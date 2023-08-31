https://ria.ru/20230831/sputnik-1893444265.html

Киселев объяснил приостановку вещания радио Sputnik в Карабахе

Киселев объяснил приостановку вещания радио Sputnik в Карабахе - РИА Новости, 31.08.2023

Киселев объяснил приостановку вещания радио Sputnik в Карабахе

Приостановка вещания радио Sputnik в Нагорном Карабахе связана с готовностью Армении признать территориальную целостность Азербайджана, заявил генеральный... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T17:07

2023-08-31T17:07

2023-08-31T17:37

в мире

армения

азербайджан

нагорный карабах

дмитрий киселев

константин затулин

никол пашинян

госдума рф

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Приостановка вещания радио Sputnik в Нагорном Карабахе связана с готовностью Армении признать территориальную целостность Азербайджана, заявил генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в ответе на письмо первого зампреда комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина. "Некоторое время назад премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что для достижения мира Ереван готов признать территориальную целостность Азербайджана и зафиксировать территорию Армении в границах 1991 года. Мы исходим из факта этого заявления и полагаем, что продолжение ретрансляции нашего эфира на территории Нагорного Карабаха без одобрения регулирующих органов Азербайджана ставит под сомнение искренность отношений со стороны Москвы и чревато осложнением межгосударственных связей между нашими странами", — говорится в письме Киселева парламентарию.Затулин ранее опубликовал письмо, в котором, ссылаясь на данные, полученные им от другой радиостанции — "Сити FM" (на частоте которой Sputnik вещает в Карабахе), призвал медиагруппу "Россия сегодня" пересмотреть "решение о прекращении вещания" на этой территории. Как следует из ответа Киселева, речь идет не о прекращении, а о приостановке радиовещания. По его словам, для продолжения ретрансляции необходимо разрешение со стороны официального Баку. "Если соответствующее всем актуальным юридическим нормам разрешение на продолжение радиовещания со стороны официального Баку будет получено, мы готовы пролонгировать эфир в регионе. Важную роль здесь могла бы сыграть парламентская дипломатия", — отметил гендиректор медиагруппы. Киселев подчеркнул, что Россия поддерживает с Азербайджаном и Арменией традиционно партнерские отношения, прилагая многолетние усилия для установления мира в регионе.В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что 86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана, которые готов признать Ереван, включают также территорию Карабаха. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут в ближайшем будущем подписать мирный договор, если Ереван не изменит свою позицию.

https://ria.ru/20230819/sputnik-1891004421.html

https://ria.ru/20230609/sputnik-1877092944.html

армения

азербайджан

нагорный карабах

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, армения, азербайджан, нагорный карабах, дмитрий киселев, константин затулин, никол пашинян, госдума рф, снг