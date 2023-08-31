Киселев объяснил приостановку вещания радио Sputnik в Карабахе
Киселев: приостановка вещания Sputnik в Карабахе связана с заявлениями Пашиняна
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГенеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Приостановка вещания радио Sputnik в Нагорном Карабахе связана с готовностью Армении признать территориальную целостность Азербайджана, заявил генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в ответе на письмо первого зампреда комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина.
"Некоторое время назад премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что для достижения мира Ереван готов признать территориальную целостность Азербайджана и зафиксировать территорию Армении в границах 1991 года. Мы исходим из факта этого заявления и полагаем, что продолжение ретрансляции нашего эфира на территории Нагорного Карабаха без одобрения регулирующих органов Азербайджана ставит под сомнение искренность отношений со стороны Москвы и чревато осложнением межгосударственных связей между нашими странами", — говорится в письме Киселева парламентарию.
Затулин ранее опубликовал письмо, в котором, ссылаясь на данные, полученные им от другой радиостанции — "Сити FM" (на частоте которой Sputnik вещает в Карабахе), призвал медиагруппу "Россия сегодня" пересмотреть "решение о прекращении вещания" на этой территории.
Как следует из ответа Киселева, речь идет не о прекращении, а о приостановке радиовещания. По его словам, для продолжения ретрансляции необходимо разрешение со стороны официального Баку.
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"Если соответствующее всем актуальным юридическим нормам разрешение на продолжение радиовещания со стороны официального Баку будет получено, мы готовы пролонгировать эфир в регионе. Важную роль здесь могла бы сыграть парламентская дипломатия", — отметил гендиректор медиагруппы.
Киселев подчеркнул, что Россия поддерживает с Азербайджаном и Арменией традиционно партнерские отношения, прилагая многолетние усилия для установления мира в регионе.
В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что 86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана, которые готов признать Ереван, включают также территорию Карабаха. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут в ближайшем будущем подписать мирный договор, если Ереван не изменит свою позицию.