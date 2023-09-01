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На Украине начали проверку нарушений прав монахов Киевской лавры - РИА Новости, 01.09.2023
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Религия
 
17:57 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/lavra-1893737037.html
На Украине начали проверку нарушений прав монахов Киевской лавры
На Украине начали проверку нарушений прав монахов Киевской лавры - РИА Новости, 01.09.2023
На Украине начали проверку нарушений прав монахов Киевской лавры
Представитель уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Михаил Спасов начал проверку фактов нарушений прав монахов и верующих канонической... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T17:57
2023-09-01T17:57
религия
религия
украина
верховная рада украины
украинская православная церковь
киево-печерская лавра
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Представитель уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Михаил Спасов начал проверку фактов нарушений прав монахов и верующих канонической Украинской православной церкви со стороны представителей заповедника "Киево-Печерская лавра", сообщил в телеграм-канале адвокат Никита Чекман, представляющий интересы монастыря. "Уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека было открыто производство по ряду грубых нарушений работниками заповедника прав монахов и верующих Украинской православной церкви, и начата по данному поводу проверка. Ожидаем справедливых результатов. Все виновные должны понести ответственность", - написал Чекман в своем Telegram-канале. В подтверждение своих слов Чекман опубликовал ответ, подписанный представителем украинского омбудсмена Михаилом Спасовым. Ранее и.о. директора национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко заявил, что доступ для верующих на территорию Нижней лавры будет закрыт с 11 августа до тех пор, пока комиссия минкультуры Украины не вернет в госсобственность все корпуса лавры. Он уточнил, что монахи могут оставаться на территории обители, а в гостиницах, которые находятся в монастыре, будут организованы центры реабилитации военных. По информации Союза православных журналистов, минкультуры Украины закрыло доступ также преподавателям и студентам Киевской духовной академии и семинарии, прировняв их к "посетителям". Нижняя лавра - часть Киево-Печерской лавры, где расположены пещеры с мощами святых, братские корпуса монахов, гостиница для паломников, Киевская духовная академия и семинария, все оставшиеся в ведении УПЦ храмы лавры. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230826/lavra-1892349065.html
https://ria.ru/20230817/lavra-1890604100.html
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религия, украина, верховная рада украины, украинская православная церковь, киево-печерская лавра
Религия, Религия, Украина, Верховная Рада Украины, Украинская православная церковь, Киево-Печерская Лавра
На Украине начали проверку нарушений прав монахов Киевской лавры

На Украине начали проверку нарушений прав монахов Киевской лавры заповедником

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкКиево-Печерская Лавра
Киево-Печерская Лавра - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Киево-Печерская Лавра. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Представитель уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Михаил Спасов начал проверку фактов нарушений прав монахов и верующих канонической Украинской православной церкви со стороны представителей заповедника "Киево-Печерская лавра", сообщил в телеграм-канале адвокат Никита Чекман, представляющий интересы монастыря.
"Уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека было открыто производство по ряду грубых нарушений работниками заповедника прав монахов и верующих Украинской православной церкви, и начата по данному поводу проверка. Ожидаем справедливых результатов. Все виновные должны понести ответственность", - написал Чекман в своем Telegram-канале.
В подтверждение своих слов Чекман опубликовал ответ, подписанный представителем украинского омбудсмена Михаилом Спасовым.
Ранее и.о. директора национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко заявил, что доступ для верующих на территорию Нижней лавры будет закрыт с 11 августа до тех пор, пока комиссия минкультуры Украины не вернет в госсобственность все корпуса лавры. Он уточнил, что монахи могут оставаться на территории обители, а в гостиницах, которые находятся в монастыре, будут организованы центры реабилитации военных. По информации Союза православных журналистов, минкультуры Украины закрыло доступ также преподавателям и студентам Киевской духовной академии и семинарии, прировняв их к "посетителям".
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
Киево-Печерскую лавру закрыли для студентов Киевской духовной академии
26 августа, 08:10
Нижняя лавра - часть Киево-Печерской лавры, где расположены пещеры с мощами святых, братские корпуса монахов, гостиница для паломников, Киевская духовная академия и семинария, все оставшиеся в ведении УПЦ храмы лавры.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
СБУ предъявила обвинение защитнице Киево-Печерской лавры Кохановской
17 августа, 13:20
 
РелигияРелигияУкраинаВерховная Рада УкраиныУкраинская православная церковьКиево-Печерская Лавра
 
 
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