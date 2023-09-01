https://ria.ru/20230901/lavra-1893737037.html

На Украине начали проверку нарушений прав монахов Киевской лавры

На Украине начали проверку нарушений прав монахов Киевской лавры - РИА Новости, 01.09.2023

На Украине начали проверку нарушений прав монахов Киевской лавры

Представитель уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Михаил Спасов начал проверку фактов нарушений прав монахов и верующих канонической... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T17:57

2023-09-01T17:57

2023-09-01T17:57

религия

религия

украина

верховная рада украины

украинская православная церковь

киево-печерская лавра

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Представитель уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Михаил Спасов начал проверку фактов нарушений прав монахов и верующих канонической Украинской православной церкви со стороны представителей заповедника "Киево-Печерская лавра", сообщил в телеграм-канале адвокат Никита Чекман, представляющий интересы монастыря. "Уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека было открыто производство по ряду грубых нарушений работниками заповедника прав монахов и верующих Украинской православной церкви, и начата по данному поводу проверка. Ожидаем справедливых результатов. Все виновные должны понести ответственность", - написал Чекман в своем Telegram-канале. В подтверждение своих слов Чекман опубликовал ответ, подписанный представителем украинского омбудсмена Михаилом Спасовым. Ранее и.о. директора национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко заявил, что доступ для верующих на территорию Нижней лавры будет закрыт с 11 августа до тех пор, пока комиссия минкультуры Украины не вернет в госсобственность все корпуса лавры. Он уточнил, что монахи могут оставаться на территории обители, а в гостиницах, которые находятся в монастыре, будут организованы центры реабилитации военных. По информации Союза православных журналистов, минкультуры Украины закрыло доступ также преподавателям и студентам Киевской духовной академии и семинарии, прировняв их к "посетителям". Нижняя лавра - часть Киево-Печерской лавры, где расположены пещеры с мощами святых, братские корпуса монахов, гостиница для паломников, Киевская духовная академия и семинария, все оставшиеся в ведении УПЦ храмы лавры. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230826/lavra-1892349065.html

https://ria.ru/20230817/lavra-1890604100.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

религия, украина, верховная рада украины, украинская православная церковь, киево-печерская лавра