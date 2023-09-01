Рейтинг@Mail.ru
В Белоруссии начались учения ОДКБ "Боевое братство — 2023" - РИА Новости, 01.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:04 01.09.2023 (обновлено: 12:50 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/ucheniya-1893617086.html
В Белоруссии начались учения ОДКБ "Боевое братство — 2023"
В Белоруссии начались учения ОДКБ "Боевое братство — 2023" - РИА Новости, 01.09.2023
В Белоруссии начались учения ОДКБ "Боевое братство — 2023"
Военные учения контингентов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Боевое братство — 2023" официально стартовали на территории Белоруссии,... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T12:04
2023-09-01T12:50
безопасность
белоруссия
одкб
брест
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893615945_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_d84e0ad257bed01258591fcb792396e2.jpg
БРЕСТ, 1 сен — РИА Новости. Военные учения контингентов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Боевое братство — 2023" официально стартовали на территории Белоруссии, маневры продлятся по 6 сентября, передает корреспондент РИА Новости. Минск в 2023 году председательствует в ОДКБ, в которую входят шесть государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Все страны, кроме Армении, направили в республику своих военных.В пятницу на площади церемониалов мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" состоялась церемония открытия учений. Перед строем военнослужащих, рядом с Вечным огнем мемориального комплекса установили семь флагштоков, на которых закреплены флаги Организации Договора о коллективной безопасности и стран — участниц организации. В мероприятии участвовали генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетов, начальник объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров, начальник генштаба Вооруженных сил Белоруссии Виктор Гулевич, первый заместитель госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Павел Муравейко, председатель Брестского областного исполнительного комитета Юрий Шулейко. Участники церемонии отдали дань уважения воинам, погибшим при защите Брестской крепости в Великую Отечественную войну, почтив их память минутой молчания и возложив цветы к Вечному огню. Всего на территории республики проводится сразу несколько учений. Так, помимо основных оперативно-стратегических маневров, в программе указаны специальные мероприятия для разведки, медиков и формирований РХБ защиты. Военные расположатся на полигонах и участках местности Брестской, Гродненской и Минской областей республики. Учения "Боевое братство — 2023" проводятся в соответствии с планом совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2023 год. В них участвуют воинские контингенты, оперативные группы, полицейские (милицейские) силы, подразделения министерств по чрезвычайным ситуациям государств ОДКБ, оперативные группы объединенного штаба и секретариата ОДКБ, подразделения государственного пограничного комитета Белоруссии. Всего задействованы более 2500 военнослужащих и свыше 500 единиц вооружения, военной и специальной техники. Министр обороны принимающей стороны Виктор Хренин ранее отметил, что основной контингент — от белорусских вооруженных сил, а прибывших военных из других стран немного. Сами же учения, по его словам, больше носят штабной характер.
https://ria.ru/20230831/nablyudateli-1893419316.html
https://ria.ru/20230828/ucheniya-1892635226.html
белоруссия
брест
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893615945_7:0:1144:853_1920x0_80_0_0_1d97f813af6c19af03d4e5f3dd3353ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, белоруссия, одкб, брест
Безопасность, Белоруссия, ОДКБ, Брест
В Белоруссии начались учения ОДКБ "Боевое братство — 2023"

В Белоруссии официально стартовали учения ОДКБ "Боевое братство — 2023"

© Фото : ОДКБ/TelegramУчения ОДКБ "Боевое братство — 2023" стартовали на территории Белоруссии
Учения ОДКБ Боевое братство — 2023 стартовали на территории Белоруссии - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© Фото : ОДКБ/Telegram
Учения ОДКБ "Боевое братство — 2023" стартовали на территории Белоруссии
Читать ria.ru в
БРЕСТ, 1 сен — РИА Новости. Военные учения контингентов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Боевое братство — 2023" официально стартовали на территории Белоруссии, маневры продлятся по 6 сентября, передает корреспондент РИА Новости.
Минск в 2023 году председательствует в ОДКБ, в которую входят шесть государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Все страны, кроме Армении, направили в республику своих военных.
В пятницу на площади церемониалов мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" состоялась церемония открытия учений. Перед строем военнослужащих, рядом с Вечным огнем мемориального комплекса установили семь флагштоков, на которых закреплены флаги Организации Договора о коллективной безопасности и стран — участниц организации.
В мероприятии участвовали генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетов, начальник объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров, начальник генштаба Вооруженных сил Белоруссии Виктор Гулевич, первый заместитель госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Павел Муравейко, председатель Брестского областного исполнительного комитета Юрий Шулейко.
Учения стран ОДКБ - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
Польша не ответила на приглашение прислать наблюдателей на учения ОДКБ
Вчера, 15:35
Участники церемонии отдали дань уважения воинам, погибшим при защите Брестской крепости в Великую Отечественную войну, почтив их память минутой молчания и возложив цветы к Вечному огню.
Всего на территории республики проводится сразу несколько учений. Так, помимо основных оперативно-стратегических маневров, в программе указаны специальные мероприятия для разведки, медиков и формирований РХБ защиты.
Военные расположатся на полигонах и участках местности Брестской, Гродненской и Минской областей республики.
Учения "Боевое братство — 2023" проводятся в соответствии с планом совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2023 год. В них участвуют воинские контингенты, оперативные группы, полицейские (милицейские) силы, подразделения министерств по чрезвычайным ситуациям государств ОДКБ, оперативные группы объединенного штаба и секретариата ОДКБ, подразделения государственного пограничного комитета Белоруссии.
Всего задействованы более 2500 военнослужащих и свыше 500 единиц вооружения, военной и специальной техники. Министр обороны принимающей стороны Виктор Хренин ранее отметил, что основной контингент — от белорусских вооруженных сил, а прибывших военных из других стран немного. Сами же учения, по его словам, больше носят штабной характер.
Учения ОДКБ - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
Предстоящие учения ОДКБ не направлены против третьих стран, заявили в штабе
28 августа, 12:23
 
БезопасностьБелоруссияОДКББрест
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала