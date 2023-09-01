https://ria.ru/20230901/briks-1893545759.html
Американский экономист назвал последствия расширения БРИКС
Американский экономист назвал последствия расширения БРИКС - РИА Новости, 01.09.2023
Американский экономист назвал последствия расширения БРИКС
Расширение БРИКС послужит усилению членов объединения, обеспечит больший вес на международных переговорах, а также укрепит ОПЕК+ в части энергетической... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T07:09
2023-09-01T07:09
2023-09-01T09:39
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ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. Расширение БРИКС послужит усилению членов объединения, обеспечит больший вес на международных переговорах, а также укрепит ОПЕК+ в части энергетической повестки, заявил РИА Новости американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс."Расширение БРИКС усилит членов БРИКС и даст им больший вес в переговорах на международных форумах", - сказал он.Сакс добавил, что еще одним эффектом от расширения БРИКС станет укрепление ОПЕК+, а также лидирующая роль БРИКС в глобальном производстве и торговле стратегическими минеральными ресурсами."Мир находится в разгаре глубокого энергетического перехода к безуглеродной энергетике… и страны БРИКС будут играть главную, лидирующую роль в этом", - отметил профессор.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На минувшей неделе в Йоханнесбурге прошел саммит БРИКС, по итогам которого лидеры решили пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами альянса. Формально расширение группы произойдет 1 января 2024 года.
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бразилия, индия, россия, брикс, опек, колумбийский университет, в мире
Бразилия, Индия, Россия, БРИКС, ОПЕК, Колумбийский университет, В мире
Американский экономист назвал последствия расширения БРИКС
Экономист Сакс: расширение БРИКС усилит членов объединения и укрепит ОПЕК+