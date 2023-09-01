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Эксперты оценили интерес туристов к прямым рейсам в Гоа
Эксперты оценили интерес туристов к прямым рейсам в Гоа - РИА Новости, 01.09.2023
Эксперты оценили интерес туристов к прямым рейсам в Гоа
Поиски авиабилетов из Москвы в популярный у туристов индийский штат Гоа выросли в 1,5 раза после того, как "Аэрофлот" объявил о запуске осенью прямых рейсов,... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T15:20
2023-09-01T15:20
2023-09-01T15:20
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Поиски авиабилетов из Москвы в популярный у туристов индийский штат Гоа выросли в 1,5 раза после того, как "Аэрофлот" объявил о запуске осенью прямых рейсов, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Авиасейлс"."Поиски по этому направлению выросли на 56 процентов. Перелет длится около восьми часов", — рассказали в онлайн-сервисе.Из Москвы билет стоит от 33 тысяч рублей в одну сторону, а за путешествие из Екатеринбурга придется отдать от 29,8 тысячи рублей, дорога займет чуть меньше семи часов. Билеты по этому направлению стали искать на 36 процентов чаще, чем неделю назад.Авиасообщение России с Индией восстановлено в прошлом году, но только между столицами. Цена билета из Москвы в Дели — от 16,6 тысячи рублей в одну сторону. За год доля бронирований проездных документов на этот рейс удвоилась, отметили эксперты."Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы на Гоа: с 30 сентября — из Москвы, с 3 октября — из Екатеринбурга. Полеты будут выполняться трижды в неделю, сообщил перевозчик.
https://ria.ru/20230829/aeroflot-1892844109.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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туризм, новости - туризм, гоа, москва, екатеринбург, аэрофлот, индия
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Гоа, Москва, Екатеринбург, Аэрофлот, Индия
Эксперты оценили интерес туристов к прямым рейсам в Гоа
Интерес к авиабилетам в Гоа вырос в полтора раза на фоне запуска прямых рейсов