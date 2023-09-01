https://ria.ru/20230901/briks-1893545759.html

Американский экономист назвал последствия расширения БРИКС

Американский экономист назвал последствия расширения БРИКС - РИА Новости, 01.09.2023

Американский экономист назвал последствия расширения БРИКС

Расширение БРИКС послужит усилению членов объединения, обеспечит больший вес на международных переговорах, а также укрепит ОПЕК+ в части энергетической... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T07:09

2023-09-01T07:09

2023-09-01T09:39

бразилия

индия

россия

брикс

опек

колумбийский университет

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1892037455_0:125:3070:1852_1920x0_80_0_0_0c0062a8002c361917f4f3ad3c7987dc.jpg

ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. Расширение БРИКС послужит усилению членов объединения, обеспечит больший вес на международных переговорах, а также укрепит ОПЕК+ в части энергетической повестки, заявил РИА Новости американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс."Расширение БРИКС усилит членов БРИКС и даст им больший вес в переговорах на международных форумах", - сказал он.Сакс добавил, что еще одним эффектом от расширения БРИКС станет укрепление ОПЕК+, а также лидирующая роль БРИКС в глобальном производстве и торговле стратегическими минеральными ресурсами."Мир находится в разгаре глубокого энергетического перехода к безуглеродной энергетике… и страны БРИКС будут играть главную, лидирующую роль в этом", - отметил профессор.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На минувшей неделе в Йоханнесбурге прошел саммит БРИКС, по итогам которого лидеры решили пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами альянса. Формально расширение группы произойдет 1 января 2024 года.

https://ria.ru/20230901/briks-1893541645.html

бразилия

индия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

бразилия, индия, россия, брикс, опек, колумбийский университет, в мире