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Шойгу назвал условие для продления зерновой сделки
Шойгу назвал условие для продления зерновой сделки - РИА Новости, 01.09.2023
Шойгу назвал условие для продления зерновой сделки
Зерновая сделка была остановлена не по вине России, ее можно продлить, если выполнить все обещания перед РФ, сообщил в пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T17:10
2023-09-01T17:10
2023-09-01T18:12
сергей шойгу
зерновая сделка
турция
в мире
хакан фидан
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Зерновая сделка была остановлена не по вине России, ее можно продлить, если выполнить все обещания перед РФ, сообщил в пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу."Дела последних месяцев - это зерновая сделка, к которой мы приложили максимум усилий. Она была инициирована уважаемым господином Реджепом Тайипом Эрдоганом. Сегодня не по нашей вине, но она остановлена. И здесь мы можем сказать только одно, что если выполнить все то, что было обещано России, то сделка будет продлена. Но оказалось, что это сделать сложнее, чем выстраивать новые коридоры, новые наземные маршруты", - сказал Сергей Шойгу на встрече с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.Глава российского военного ведомства также поздравил Фидана с назначением на новую должность и отметил, что за время его работы в прошлой должности странам удалось сделать очень много нужного и полезного, как для России и Турции, так и для всего мира.
турция
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сергей шойгу, зерновая сделка, турция, в мире, хакан фидан, реджеп тайип эрдоган
Сергей Шойгу, Зерновая сделка, Турция, В мире, Хакан Фидан, Реджеп Тайип Эрдоган
Шойгу назвал условие для продления зерновой сделки
Шойгу допустил продление зерновой сделки при выполнении обещаний перед Россией