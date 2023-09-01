https://ria.ru/20230901/minullina-1893636502.html

Минуллина: форум "Ростки" - отправная точка для новых инвестпроектов

Минуллина: форум "Ростки" - отправная точка для новых инвестпроектов - РИА Новости, 01.09.2023

Минуллина: форум "Ростки" - отправная точка для новых инвестпроектов

Первый российско-китайский форум "Ростки", который пройдет в Казани 7-8 сентября, уже вызвал большой интерес у бизнеса обеих стран. В нем планируют принять... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T13:08

2023-09-01T13:08

2023-09-01T14:10

республика татарстан

казань

талия минуллина

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Первый российско-китайский форум "Ростки", который пройдет в Казани 7-8 сентября, уже вызвал большой интерес у бизнеса обеих стран. В нем планируют принять участие представители более 50 российских регионов и двух десятков провинций и городов КНР, федеральных органов власти, ведущих промышленных корпораций, российско-китайских деловых объединений, гости из 20 стран - всего свыше 3 тысяч человек. По мнению организаторов, форум послужит отправной точкой для реализации новых инвестиционных проектов и создания совместных производств с китайскими партнерами. О том, как идет подготовка к форуму, каковы его основные задачи и какие темы станут главными для обсуждения, рассказала руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.- Талия Ильгизовна, для чего был задуман международный форум "Ростки"?- Как вы знаете, в этом году состоялся визит в Москву председателя КНР Си Цзиньпина. По итогам встречи президента РФ Владимира Путина и Си Цзиньпина были обозначены восемь направлений российско-китайского экономического сотрудничества стратегического характера. Это торговля, логистика, финансы, энергетика, глубокая переработка ресурсов, технологии, промышленная кооперация и сельское хозяйство. Чтобы эти планы реализовывать, нам нужны площадки - встречаться, общаться.Такой точечной площадкой для работы регионов России и провинций Китая и может стать форум "Ростки". Мы думаем, что благодаря удобному местоположению, развитой инфраструктуре площадка в Казани покажет хорошие результаты в части договоренностей бизнеса. Особенно с учетом современных трендов в области станкостроения, технологического сектора в целом. Нужно встречаться, общаться, создавать совместные проекты, договариваться по поводу интеллектуальных прав на совместные разработки. Для этого и задумывалась наша площадка, чтобы можно было реализовать планы высокого уровня, но локально приземлить их здесь. Наши предприятия занимают активную позицию, они готовы работать.- Кто заявился на участие в форуме?- Сегодня регистрацию уже прошли более 50 регионов России, некоторые из них будут представлены губернаторами. Будут участвовать и представители органов власти, например, Совета Федерации, Минэкономразвития РФ, Минпромторга РФ, министерства труда и соцзащиты РФ. Приедет много российских экспертов, представителей промышленности и бизнеса, конечно. Заявили об участии, например, Российский экспортный центр, Сбербанк.Со стороны Китая также летят официальные делегации, в том числе представители посольства КНР в РФ, китайских провинций Аньхой, Гуйчжоу, Хубей, Цинхай, Юньнань, Шаньдун, Хэйлунцзян, автономного района Внутренняя Монголия, Синьцзян-Уйгурского автономного района, городов Чунцин, Ханчжоу, Шэньчжэнь, крупных промышленных корпораций, бизнеса. Будет представлено много российско-китайских деловых объединений: Российско-китайский исследовательский центр цифровой экономики, Русско-Азиатский союз промышленников и предпринимателей, Российско-китайская торговая палата, Китайский совет по развитию международной торговли в России и другие.Кроме того, зарегистрировались на форум и гости из ЮАР, Турции, Сингапура, Венгрии, Вьетнама, Камеруна, Марокко, Белоруссии, Киргизии, Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, Ирана, Индии и других - всего более 20 стран.- Какова программа форума, какие мероприятия станут ключевыми?- В программе форума запланированы 42 деловые сессии по таким направлениям, как информационные технологии, машиностроение, финансы, транспорт, туризм, культура, здравоохранение, спорт, образование, инвестиции. Состоятся две большие выставки - по металлообработке, сварке, станкостроению, а также по автомобилестроению, где будет представлен китайский автопром: более 30 моделей автомобилей.Безусловно, одним из важных мероприятий станет пленарное заседание "Россия – Китай: экономическое сближение, крупные проекты, инфраструктурные перспективы". Думаю, не менее интересна будет сессия "Новый Шелковый путь: реализация проекта на территории РФ и влияние на глобальную экономику", посвященная транспорту и логистике. Сегодня активно развивается электронная торговля, растут транспортные потоки и грузооборот, это несет дополнительную нагрузку на логистическую инфраструктуру. Соответственно, все маршруты должны быть выстроены грамотно, международные транспортные коридоры должны быть на всех уровнях согласованы. Поэтому логистика - это тема номер один сегодня.Среди других интересные сессий - "Россия - Китай: таможня дает добро", "Как российским малым и средним предприятиям выйти на рынок КНР", лекция "Правила делового этикета на переговорах в Китае".Для построения совместного эффективного бизнеса надо знать культуру друг друга, пытаться понять ее, взаимопроникновение культур неизбежно. Поэтому значительную часть программы форума занимают гуманитарные, культурные мероприятия. Это показ драматической постановки китайско-российской актерской группы по произведению лауреата Нобелевской премии Мо Яня, молодежный фестиваль российско-китайской дружбы, включая мастер-классы китайской каллиграфии, турнир по китайской древней игре Вэйци, фестиваль китайского кино, шахматный турнир, концерт мирового, китайского и татарского музыкального наследия в исполнении студентов Казанской государственной консерватории из Китая (только в консерватории у нас учатся 226 студентов из КНР).Запланированы регулярный матч континентальной хоккейной лиги между командой "Ак Барс" и китайской командой "Куньлунь Ред Стар", показательные выступления мастеров восточных и национальных единоборств, проведение китайской чайной церемонии. Конечно же, для гостей - экскурсионные программы. Думаем, будет очень интересно.- Ставят ли организаторы определенные цели, например, по числу соглашений, которые планируется подписать на форуме?- Пока для нас это тестовая площадка, мы проводим форум первый раз, поэтому подобных обязательств нет. В ходе подготовки форума, конечно, обсуждались и соглашения, которые стороны готовы подписать на нашей площадке, но пока подписанты не готовы выходить с этими проектами в "открытое пространство". Но соглашения будут, и это еще раз говорит о том, что данная площадка сторонам нужна.- Нам интересен не только импорт из Китая, но и экспорт. Что республика хочет и может предложить партнерам?- Конечно, вопрос по экспорту нашей продукции тоже стоит, и мы рассматриваем его на нашей площадке. Но рынок Китая - огромный, высококонкурентный, поэтому чтобы там выстроить работу, нужно решить очень много вопросов - по лицензиям, разрешительной документации, позиционированию своей продукции, клиентуре и так далее.Однозначно мы можем поставлять туда продукты сельскохозяйственной переработки, продовольствие, определенные продукты нефтепереработки, готовую экспортоориентированную продукцию - такую, как вертолеты, самолеты, суда. Конечно, это тема сложная, но есть примеры российских компаний, которые пришли на китайский рынок со своим продуктом и хорошо себя там чувствуют. Поэтому надо все изучать, смотреть, насколько предприятие может себя позиционировать там правильно.- Форум "Ростки" будет ежегодным?- Пока мы думаем так: проведем, посмотрим, какими будут результаты, обратная связь. Если участники действительно посчитают эту площадку необходимой, сделаем форум ежегодным. В дальнейшем, если этот проект будут поддерживать, в том числе и власти, можно площадку развивать, организовать под неё еще много проектов, например, торговые ярмарки для населения, выступления невероятно зрелищного китайского цирка, музыкальные фестивали и многое другое. В перспективе это даст толчок и работе всего нашего гостинично-ресторанного бизнеса. Пока мы начинаем с промышленности.За последние 20 лет в КНР произошла очень серьезная научная трансформация. Если мы раньше смотрели на "Силиконовую долину", то сегодня такая мировая технологическая долина - это Китай. И если мы сейчас хотим замещать какие-то западные технологии, а мы сейчас очевидно хотим их замещать (одномоментно разработать и внедрить свои технологии - это и долго, и дорого, не каждое предприятие на это способно), нужно рассматривать КНР. Мы это понимаем. Так что, в краткосрочной перспективе это очень необходимая площадка.Сейчас мы хотим заземлить проект "Ростки" в Татарстане. Ведь не зря же девиз нашего форума - "Все в наших руках". Надо исходить из этого. Так что, приглашаем к сотрудничеству всех: приезжайте, договаривайтесь и работайте, тем более, что для бизнеса эта площадка - бесплатная.

https://ria.ru/20230831/kazan-1893326373.html

https://ria.ru/20230829/kazan-1892961639.html

https://ria.ru/20230831/tatarstan-1893393491.html

https://ria.ru/20230830/sotrudnichestvo-1893279425.html

казань

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

казань, талия минуллина