https://ria.ru/20230901/nato-1893630942.html
Глава МИД Швеции ответил на вопрос о возможном вступлении в НАТО
Глава МИД Швеции ответил на вопрос о возможном вступлении в НАТО - РИА Новости, 01.09.2023
Глава МИД Швеции ответил на вопрос о возможном вступлении в НАТО
Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём заявил, что не видит признаков того, что Турция откажется от ратификации заявки королевства в НАТО. РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T12:49
2023-09-01T12:49
2023-09-01T12:49
швеция
финляндия
турция
реджеп тайип эрдоган
майкл маккол
евросоюз
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789693235_0:47:3412:1966_1920x0_80_0_0_bf674f46ac3cca0ba32844b059163b77.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём заявил, что не видит признаков того, что Турция откажется от ратификации заявки королевства в НАТО. "Я не вижу никаких признаков того, что они откажутся (от ратификации заявки - ред.)", - сказал Билльстрём на совместной пресс-конференции с председателем комитета палаты представителей по иностранным делам Майклом Макколом. В июле Билльстрём заявил, что турецкий парламент может ратифицировать заявку Швеции в НАТО "в любое время", это может произойти до октября, когда турецкий парламент вернется с летних каникул. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее сообщил, что пока не известно, как долго турецкий парламент будет рассматривать заявку Швеции на членство в НАТО. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила окончательного венгерского и турецкого одобрения. Швеция как член Евросоюза на переговорах с Эрдоганом в Вильнюсе перед саммитом НАТО согласилась, в обмен на ратификацию заявки, способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО подчеркивал, что, в принципе, вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны".
https://ria.ru/20230605/nato-1876104596.html
швеция
финляндия
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789693235_365:0:3048:2012_1920x0_80_0_0_9e67ab8a88c771748f58a4398bbcf399.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
швеция, финляндия, турция, реджеп тайип эрдоган, майкл маккол, евросоюз, нато
Швеция, Финляндия, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Майкл Маккол, Евросоюз, НАТО
Глава МИД Швеции ответил на вопрос о возможном вступлении в НАТО
Глава МИД Швеции не увидел признаков того, что Турция не примет страну в НАТО