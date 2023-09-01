https://ria.ru/20230901/mladenets-1893718094.html

Стюардесса сообщила подробности спасения младенца на борту самолета

Стюардесса сообщила подробности спасения младенца на борту самолета - РИА Новости, 01.09.2023

Стюардесса сообщила подробности спасения младенца на борту самолета

Бортпроводница "Аэрофлота" Людмила Лелюк, участвовавшая в спасении двухнедельного младенца на борту рейса Москва — Сочи 28 августа, рассказала РИА Новости, как... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T16:55

2023-09-01T16:55

2023-09-01T17:22

хорошие новости

россия

здоровье - общество

виталий савельев

аэрофлот

ребенок

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_0:311:2982:1988_1920x0_80_0_0_e71bd5064c26e02b15ab9f081176bc06.jpg

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Бортпроводница "Аэрофлота" Людмила Лелюк, участвовавшая в спасении двухнедельного младенца на борту рейса Москва — Сочи 28 августа, рассказала РИА Новости, как удалось провести массаж сердца и реанимировать переставшего дышать ребенка. Стюардесса отметила, что у нее не было никаких раздумий, так как "время шло на минуты, секунды". А после спасения малыша, призналась девушка, она "очень сильно обрадовалась и даже расплакалась". "На десятом нажатии ребенок вздохнул, и я почувствовала, что он начал дышать", — рассказала агентству Лелюк.Во время посадки рейса SU 1118 Москва — Сочи 28 августа в салоне самолета внезапно перестал дышать 13-дневный младенец, находившийся на борту с родителями. Среди пассажиров врачей не оказалось, поэтому бортпроводники оказали ребенку первую помощь и провели сердечно-легочную реанимацию. Благодаря их действиям пассажир смог самостоятельно задышать. Сразу после посадки и открытия двери врачи скорой помощи осмотрели младенца и госпитализировали. По информации, поступившей из городской клинической больницы позже, жизни ребенка сейчас ничто не угрожает. После реанимации Лелюк весь оставшийся полет сидела рядом с ребенком и его родителями. "Я держала кислородную маску и контролировала ситуацию, потому что думала, что приступ может повториться. Я была рядом до конца полета и до того момента, пока не пришли работники медицинской службы", — отметила бортпроводница. Как стало известно РИА Новости, это не первая спасенная жизнь в карьере стюардессы. "Нам нередко приходится оказывать медицинскую помощь на борту. Например, приступ эпилепсии. Когда я увидела, что у взрослого человека происходит приступ эпилепсии, я с коллегами оказала всю необходимую помощь", — вспомнила собеседница агентства.Накануне пресс-служба Минтранса сообщила, что бортпроводников — помимо Людмилы Лелюк это Анастасия Калитенко, Анна Лескова, Ольга Саплина и Марина Фролова — представят к наградам. В авиакомпании сотрудников премировали и также поощрили высшей корпоративной наградой — знаком "Отличник Аэрофлота".

https://ria.ru/20230831/bortprovodniki-1893352972.html

https://ria.ru/20210706/bortprovodnitsa-1740163086.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, здоровье - общество, виталий савельев, аэрофлот, ребенок