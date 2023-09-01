https://ria.ru/20230901/udary-1893620963.html

Объекты атомной инфраструктуры остаются целями Украины, заявил Лихачев

Объекты атомной инфраструктуры остаются целями Украины, заявил Лихачев - РИА Новости, 01.09.2023

Объекты атомной инфраструктуры остаются целями Украины, заявил Лихачев

Объекты российской атомной инфраструктуры остаются целями ударов киевских властей, заявил глава Росатома Алексей Лихачев. РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T12:19

2023-09-01T12:19

2023-09-01T12:59

специальная военная операция на украине

украина

курская область

алексей лихачев

роман старовойт

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

энергодар

россия

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СОЧИ/МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Объекты российской атомной инфраструктуры остаются целями ударов киевских властей, заявил глава Росатома Алексей Лихачев."Мы видим, что атомная инфраструктура не выходит из целей киевских властей, это очень беспокоит", - сказал журналистам Лихачев в рамках открытого урока в "Сириусе". Открытый урок просветительского марафона, организованного российским обществом "Знание", Лихачев провел в пятницу для студентов президентского лицея федеральной территории "Сириус" на черноморском побережье.Лихачев коснулся темы безопасности Запорожской АЭС. Он напомнил, что в пятницу исполняется ровно год с начала работы миссии МАГАТЭ в Энергодаре на ЗАЭС. Глава Росатома выразил надежду на обеспечение полной безопасности атомной станции благодаря сотрудничеству с властями Запорожской области и МАГАТЭ. В целом, по оценке главы Росатома, руководству станции удаётся противостоять атакам и напряжённой обстановке в Энергодаре, это достигается, по его словам, благодаря слаженной совместной работе с вооружёнными силами России, Росгвардией, Ростехнадзором, министерством иностранных дел."Мы очень благодарны миссии МАГАТЭ и вообще Всемирному ядерному агентству за серьезное взаимодействие и за поддержку нашей работы в Запорожье. В том числе благодаря их присутствию с ноября прошлого года прямых ударов по станции мы не фиксируем", - заявил Лихачев. Он добавил, что работникам Запорожской АЭС поступает много угроз со стороны Украины, на людей оказывается психологическое давление. При этом в самом Энергодаре ситуация остается напряженной, отметил Лихачев. "Есть прилеты по гражданской инфраструктуре, жилым домам, есть пострадавшие, к сожалению, и жертвы", - сказал он.По данным губернатора Курской области Романа Старовойта, утром в пятницу украинский БПЛА атаковал Курчатов, на территории которого находится АЭС. Беспилотник попал в нежилое здание, незначительно повредив фасад. Обошлось без пострадавших.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20230828/zaes-1892780822.html

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

украина

курская область

энергодар

россия

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