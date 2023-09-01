https://ria.ru/20230901/lavra-1893737037.html
На Украине начали проверку нарушений прав монахов Киевской лавры
На Украине начали проверку нарушений прав монахов Киевской лавры - РИА Новости, 01.09.2023
На Украине начали проверку нарушений прав монахов Киевской лавры
Представитель уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Михаил Спасов начал проверку фактов нарушений прав монахов и верующих канонической... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T17:57
2023-09-01T17:57
2023-09-01T17:57
религия
религия
украина
верховная рада украины
украинская православная церковь
киево-печерская лавра
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106474/47/1064744734_0:315:2933:1965_1920x0_80_0_0_eae8ceb7dbcc59d20c5517d6b107168f.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Представитель уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Михаил Спасов начал проверку фактов нарушений прав монахов и верующих канонической Украинской православной церкви со стороны представителей заповедника "Киево-Печерская лавра", сообщил в телеграм-канале адвокат Никита Чекман, представляющий интересы монастыря. "Уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека было открыто производство по ряду грубых нарушений работниками заповедника прав монахов и верующих Украинской православной церкви, и начата по данному поводу проверка. Ожидаем справедливых результатов. Все виновные должны понести ответственность", - написал Чекман в своем Telegram-канале. В подтверждение своих слов Чекман опубликовал ответ, подписанный представителем украинского омбудсмена Михаилом Спасовым. Ранее и.о. директора национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко заявил, что доступ для верующих на территорию Нижней лавры будет закрыт с 11 августа до тех пор, пока комиссия минкультуры Украины не вернет в госсобственность все корпуса лавры. Он уточнил, что монахи могут оставаться на территории обители, а в гостиницах, которые находятся в монастыре, будут организованы центры реабилитации военных. По информации Союза православных журналистов, минкультуры Украины закрыло доступ также преподавателям и студентам Киевской духовной академии и семинарии, прировняв их к "посетителям". Нижняя лавра - часть Киево-Печерской лавры, где расположены пещеры с мощами святых, братские корпуса монахов, гостиница для паломников, Киевская духовная академия и семинария, все оставшиеся в ведении УПЦ храмы лавры. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230826/lavra-1892349065.html
https://ria.ru/20230817/lavra-1890604100.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106474/47/1064744734_75:0:2804:2047_1920x0_80_0_0_d130518b9442a27b9d84e4ef296fb3f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия, украина, верховная рада украины, украинская православная церковь, киево-печерская лавра
Религия, Религия, Украина, Верховная Рада Украины, Украинская православная церковь, Киево-Печерская Лавра
На Украине начали проверку нарушений прав монахов Киевской лавры
На Украине начали проверку нарушений прав монахов Киевской лавры заповедником
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.
Представитель уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Михаил Спасов начал проверку фактов нарушений прав монахов и верующих канонической Украинской православной церкви со стороны представителей заповедника "Киево-Печерская лавра", сообщил в телеграм-канале
адвокат Никита Чекман, представляющий интересы монастыря.
"Уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека было открыто производство по ряду грубых нарушений работниками заповедника прав монахов и верующих Украинской православной церкви, и начата по данному поводу проверка. Ожидаем справедливых результатов. Все виновные должны понести ответственность", - написал Чекман в своем Telegram-канале.
В подтверждение своих слов Чекман опубликовал ответ, подписанный представителем украинского омбудсмена Михаилом Спасовым.
Ранее и.о. директора национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко заявил, что доступ для верующих на территорию Нижней лавры будет закрыт с 11 августа до тех пор, пока комиссия минкультуры Украины не вернет в госсобственность все корпуса лавры. Он уточнил, что монахи могут оставаться на территории обители, а в гостиницах, которые находятся в монастыре, будут организованы центры реабилитации военных. По информации Союза православных журналистов, минкультуры Украины закрыло доступ также преподавателям и студентам Киевской духовной академии и семинарии, прировняв их к "посетителям".
Киево-Печерскую лавру закрыли для студентов Киевской духовной академии
Нижняя лавра - часть Киево-Печерской лавры, где расположены пещеры с мощами святых, братские корпуса монахов, гостиница для паломников, Киевская духовная академия и семинария, все оставшиеся в ведении УПЦ храмы лавры.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией
, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
СБУ предъявила обвинение защитнице Киево-Печерской лавры Кохановской