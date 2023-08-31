https://ria.ru/20230831/ustupki-1893289239.html

В РВИО назвали виновного в уступках по выводу войск из Балтии в 90-е годы

В РВИО назвали виновного в уступках по выводу войск из Балтии в 90-е годы - РИА Новости, 31.08.2023

В РВИО назвали виновного в уступках по выводу войск из Балтии в 90-е годы

Односторонние уступки в переговорах о выводе российских войск из стран Балтии, которые лоббировал лично тогдашний глава МИД РФ Андрей Козырев, следует... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T00:35

2023-08-31T00:35

2023-08-31T00:36

россия

латвия

литва

андрей козырев

борис ельцин

российское военно-историческое общество (рвио)

нато

государственный департамент сша

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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Односторонние уступки в переговорах о выводе российских войск из стран Балтии, которые лоббировал лично тогдашний глава МИД РФ Андрей Козырев, следует расценивать как предательство национальных интересов страны, из-за которых Москва ослабила своё геополитическое положение по отношению к Западу, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. Ровно 30 лет назад, 31 августа 1993 года завершился вывод российских войск из Литвы. В ту же дату пять лет спустя, 31 августа 1998 года, прекратил работу последний российский военный объект на территории Латвии – радиолокационная станция "Скрунда-1". Всего в Прибалтийском военном округе к распаду СССР базировалось 150 тысяч советских военнослужащих. Офицеры жили в Литве, Латвии и Эстонии со своими семьями. Переговоры о их выводе начались сразу после объявления балтийскими республиками своей независимости в 1990 году. Среди обсуждаемых тогда вопросов: сроки ухода ВС РФ, гарантии российским военнослужащим и их семьям, которые захотят остаться жить в уже независимых республиках, а также возможность оставления в Прибалтике некоторых военных объектов, пока РФ не построит на своей территории необходимую инфраструктуру для их перебазирования. "Переговоры шли тяжело. Наша делегация пыталась как могла отсрочить дату вывода группировки войск, дождаться хоть каких-то социальных гарантий для российских военных пенсионеров и их семей, но здесь необходимо отдельно отметить отрицательную, я бы даже сказал предательскую, роль, которую сыграл тогдашний министр иностранных дел РФ Андрей Козырев", - сказал Мягков. Историк подчеркнул, что Козырев подставил не только своих прямых подчиненных - российских дипломатов, но даже и президента страны Бориса Ельцина, который несмотря на свою неоднозначную роль в истории, выступал за предоставление гарантий военным пенсионерам. "Почему-то тогдашний глава нашего МИД уверял президента, что этот вопрос "никак не связан" с выводом российского военного контингента. Фактически Козырев являлся агентом Госдепартамента США. Да, это очень серьёзное обвинение, но как ещё можно объяснить то, что он лично всячески торпедировал усилия наших же переговорщиков – говорил, что российская делегация "занимается не своим делом" и нужно слушать только его?", - пояснил свою позицию Мягков. Лишились радиолокационного щита Научный директор РВИО назвал большой потерей закрытие на территории Латвии РЛС "Скрунда-1", которая фактически прикрывала от ракетного нападения всю северо-западную и во многом западную часть Советского Союза. "Невероятными усилиями, опять-таки вопреки "стараниям" Козырева, нам удалось продлить её работу на 6 лет. Глава нашей делегации на переговорах с латышами дипломат Сергей Зотов выполнял директивы президента Ельцина, которые, как ни удивительно, вступали в противоречие с директивами Козырева. То есть Зотов договаривался на одни условия, но тут же возникал его начальник и велел уступать Риге", - подчеркнул научный директор РВИО. Собеседник агентства счёл "стяжательской" позицию латвийской стороны, требовавшей от Москвы серьезных компенсаций за "оккупацию", в том числе и за работу "Скрунды": "Да, безусловно РЛС наносила вред экологии, но почему-то Западу, чья военная инфраструктура ещё больше вредит окружающей среде, Латвия никаких претензий не высказывает". Достижением команды Зотова на переговорах с Латвией, несмотря на все препоны, Мягков назвал договоренность о том, что российские военные пенсионеры и их семьи смогут при желании остаться жить там, хоть и в статусе так называемых "неграждан". Историк напомнил, что даже соседняя Литва, также переживавшая "националистический бум", до такой степени не дискриминировала русскоязычных, выдав всем, кто родился на её территории, паспорта граждан республики. Плацдарм для нападения на Россию В РВИО отметили, что итогом такой политики уступок стало то, что сегодня Прибалтика превращена в плацдарм для нападения НАТО на Россию в случае начала "горячей войны" с Альянсом. "Как говорится, "свято место пусто не бывает". Сегодня мы видим, что Прибалтика активно осваивается блоком НАТО. На её территории создаётся инфраструктура Альянса, строятся военные склады, развёрнута объединенная группировка войск, которая в случае войны с Россией станет плацдармом для нападения на нашу страну", - подчеркнул Мягков. По мнению историка, милитаризация региона особенно стала заметна с начала спецоперации на Украине. "Предательство Козырева и других политических деятелей начала 90-х обернулось тем, что мы получили серьёзную угрозу на наших северо-западных рубежах. Сегодня Западом делается всё, чтобы получить возможность в случае прямого столкновения с РФ поразить наши важнейшие политические, экономические и культурные центры - расстояние от границы с той же Эстонией до Санкт-Петербурга всего 144 километра", - резюмировал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230831/rvio-1893288379.html

https://ria.ru/20220927/rusofobiya-1819880662.html

https://ria.ru/20230305/bayden-1855947850.html

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россия, латвия, литва, андрей козырев, борис ельцин, российское военно-историческое общество (рвио), нато, государственный департамент сша