, что украинское наступление увеличивает риски для ЗАЭС
28 августа, 20:21
Лихачев коснулся темы безопасности Запорожской АЭС. Он напомнил, что в пятницу исполняется ровно год с начала работы миссии МАГАТЭ в Энергодаре на ЗАЭС. Глава Росатома выразил надежду на обеспечение полной безопасности атомной станции благодаря сотрудничеству с властями Запорожской области и МАГАТЭ. В целом, по оценке главы Росатома, руководству станции удаётся противостоять атакам и напряжённой обстановке в Энергодаре, это достигается, по его словам, благодаря слаженной совместной работе с вооружёнными силами России, Росгвардией, Ростехнадзором, министерством иностранных дел.
"Мы очень благодарны миссии МАГАТЭ и вообще Всемирному ядерному агентству за серьезное взаимодействие и за поддержку нашей работы в Запорожье. В том числе благодаря их присутствию с ноября прошлого года прямых ударов по станции мы не фиксируем", - заявил Лихачев. Он добавил, что работникам Запорожской АЭС поступает много угроз со стороны Украины, на людей оказывается психологическое давление. При этом в самом Энергодаре ситуация остается напряженной, отметил Лихачев. "Есть прилеты по гражданской инфраструктуре, жилым домам, есть пострадавшие, к сожалению, и жертвы", - сказал он.
По данным губернатора Курской области Романа Старовойта, утром в пятницу украинский БПЛА атаковал Курчатов, на территории которого находится АЭС. Беспилотник попал в нежилое здание, незначительно повредив фасад. Обошлось без пострадавших.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Марш националистов в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
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16 апреля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКурская областьАлексей ЛихачевРоман СтаровойтГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"ЭнергодарРоссияСергей ШойгуФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)МАГАТЭЗапорожская АЭС
 
 
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