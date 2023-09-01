https://ria.ru/20230901/briks-1893541645.html

Экономист объяснил, как расширение БРИКС повлияет на западные санкции

Экономист объяснил, как расширение БРИКС повлияет на западные санкции - РИА Новости, 01.09.2023

Экономист объяснил, как расширение БРИКС повлияет на западные санкции

Расширение БРИКС окажет огромное влияние на западные санкции, которые являются нарушением международного права, заявил РИА Новости американский экономист,... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T05:09

2023-09-01T05:09

2023-09-01T05:09

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ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. Расширение БРИКС окажет огромное влияние на западные санкции, которые являются нарушением международного права, заявил РИА Новости американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс."Западные санкции не являются очень мощными в ситуации, когда значительная или большая часть мира настроена против них. Страны БРИКС оказывают сопротивление западным санкциям, и это имеет огромное значение", - ответил он на вопрос, повлияет ли расширение объединения на западные санкции.Сакс добавил, что считает западные санкции в целом нарушающими международное право, поскольку ограничения должны вводиться в соответствии с решением ООН.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На минувшей неделе в Йоханнесбурге прошел саммит БРИКС, по итогам которого лидеры решили пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами альянса. Формально расширение группы произойдет 1 января 2024 года.

https://ria.ru/20230901/kongressvuman-1893535654.html

бразилия

россия

индия

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бразилия, россия, индия, брикс, колумбийский университет, оон, в мире