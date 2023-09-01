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Стюардесса сообщила подробности спасения младенца на борту самолета - РИА Новости, 01.09.2023
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Хорошие новости
 
16:55 01.09.2023 (обновлено: 17:22 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/mladenets-1893718094.html
Стюардесса сообщила подробности спасения младенца на борту самолета
Стюардесса сообщила подробности спасения младенца на борту самолета - РИА Новости, 01.09.2023
Стюардесса сообщила подробности спасения младенца на борту самолета
Бортпроводница "Аэрофлота" Людмила Лелюк, участвовавшая в спасении двухнедельного младенца на борту рейса Москва — Сочи 28 августа, рассказала РИА Новости, как... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T16:55
2023-09-01T17:22
хорошие новости
россия
здоровье - общество
виталий савельев
аэрофлот
ребенок
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Бортпроводница "Аэрофлота" Людмила Лелюк, участвовавшая в спасении двухнедельного младенца на борту рейса Москва — Сочи 28 августа, рассказала РИА Новости, как удалось провести массаж сердца и реанимировать переставшего дышать ребенка. Стюардесса отметила, что у нее не было никаких раздумий, так как "время шло на минуты, секунды". А после спасения малыша, призналась девушка, она "очень сильно обрадовалась и даже расплакалась". &quot;На десятом нажатии ребенок вздохнул, и я почувствовала, что он начал дышать&quot;, — рассказала агентству Лелюк.Во время посадки рейса SU 1118 Москва — Сочи 28 августа в салоне самолета внезапно перестал дышать 13-дневный младенец, находившийся на борту с родителями. Среди пассажиров врачей не оказалось, поэтому бортпроводники оказали ребенку первую помощь и провели сердечно-легочную реанимацию. Благодаря их действиям пассажир смог самостоятельно задышать. Сразу после посадки и открытия двери врачи скорой помощи осмотрели младенца и госпитализировали. По информации, поступившей из городской клинической больницы позже, жизни ребенка сейчас ничто не угрожает. После реанимации Лелюк весь оставшийся полет сидела рядом с ребенком и его родителями. "Я держала кислородную маску и контролировала ситуацию, потому что думала, что приступ может повториться. Я была рядом до конца полета и до того момента, пока не пришли работники медицинской службы", — отметила бортпроводница. Как стало известно РИА Новости, это не первая спасенная жизнь в карьере стюардессы. "Нам нередко приходится оказывать медицинскую помощь на борту. Например, приступ эпилепсии. Когда я увидела, что у взрослого человека происходит приступ эпилепсии, я с коллегами оказала всю необходимую помощь", — вспомнила собеседница агентства.Накануне пресс-служба Минтранса сообщила, что бортпроводников — помимо Людмилы Лелюк это Анастасия Калитенко, Анна Лескова, Ольга Саплина и Марина Фролова — представят к наградам. В авиакомпании сотрудников премировали и также поощрили высшей корпоративной наградой — знаком "Отличник Аэрофлота".
https://ria.ru/20230831/bortprovodniki-1893352972.html
https://ria.ru/20210706/bortprovodnitsa-1740163086.html
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россия, здоровье - общество, виталий савельев, аэрофлот, ребенок
Хорошие новости, Россия, Здоровье - Общество, Виталий Савельев, Аэрофлот, ребенок
Стюардесса сообщила подробности спасения младенца на борту самолета

Стюардесса "Аэрофлота" рассказала о спасении двухнедельного младенца в самолете

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Бортпроводница "Аэрофлота" Людмила Лелюк, участвовавшая в спасении двухнедельного младенца на борту рейса Москва — Сочи 28 августа, рассказала РИА Новости, как удалось провести массаж сердца и реанимировать переставшего дышать ребенка.
Стюардесса отметила, что у нее не было никаких раздумий, так как "время шло на минуты, секунды". А после спасения малыша, призналась девушка, она "очень сильно обрадовалась и даже расплакалась".
«

"На десятом нажатии ребенок вздохнул, и я почувствовала, что он начал дышать", — рассказала агентству Лелюк.

Во время посадки рейса SU 1118 Москва — Сочи 28 августа в салоне самолета внезапно перестал дышать 13-дневный младенец, находившийся на борту с родителями. Среди пассажиров врачей не оказалось, поэтому бортпроводники оказали ребенку первую помощь и провели сердечно-легочную реанимацию. Благодаря их действиям пассажир смог самостоятельно задышать. Сразу после посадки и открытия двери врачи скорой помощи осмотрели младенца и госпитализировали. По информации, поступившей из городской клинической больницы позже, жизни ребенка сейчас ничто не угрожает.
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Бортпроводников, спасших младенца в самолете, представят к награде
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После реанимации Лелюк весь оставшийся полет сидела рядом с ребенком и его родителями.
"Я держала кислородную маску и контролировала ситуацию, потому что думала, что приступ может повториться. Я была рядом до конца полета и до того момента, пока не пришли работники медицинской службы", — отметила бортпроводница.
Как стало известно РИА Новости, это не первая спасенная жизнь в карьере стюардессы.
"Нам нередко приходится оказывать медицинскую помощь на борту. Например, приступ эпилепсии. Когда я увидела, что у взрослого человека происходит приступ эпилепсии, я с коллегами оказала всю необходимую помощь", — вспомнила собеседница агентства.
Накануне пресс-служба Минтранса сообщила, что бортпроводников — помимо Людмилы Лелюк это Анастасия Калитенко, Анна Лескова, Ольга Саплина и Марина Фролова — представят к наградам. В авиакомпании сотрудников премировали и также поощрили высшей корпоративной наградой — знаком "Отличник Аэрофлота".
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