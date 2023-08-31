https://ria.ru/20230831/rosgvardiya-1893379389.html
В Брянской области двое росгвардейцев пострадали в бою с диверсантами
В Брянской области двое росгвардейцев пострадали в бою с диверсантами - РИА Новости, 31.08.2023
В Брянской области двое росгвардейцев пострадали в бою с диверсантами
Двое росгвардейцев получили ранения в результате боестолкновения с ДРГ ВСУ в Брянской области, сообщил РИА Новости официальный представитель Росгвардии Валерий... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T13:30
2023-08-31T13:30
2023-08-31T13:32
происшествия
брянская область
россия
украина
валерий грибакин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Двое росгвардейцев получили ранения в результате боестолкновения с ДРГ ВСУ в Брянской области, сообщил РИА Новости официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин. В четверг ФСБ РФ сообщила, что в Брянской области разгромлена диверсионная группа из сотрудников Службы безопасности Украины, Главного управления разведки и Службы специальных операций: они планировали устроить в России серию терактов. В Навельском районе Брянской области двое боевиков были ликвидированы, пятеро задержаны, трое из них получили ранения. "Росгвардейцы организовали преследование, блокировали противника, вступили в бой. Несмотря на полученные в ходе боестолкновения двумя военнослужащими Росгвардии ранения, двое членов ДРГ были ликвидированы, пятеро взяты в плен и удерживались до прибытия сотрудников специальных подразделений", - сказал Грибакин. Он подчеркнул, что раненым офицерам оказывается квалифицированная медицинская помощь. В настоящее время угрозы жизни нет. Кроме того, за проявленное мужество военные Росгвардии будут представлены к наградам.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, брянская область, россия, украина, валерий грибакин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Брянская область, Россия, Украина, Валерий Грибакин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Брянской области двое росгвардейцев пострадали в бою с диверсантами
В Брянской области двое росгвардейцев пострадали в бою с диверсантами ВСУ
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Двое росгвардейцев получили ранения в результате боестолкновения с ДРГ ВСУ в Брянской области, сообщил РИА Новости официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.
В четверг ФСБ РФ
сообщила, что в Брянской области разгромлена диверсионная группа из сотрудников Службы безопасности Украины
, Главного управления разведки и Службы специальных операций: они планировали устроить в России серию терактов. В Навельском районе Брянской области двое боевиков были ликвидированы, пятеро задержаны, трое из них получили ранения.
"Росгвардейцы организовали преследование, блокировали противника, вступили в бой. Несмотря на полученные в ходе боестолкновения двумя военнослужащими Росгвардии ранения, двое членов ДРГ были ликвидированы, пятеро взяты в плен и удерживались до прибытия сотрудников специальных подразделений", - сказал Грибакин.
Он подчеркнул, что раненым офицерам оказывается квалифицированная медицинская помощь. В настоящее время угрозы жизни нет.
Кроме того, за проявленное мужество военные Росгвардии будут представлены к наградам.
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