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Эксперты оценили интерес туристов к прямым рейсам в Гоа

Эксперты оценили интерес туристов к прямым рейсам в Гоа - РИА Новости, 01.09.2023

Эксперты оценили интерес туристов к прямым рейсам в Гоа

Поиски авиабилетов из Москвы в популярный у туристов индийский штат Гоа выросли в 1,5 раза после того, как "Аэрофлот" объявил о запуске осенью прямых рейсов,... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T15:20

2023-09-01T15:20

2023-09-01T15:20

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Поиски авиабилетов из Москвы в популярный у туристов индийский штат Гоа выросли в 1,5 раза после того, как "Аэрофлот" объявил о запуске осенью прямых рейсов, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Авиасейлс"."Поиски по этому направлению выросли на 56 процентов. Перелет длится около восьми часов", — рассказали в онлайн-сервисе.Из Москвы билет стоит от 33 тысяч рублей в одну сторону, а за путешествие из Екатеринбурга придется отдать от 29,8 тысячи рублей, дорога займет чуть меньше семи часов. Билеты по этому направлению стали искать на 36 процентов чаще, чем неделю назад.Авиасообщение России с Индией восстановлено в прошлом году, но только между столицами. Цена билета из Москвы в Дели — от 16,6 тысячи рублей в одну сторону. За год доля бронирований проездных документов на этот рейс удвоилась, отметили эксперты."Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы на Гоа: с 30 сентября — из Москвы, с 3 октября — из Екатеринбурга. Полеты будут выполняться трижды в неделю, сообщил перевозчик.

https://ria.ru/20230829/aeroflot-1892844109.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, гоа, москва, екатеринбург, аэрофлот, индия