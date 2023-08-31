https://ria.ru/20230831/rosgvardiya-1893379389.html

В Брянской области двое росгвардейцев пострадали в бою с диверсантами

В Брянской области двое росгвардейцев пострадали в бою с диверсантами - РИА Новости, 31.08.2023

В Брянской области двое росгвардейцев пострадали в бою с диверсантами

Двое росгвардейцев получили ранения в результате боестолкновения с ДРГ ВСУ в Брянской области, сообщил РИА Новости официальный представитель Росгвардии Валерий... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T13:30

2023-08-31T13:30

2023-08-31T13:32

происшествия

брянская область

россия

украина

валерий грибакин

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

вооруженные силы украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Двое росгвардейцев получили ранения в результате боестолкновения с ДРГ ВСУ в Брянской области, сообщил РИА Новости официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин. В четверг ФСБ РФ сообщила, что в Брянской области разгромлена диверсионная группа из сотрудников Службы безопасности Украины, Главного управления разведки и Службы специальных операций: они планировали устроить в России серию терактов. В Навельском районе Брянской области двое боевиков были ликвидированы, пятеро задержаны, трое из них получили ранения. "Росгвардейцы организовали преследование, блокировали противника, вступили в бой. Несмотря на полученные в ходе боестолкновения двумя военнослужащими Росгвардии ранения, двое членов ДРГ были ликвидированы, пятеро взяты в плен и удерживались до прибытия сотрудников специальных подразделений", - сказал Грибакин. Он подчеркнул, что раненым офицерам оказывается квалифицированная медицинская помощь. В настоящее время угрозы жизни нет. Кроме того, за проявленное мужество военные Росгвардии будут представлены к наградам.

https://ria.ru/20230824/oruzhie-1892051539.html

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Варвара Скокшина

происшествия, брянская область, россия, украина, валерий грибакин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)