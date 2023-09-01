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С паршивой овцы хоть шерсти клок: Штаты доигрались - РИА Новости, 01.09.2023
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08:00 01.09.2023 (обновлено: 10:42 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/shtaty-1893505958.html
С паршивой овцы хоть шерсти клок: Штаты доигрались
С паршивой овцы хоть шерсти клок: Штаты доигрались - РИА Новости, 01.09.2023
С паршивой овцы хоть шерсти клок: Штаты доигрались
С паршивой овцы хоть шерсти клок — примерно так в Китае воспринимают четырехдневный визит министра торговли США Джины Раймондо. Итог такового, мягко говоря,... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T08:00
2023-09-01T10:42
цены на нефть
китай
си цзиньпин
большая двадцатка
сша
вашингтон (штат)
брикс
мвф
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С паршивой овцы хоть шерсти клок — примерно так в Китае воспринимают четырехдневный визит министра торговли США Джины Раймондо. Итог такового, мягко говоря, нематериален: договорились создать "новые каналы связи" и прочие комиссии по разрешению всяческих торговых споров. А споры — добавим — они прежде всего по поводу бесчисленных санкций и прочих ограничений, которыми США обложили торговлю с Китаем по выдуманным поводам или вообще без повода.Все прочее в ходе поездки — слова, хотя те бывают и интересными. Они могут, например, отражать абсолютно лишенную логики позицию Вашингтона: Китай надо давить и ограничивать, но при этом с ним нужно торговать и сотрудничать.По части важных слов: по мнению Раймондо, стабильные торговые отношения между двумя странами — это "то, чего от нас хочет мир". Не Вашингтон в данном случае, а именно мир.Дело в том, что через несколько дней в Индии будет заседать очередной саммит G20. Эта встреча лидеров двадцати крупнейших экономик мира может оказаться, как и год назад, бесполезной перед лицом надвигающегося глобального кризиса, то есть показать ненужность самого механизма "Двадцатки". И все знают, что причина его развала — неудачные санкции против России и Китая, от которых плохо странам, всеми силами старающимся держаться подальше от геополитических забав больших держав.В январе этого года в США вышла статья бывшего министра финансов США Генри Полсона, который участвовал в разгребании аналогичного кризиса в 2008 году. Он говорит: тогда Вашингтон и Пекин работали в полном контакте — и с кризисом мир справился. А сейчас — вряд ли, потому что контакта нет. Значит, надо менять всю схему отношений двух первых экономик мира.Добавим: если такой схемы лидеры G20 не увидят, то будут разбираться с кризисом как-то сами, в обход вызвавших его западников. Через механизм расширившегося БРИКС или через любые другие. Хотя хотели бы — об этом Раймондо и говорит, — чтобы восстановилась торговля США и КНР, ключевой мотор мировой экономики, дающий, по некоторым оценкам, до половины ее роста. Правда, еще остаются попытки Америки не дать также Европе и прочим союзникам работать с Китаем.Джина Раймондо — из той фракции в раздерганном политическом классе США, что выступает за какую-то нормальность с Пекином. За ней стоят корпорации типа Boeing, которая только что радостно объявила, что снова начинает экспорт самолетов в Китай. За ней также стоят люди, напоминающие, что идея максимального развода двух первых экономик мира с сокращением их товарооборота (а оно этим летом налицо) ведет к инфляции и прочему разгрому бизнеса внутри США, а впереди выборы.Но фракций в Америке много. На самом правом фланге республиканцев обитают люди, готовые обвинить Китай в постоянной засылке в Америку НЛО (и это не шутка), они говорят о создании независимой комиссии по расследованию этого безобразия. На том же фланге или рядом — те, кто требует полного запрета сотрудничества с Китаем в любых отраслях, связанных с высокими технологиями. Этих людей уговаривают: давайте хотя бы обложим санкциями стратегически важные сферы бизнеса (полный развод только там), но уговорим Китай сохранить любовь в любых других сферах.Собственно, Министерство торговли этим и занято — решает, как можно одновременно разводиться и сохранять любовь, да еще и не обрушивая при этом мировые рынки. Пекин относится к этой ситуации философски — по упомянутой поговорке насчет клока шерсти.Но философский настрой рушится, когда одновременно США затевают против глобального конкурента на удивление лживую кампанию клеветы. Заголовки типа "Дорога Китая к развалу" или "Си Цзиньпин: эра застоя" стали нормой (взяты из одного свежего выпуска Foreign Affairs). Копаются в статистике уже даже не квартальной, а месячной, ищут, где у Китая снижаются те или иные кривые либо разорилась та или иная компания. Аудитория — мы и в целом Глобальный Юг.Правда, аудитория эта видит, что по итогам… нет, не прошлого месяца, а второго квартала экономика Китая выросла на 6,3 процента, а США — на 2,4, с оценками от МВФ по итогам года в 5,2 и 1,8 процента. Ну а Великобритания в том же втором квартале выдала 0,4 процента, Франция — 0,9, а Германия — минус 0,1. Вот такая "дорога к развалу".
https://ria.ru/20230830/ukraina-1893002603.html
https://ria.ru/20230824/zavisimost-1891836393.html
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китай
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Дмитрий Косырев
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цены на нефть, китай, си цзиньпин, большая двадцатка, сша, вашингтон (штат), брикс, мвф, аналитика
Цены на нефть, Китай, Си Цзиньпин, Большая двадцатка, США, Вашингтон (штат), БРИКС, МВФ, Аналитика

С паршивой овцы хоть шерсти клок: Штаты доигрались

© AP Photo / Andy WongМинистр торговли США Джина Раймондо и заместитель премьера Государственного совета КНР Хэ Лифэн во вермя встречи в Пекине
Министр торговли США Джина Раймондо и заместитель премьера Государственного совета КНР Хэ Лифэн во вермя встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© AP Photo / Andy Wong
Министр торговли США Джина Раймондо и заместитель премьера Государственного совета КНР Хэ Лифэн во вермя встречи в Пекине
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Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
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С паршивой овцы хоть шерсти клок — примерно так в Китае воспринимают четырехдневный визит министра торговли США Джины Раймондо. Итог такового, мягко говоря, нематериален: договорились создать "новые каналы связи" и прочие комиссии по разрешению всяческих торговых споров. А споры — добавим — они прежде всего по поводу бесчисленных санкций и прочих ограничений, которыми США обложили торговлю с Китаем по выдуманным поводам или вообще без повода.
Все прочее в ходе поездки — слова, хотя те бывают и интересными. Они могут, например, отражать абсолютно лишенную логики позицию Вашингтона: Китай надо давить и ограничивать, но при этом с ним нужно торговать и сотрудничать.
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По части важных слов: по мнению Раймондо, стабильные торговые отношения между двумя странами — это "то, чего от нас хочет мир". Не Вашингтон в данном случае, а именно мир.
Дело в том, что через несколько дней в Индии будет заседать очередной саммит G20. Эта встреча лидеров двадцати крупнейших экономик мира может оказаться, как и год назад, бесполезной перед лицом надвигающегося глобального кризиса, то есть показать ненужность самого механизма "Двадцатки". И все знают, что причина его развала — неудачные санкции против России и Китая, от которых плохо странам, всеми силами старающимся держаться подальше от геополитических забав больших держав.
В январе этого года в США вышла статья бывшего министра финансов США Генри Полсона, который участвовал в разгребании аналогичного кризиса в 2008 году. Он говорит: тогда Вашингтон и Пекин работали в полном контакте — и с кризисом мир справился. А сейчас — вряд ли, потому что контакта нет. Значит, надо менять всю схему отношений двух первых экономик мира.
Добавим: если такой схемы лидеры G20 не увидят, то будут разбираться с кризисом как-то сами, в обход вызвавших его западников. Через механизм расширившегося БРИКС или через любые другие. Хотя хотели бы — об этом Раймондо и говорит, — чтобы восстановилась торговля США и КНР, ключевой мотор мировой экономики, дающий, по некоторым оценкам, до половины ее роста. Правда, еще остаются попытки Америки не дать также Европе и прочим союзникам работать с Китаем.
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Джина Раймондо — из той фракции в раздерганном политическом классе США, что выступает за какую-то нормальность с Пекином. За ней стоят корпорации типа Boeing, которая только что радостно объявила, что снова начинает экспорт самолетов в Китай. За ней также стоят люди, напоминающие, что идея максимального развода двух первых экономик мира с сокращением их товарооборота (а оно этим летом налицо) ведет к инфляции и прочему разгрому бизнеса внутри США, а впереди выборы.
Но фракций в Америке много. На самом правом фланге республиканцев обитают люди, готовые обвинить Китай в постоянной засылке в Америку НЛО (и это не шутка), они говорят о создании независимой комиссии по расследованию этого безобразия. На том же фланге или рядом — те, кто требует полного запрета сотрудничества с Китаем в любых отраслях, связанных с высокими технологиями. Этих людей уговаривают: давайте хотя бы обложим санкциями стратегически важные сферы бизнеса (полный развод только там), но уговорим Китай сохранить любовь в любых других сферах.
Собственно, Министерство торговли этим и занято — решает, как можно одновременно разводиться и сохранять любовь, да еще и не обрушивая при этом мировые рынки. Пекин относится к этой ситуации философски — по упомянутой поговорке насчет клока шерсти.
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Но философский настрой рушится, когда одновременно США затевают против глобального конкурента на удивление лживую кампанию клеветы. Заголовки типа "Дорога Китая к развалу" или "Си Цзиньпин: эра застоя" стали нормой (взяты из одного свежего выпуска Foreign Affairs). Копаются в статистике уже даже не квартальной, а месячной, ищут, где у Китая снижаются те или иные кривые либо разорилась та или иная компания. Аудитория — мы и в целом Глобальный Юг.
Правда, аудитория эта видит, что по итогам… нет, не прошлого месяца, а второго квартала экономика Китая выросла на 6,3 процента, а США — на 2,4, с оценками от МВФ по итогам года в 5,2 и 1,8 процента. Ну а Великобритания в том же втором квартале выдала 0,4 процента, Франция — 0,9, а Германия — минус 0,1. Вот такая "дорога к развалу".
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