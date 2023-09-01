https://ria.ru/20230901/nato-1893630942.html

Глава МИД Швеции ответил на вопрос о возможном вступлении в НАТО

Глава МИД Швеции ответил на вопрос о возможном вступлении в НАТО - РИА Новости, 01.09.2023

Глава МИД Швеции ответил на вопрос о возможном вступлении в НАТО

Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём заявил, что не видит признаков того, что Турция откажется от ратификации заявки королевства в НАТО. РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T12:49

2023-09-01T12:49

2023-09-01T12:49

швеция

финляндия

турция

реджеп тайип эрдоган

майкл маккол

евросоюз

нато

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём заявил, что не видит признаков того, что Турция откажется от ратификации заявки королевства в НАТО. "Я не вижу никаких признаков того, что они откажутся (от ратификации заявки - ред.)", - сказал Билльстрём на совместной пресс-конференции с председателем комитета палаты представителей по иностранным делам Майклом Макколом. В июле Билльстрём заявил, что турецкий парламент может ратифицировать заявку Швеции в НАТО "в любое время", это может произойти до октября, когда турецкий парламент вернется с летних каникул. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее сообщил, что пока не известно, как долго турецкий парламент будет рассматривать заявку Швеции на членство в НАТО. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила окончательного венгерского и турецкого одобрения. Швеция как член Евросоюза на переговорах с Эрдоганом в Вильнюсе перед саммитом НАТО согласилась, в обмен на ратификацию заявки, способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО подчеркивал, что, в принципе, вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны".

https://ria.ru/20230605/nato-1876104596.html

швеция

финляндия

турция

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швеция, финляндия, турция, реджеп тайип эрдоган, майкл маккол, евросоюз, нато